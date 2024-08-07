"Веселый самолет": украинский пилот охарактеризовал истребитель F-16 - 07.08.2024 Украина.ру
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"Веселый самолет": украинский пилот охарактеризовал истребитель F-16
"Веселый самолет": украинский пилот охарактеризовал истребитель F-16 - 07.08.2024 Украина.ру
"Веселый самолет": украинский пилот охарактеризовал истребитель F-16
Украинский пилот с позывным "Мунфиш" на видеозаписи, опубликованной пресс-службой НАТО в соцсети X, назвал истребитель F-16 очень веселым самолетом
2024-08-07T10:41
2024-08-07T10:41
нато
f-16
новости
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истребитель
самолет
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"Это действительно очень веселый самолет для полетов. Я не говорю, что МиГ, на котором я летал раньше, очень скучный, но F-16 определенно более поворотливый", - отметил пилот.Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.Газета Telegraph информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях отметил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 1" назвал передачу странами НАТО истребителей F-16 Украине ерундой. Он заверил, что РФ победит в специальной военной операции уже в этом году.Подробнее о связанных с истребителями проблемах для Киева - в материале Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16 на сайте Украина.ру.
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нато, f-16, новости, украина, киев, сша, истребитель, самолет
НАТО, F-16, Новости, Украина, Киев, США, истребитель, самолет

"Веселый самолет": украинский пилот охарактеризовал истребитель F-16

10:41 07.08.2024
 
© Военный Осведомитель / Telegram
© Военный Осведомитель / Telegram
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Украинский пилот с позывным "Мунфиш" на видеозаписи, опубликованной пресс-службой НАТО в соцсети X, назвал истребитель F-16 очень веселым самолетом
"Это действительно очень веселый самолет для полетов. Я не говорю, что МиГ, на котором я летал раньше, очень скучный, но F-16 определенно более поворотливый", - отметил пилот.
Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.
Газета Telegraph информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях отметил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 1" назвал передачу странами НАТО истребителей F-16 Украине ерундой. Он заверил, что РФ победит в специальной военной операции уже в этом году.
Подробнее о связанных с истребителями проблемах для Киева - в материале Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16 на сайте Украина.ру.
 
НАТОF-16НовостиУкраинаКиевСШАистребительсамолет
 
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