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ВСУ не могут восполнить потери: эксперт раскрыл, как Харьковская операция загнала Киев в безысходность

ВСУ не могут восполнить потери: эксперт раскрыл, как Харьковская операция загнала Киев в безысходность - 06.08.2024 Украина.ру

ВСУ не могут восполнить потери: эксперт раскрыл, как Харьковская операция загнала Киев в безысходность

Пока идет мощная Покровская операция, большие изменения происходят и на Северском направлении. Все поверили, что ВС РФ собираются брать Харьков, когда они зашли и образовали два плацдарма в Липцах и Волчанске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-08-06T05:40

2024-08-06T05:40

2024-08-06T05:40

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Сейчас ВС РФ вклиниваются сторону Покровска. Наступление российских сил уже идет, и Покровское направление самое показательное в этом смысле, рассказал политолог.Пока идет Покровская операция, где идет вперед уже не клин, а большой участок фронта, большие изменения происходят и на Северском направлении. Появилось сообщение о том, что ВС РФ взяли Ивано-Дарьевку, а это уже серьезное продвижение к Северску, уточнил Казаков."Но все это обеспечено одной операцией – Харьковской. Это был блестящий ход нашего Генштаба. Все поверили, что мы собираемся брать Харьков, когда мы зашли и образовали два плацдарма [в Липцах и Волчанске]", - отметил он.Бойцы, которые воевали в Глубоком и Лукьянцах, говорят, что село Липцы лежало перед ними в низине. Они остановились и этим поставили Киев в безвыходное политическое положение, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как деградация Европы проявилась на Олимпиаде-2024 в Париже - в интервью Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине на сайте Украина.ру

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новости, россия, киев, харьков, александр казаков, вс рф, потери всу, венская наступательная операция (1945), волчанск, северск, донбасс, украина