ВСУ не могут восполнить потери: эксперт раскрыл, как Харьковская операция загнала Киев в безысходность
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ учения
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Пока идет мощная Покровская операция, большие изменения происходят и на Северском направлении. Все поверили, что ВС РФ собираются брать Харьков, когда они зашли и образовали два плацдарма в Липцах и Волчанске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Сейчас ВС РФ вклиниваются сторону Покровска. Наступление российских сил уже идет, и Покровское направление самое показательное в этом смысле, рассказал политолог.
"Конечно, они не могут восполнить потери. Именно поэтому получается продвижение и наш Генштаб не опасается такой не очень удобной конфигурации фронта. Это русский паровой каток", - добавил эксперт.
Пока идет Покровская операция, где идет вперед уже не клин, а большой участок фронта, большие изменения происходят и на Северском направлении. Появилось сообщение о том, что ВС РФ взяли Ивано-Дарьевку, а это уже серьезное продвижение к Северску, уточнил Казаков.
"Но все это обеспечено одной операцией – Харьковской. Это был блестящий ход нашего Генштаба. Все поверили, что мы собираемся брать Харьков, когда мы зашли и образовали два плацдарма [в Липцах и Волчанске]", - отметил он.
Бойцы, которые воевали в Глубоком и Лукьянцах, говорят, что село Липцы лежало перед ними в низине. Они остановились и этим поставили Киев в безвыходное политическое положение, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как деградация Европы проявилась на Олимпиаде-2024 в Париже - в интервью Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине на сайте Украина.ру