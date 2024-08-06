ВСУ не могут восполнить потери: эксперт раскрыл, как Харьковская операция загнала Киев в безысходность - 06.08.2024 Украина.ру
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ВСУ не могут восполнить потери: эксперт раскрыл, как Харьковская операция загнала Киев в безысходность
ВСУ не могут восполнить потери: эксперт раскрыл, как Харьковская операция загнала Киев в безысходность - 06.08.2024 Украина.ру
ВСУ не могут восполнить потери: эксперт раскрыл, как Харьковская операция загнала Киев в безысходность
Пока идет мощная Покровская операция, большие изменения происходят и на Северском направлении. Все поверили, что ВС РФ собираются брать Харьков, когда они зашли и образовали два плацдарма в Липцах и Волчанске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-08-06T05:40
2024-08-06T05:40
новости
россия
киев
харьков
александр казаков
вс рф
потери всу
венская наступательная операция (1945)
волчанск
северск
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Сейчас ВС РФ вклиниваются сторону Покровска. Наступление российских сил уже идет, и Покровское направление самое показательное в этом смысле, рассказал политолог.Пока идет Покровская операция, где идет вперед уже не клин, а большой участок фронта, большие изменения происходят и на Северском направлении. Появилось сообщение о том, что ВС РФ взяли Ивано-Дарьевку, а это уже серьезное продвижение к Северску, уточнил Казаков."Но все это обеспечено одной операцией – Харьковской. Это был блестящий ход нашего Генштаба. Все поверили, что мы собираемся брать Харьков, когда мы зашли и образовали два плацдарма [в Липцах и Волчанске]", - отметил он.Бойцы, которые воевали в Глубоком и Лукьянцах, говорят, что село Липцы лежало перед ними в низине. Они остановились и этим поставили Киев в безвыходное политическое положение, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как деградация Европы проявилась на Олимпиаде-2024 в Париже - в интервью Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине на сайте Украина.ру
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харьков
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новости, россия, киев, харьков, александр казаков, вс рф, потери всу, венская наступательная операция (1945), волчанск, северск, донбасс, украина
Новости, Россия, Киев, Харьков, Александр Казаков, ВС РФ, потери ВСУ, Венская наступательная операция (1945), Волчанск, Северск, Донбасс, Украина

ВСУ не могут восполнить потери: эксперт раскрыл, как Харьковская операция загнала Киев в безысходность

05:40 06.08.2024
 
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ВСУ учения - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Пока идет мощная Покровская операция, большие изменения происходят и на Северском направлении. Все поверили, что ВС РФ собираются брать Харьков, когда они зашли и образовали два плацдарма в Липцах и Волчанске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Сейчас ВС РФ вклиниваются сторону Покровска. Наступление российских сил уже идет, и Покровское направление самое показательное в этом смысле, рассказал политолог.

"Конечно, они не могут восполнить потери. Именно поэтому получается продвижение и наш Генштаб не опасается такой не очень удобной конфигурации фронта. Это русский паровой каток", - добавил эксперт.

Пока идет Покровская операция, где идет вперед уже не клин, а большой участок фронта, большие изменения происходят и на Северском направлении. Появилось сообщение о том, что ВС РФ взяли Ивано-Дарьевку, а это уже серьезное продвижение к Северску, уточнил Казаков.
"Но все это обеспечено одной операцией – Харьковской. Это был блестящий ход нашего Генштаба. Все поверили, что мы собираемся брать Харьков, когда мы зашли и образовали два плацдарма [в Липцах и Волчанске]", - отметил он.
Бойцы, которые воевали в Глубоком и Лукьянцах, говорят, что село Липцы лежало перед ними в низине. Они остановились и этим поставили Киев в безвыходное политическое положение, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как деградация Европы проявилась на Олимпиаде-2024 в Париже - в интервью Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине на сайте Украина.ру
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