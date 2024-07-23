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Украина - полигон для тотальной войны: экс-главком ВСУ Залужный прервал молчание

Украина - полигон для тотальной войны: экс-главком ВСУ Залужный прервал молчание - 23.07.2024 Украина.ру

Украина - полигон для тотальной войны: экс-главком ВСУ Залужный прервал молчание

Валерий Залужный впервые выступил публично в статусе посла Украины в Британии. Речь бывшего главкома ВСУ на военной конференции была переполнена антироссийскими эскападами и призывами к тотальной войне Запада против РФ

2024-07-23T12:12

2024-07-23T12:12

2024-07-23T12:12

эксклюзив

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Посол ЗалужныйЗалужный стараниями украинской пропаганды стал одним из символов всех успехов, о которых трубил киевский режим последние несколько лет. Как это часто бывает в этой стране, "перемога" сменилась "зрадой" - в какой-то момент Залужный почувствовал, что должность командующего вооруженными силами – явно не его потолок.Слухи о политических амбициях главкома наложились на болезненное самолюбие Владимира Зеленского и его нежелание терпеть возле себя столь яркую фигуру, поэтому Залужного отправили в отставку и списали на "гражданку".В начале марта он неожиданно получил назначение послом Украины в Великобритании. Залужный – человек сугубо военный и к дипломатической работе не приучен, поэтому многие ожидали, как он проявит себя на новом поприще. Ждать пришлось долго, назначение он получил в начале марта, а к своим обязанностям приступил только в июле.Все это время экс-главком практически не появлялся в инфополе, почти не обновлялись и его соцсети.Одиннадцатого июля он сообщил, что приступил-таки к работе послом, а спустя еще неделю выложил фото, как он встречает Зеленского у трапа самолета в Лондоне."Молюсь сам и прошу всех вас молиться"И вот – первое публичное выступление. Ожидаемо, о войне. Мероприятие было выбрано подходящее – конференция Королевского института оборонных исследований (RUSI). Полный текст речи Залужный опубликовал вечером 22 июля в своем телеграм-канале.Доклад бывшего украинского главкома был озаглавлен "Российско-украинская война как война переходного периода. Новые модели войны".Далее последовало знаменитое изречение Si vis pacem, para bellum ("хочешь мира, готовься к войне"), приписываемое Корнелию Непоту. Вообще, вся речь Залужного, занявшая чуть больше шести листов, была напичкана самыми разными цитатами и отсылками к теоретикам прошлого: Клаузевиц, Сунь-цзы, Тойнби и даже отставной американский генерал Стенли Маккристал.Залужный (или автор его речи) эксплуатирует манипулятивный прием, в ходе которого кощунственно уравнивает Великую Отечественную войну и нынешние события на Украине. Так, слушающие выступление украинского посла узнали о его мирном детстве и набожности."Когда я родился, на города и села уже не падали бомбы, а танки не давили землю и все, что на ней находилось. Не было ни пронзительных звуков сирен воздушной тревоги, ни автоматных очередей. Но сегодня я молюсь сам и прошу всех вас молиться и просить Бога, чтобы наши внуки никогда не увидели того, что видели наши деды, что видели мы и, к сожалению, наши дети. Ради этого нельзя прекращать борьбу за право жить, даже на минуту", - сказал он.Что ж, с этим не поспоришь. В детстве и юности Залужного немецкие (британские, американские etc.) танки действительно не давили украинскую землю, как они делают это сейчас под радостное улюлюканье единомышленников бывшего главкома ВСУ.Условно историческая часть его речи вообще одна сплошная фигура умолчания. Кому Залужный, например, должен сказать "спасибо" за свое счастливое детство? Бандеровцам? Странам демократии? Или тем героям, чьи памятники сегодня подельники экс-главкома сносят по всей стране и чьи имена проклинают на все лады? Ответ на эти вопросы бывший военачальник, разумеется, не дает.Никакой демократии ради выживанияЗалужный – сторонник тотальной войны.Если опустить слова о "честной и прозрачной коммуникации между властью и народом", пример Украины хорошо иллюстрирует тезисы Залужного – никаких свобод и демократии (президент с закончившимися по закону полномочиями) и мобилизованное общество (поголовная силовая мобилизация).Залужный делает прозрачный намек в сторону США: "Кажется странным, когда в глобальном масштабе война в Украине, наоборот, формирует внутреннюю политику в других странах, что, в конечном счете, используется врагами в своих целях".Не этим ли заняты те страны "свободной демократии", которые заставили киевский режим свернуть переговоры с РФ и воевать в интересах Запада, для которого Украина лишь плацдарм для дальнейшего удушения России? Не за это ли платит сейчас Украина огромную цену жизнями своих граждан?Залужного в этом, похоже, ничего не смущает. Напротив, читая его доклад, создается впечатление, что ряд его положений – правда, только вот не в отношении России, а как раз-таки Украины. Два примера:"Фальшивки, ложь, девальвация национальных интересов, неверие в руководство - вот неполный перечень инструментов, которые русские используют уже более десяти лет, а демократические общества до сих пор не нашли методов противостояния"."Ясно только одно - тиранам война будет нужна постоянно, для внутреннего пользования, как инструмент удержания власти. Остальные должны строить надежную защиту от них".Будущее - за технологиямиДалее украинский посол перешел к описанию того военного опыта, который ВСУ получили за время российской спецоперации.Он поделил его на три этапа: с февраля по май 2022 года (истощение сил армии Украины), восстановление (до лета 2023-го) и лето прошлого года (контрнаступление ВСУ, об итогах которого, впрочем, Залужный умалчивает).Он назвал конфликт с Россией не войной будущего, а войной переходного периода.Здесь начинается самый интересный фрагмент его речи. По его словам, краеугольная причина необходимости совершенствовать вооружение – "жажда выжить на поле боя"."Сочетание таких факторов, как ограниченность ресурсов, отсутствие должной поддержки, невозможность сосредоточиться на производстве традиционных средств борьбы, привело к значительным изменениям на поле боя <…>. По сути, начался новый этап в формах и методах ведения военных действий", - отметил посол.Он полагает, что технологии будут играть решающую роль в нынешнем противостоянии и станут основой глобальной безопасности в будущем.Залужный признал, что Украина не может овладеть технологиями и будет воевать за счет человеческого ресурса."Война - это ресурсы и время. Если рассматривать технологии как ресурсы, то на сегодняшний день, в силу разных причин, ни Украина, ни Россия не смогут самостоятельно овладеть ими в ближайшем будущем. Это означает, что единственным выходом может стать увеличение количества человеческих ресурсов, задействованных в военных действиях", - сказал он.Завершается это все еще одним важным пассажем – у Украины есть опыт и технологии, но нет ресурсов и должного размаха. У партнеров – есть ресурсы, но нет "прикладного и практического поля для их апробации".ВыводРечь Залужного – типичный для современных украинских официальных лиц микс из услужливых реверансов в сторону Запада и антироссийской истерии.Единственное, что в ней представляет хоть какой-то интерес – мысли бывшего военачальника о современной войне и о роли технологий в ней.Проблема в том, что время для Украины в плане технологий безнадежно упущено, весь расчет строиться исключительно на помощи со стороны партнеров.Косвенно Залужный признает, что предложить Киеву сейчас особо нечего, кроме человеческого ресурса и собственной страны в качестве полигона. Война в этой концепции является единственным вариантом функционирования Украины и правящего в ней режима: остатки демократии свернуты, страна перешла в режим диктатуры. Более того, эту модель под видом "мобилизованного общества" посол Украины предлагает распространить на весь западный мир, превратив его в гигантский военный лагерь для противостояния "тирании". Под последней сегодня понимается Россия, однако завтра этот ярлык можно будет прилепить на любую страну, не желающую играть по правилам хозяев Залужного.Подробнее о причинах отставки Залужного с поста главкома ВСУ - в материале издания Украина.ру О чем молчит генерал Залужный. И куда исчез самый популярный в Украине человек.

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Павел Котов

эксклюзив, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, россия, запад