https://ukraina.ru/20240722/1056388702.html

Украина за неделю. США и Китай начинают схватку за Россию

Украина за неделю. США и Китай начинают схватку за Россию - 22.07.2024 Украина.ру

Украина за неделю. США и Китай начинают схватку за Россию

Резонанс от убийства Ирины Фарион оставил в тени множество событий прошлой недели, которые касаются Украины. Например, выход из предвыборной гонки в США Байдена и активность Трампа, который уже однозначно понимает, что решать украинскую проблему придется ему. И похоже, то, что он придумал, станет для России большим вызовом, чем нынешние санкции

2024-07-22T06:10

2024-07-22T06:10

2024-07-22T08:21

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В родной стране, как в оккупацииНа прошлой неделе на Украине свершилась мечта погибшей Фарион — вступила в силу норма закона об украинизации, требующая перехода на украинский язык региональных газет. Сам закон был принят летом 2019 года и в тот момент касался только общенациональной прессы, которой разрешили пользоваться русским языком только в случае дублирования всех материалов на украинский. Поскольку содержать двуязычное издание мало кому по силам, мера стала запретительной и создала еще одну точку напряженности в двуязычном обществе.Реальную языковую картину и реальное общественное напряжение, вызванное дискриминационной политикой правительства, демонстрирует инцидент, произошедший на прошлой неделе в Одессе. "Свидомый" активист вызвал полицию, услышав, что работник парковки говорит по-русски, но в полиции сказали, что говорить по-русски не запрещено, и вызов проигнорировали.Большой интерес вызвал результат исследования Госслужбы качества образования, согласно которому украинские школьники стали меньше пользоваться украинским языком. Если в 2022 году на фоне военной истерии аж 91% учащихся назвал своим родным языком украинский (это очевидная нелепость, поскольку минимум половина их них русскоязычные, а родным языком не может быть язык, на котором ты не говоришь с детства), то сейчас таковых стало 74%, что очевидно тоже не соответствует действительности. Истинный показатель — не то, какой язык, распропагандированный националистами, человек считает родным, а каким он реально пользуется в быту. Так вот, за пределами школы, где мову навязывают насильственно, исключительно на украинском языке общается менее 40% всех детей. Причем на Востоке — всего лишь 17%, что наглядно показывает, какой язык действительно является родным для жителей Восточной Украины, а на западе страны — лишь 74%, что наглядно показывает наличие огромного количества русскоязычных в традиционно националистическом регионе. Еще несколько лет назад данные по западу были иными, но сейчас там очень много переселенцев из Харькова и Донбасса, и они принципиально меняют социальную картину.Впрочем, через несколько десятилетий все это может оказаться не слишком важным, поскольку согласно расчетам экспертов ООН в докладе "Перспективы населения мира 2024" к 2100 году население Украины сократится до 15,3 млн человек. Если по самым максимальным прикидкам оценить нынешнее реальное население страны примерно в 25 млн (с момента провозглашения независимости потеряна половина людей), то прогноз на конец столетия выглядит просто катастрофой.И да, сегодня для людей, в т. ч. для молодежи, главный вопрос — как выжить. В ТикТок народ начал издеваться над постоянно употребляемым Зеленским словом "потужно" ("мощно", "сильно"). "Это я потужно ем картошку по 40 гривен в блэкаут до 2028 года и уже открываю сбор на штраф за необновление данных в свободной стране, где рабства нет и если ты хочешь уехать — ты можешь уехать", — ролики с подобной критикой записывают люди, которые почувствовали себя в собственной стране, как в оккупации.Мобилизация разжигает гражданскую войнуОщущение жизни под оккупацией подкрепляется статистикой насильственной мобилизации. Секретарь оборонного комитета Рады Костенко утверждает, что если темпы сохранятся, то к концу года будет отловлено 200 тыс. человек.Правда, средний возраст сохраняется в районе 40 лет, поэтому Запад устами экс-постпреда США при НАТО Иво Даалдера требует мобилизовать 18-летних. Этого же требуют и праворадикалы. Надо отметить, что людей моложе 25 лет, несмотря на закон, Украина все равно призывает. Для этого есть несколько лазеек, например, прохождение базовой военной подготовки (сейчас в вузах это обязательно), после которой человек получает военную специальность и может быть призван независимо от возраста. Но, конечно, это не те объемы, что и отражено в данных о среднем возрасте мобилизованных.Ну и 6 млн мужчин призывного возраста, по данным замглавы правоохранительного комитета Рады Андрея Осадчука, не обновили свои данные в ТЦК и теперь будут оштрафованы. Но, скорее всего, не будут, потому что, чтобы оштрафовать такое количество граждан, пожалуй, понадобится не одна сотня лет. Кстати, многие из обновивших свои данные не идут затем на ВВК (военно-врачебную комиссию. — Ред.), прохождение которой по статистике в среднем занимает 5–7 минут, а значит, ее невозможно пройти нормально и учесть все нюансы по здоровью. Без ВВК же обновление данных не считается и человек остается правонарушителем.Это можно было бы пережить, если бы не разрешение конфисковывать единственное жилье при неуплате штрафа за неявку по повестке в 160 тыс. грн и больше. А ведь теперь пришедшие по почте повестки считаются врученными, даже если человек не расписался.Не попасться людоловам на улице тоже стало сложнее. Теперь все мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет с отметкой о пройденной медкомиссии. Если его нет, будет выписан штраф, а если полиция сможет, то отвезет такого человека в ТЦК.Если сможет — это нюанс нетривиальный. Интернет пестрит видеозаписями побегов граждан прямо из рук полиции. А в одесской маршрутке, например, недавно женщина матом обкладывала военкомов, зашедших проверить пассажиров, и говорила, чтобы они "сами шли воевать за своего Зеленского". Позиция понятна, поскольку в той же Одессе на днях умер 34-летний мужчина, которого забрали в больницу из ТЦК с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, а также субдуральной и эпидуральной гематомами мозга. Похоже, методы военкомов мало отличаются от методов СБУ. Ну и как апофеоз народного протеста: в Белоцерковской районе Киева 35-летняя женщина облилась горючим веществом и подожгла себя средь бела дня из-за того, что суд отказал ее мужу в отсрочке от мобилизации.С разной степенью успешности продолжается массовый нелегальный исход через границу. Узнаем мы, естественно, только о тех, у кого не получилось. Так в одном из сел Подольского района Одесской области задержали сразу 27 человек, которые согласились заплатить от 4 до 7 тыс. долларов за их переправку за границу. К чести организаторов трансфера надо сказать, что деньги они бы взяли только в случае успеха. Но этим 27 гражданам еще повезло — в той же Одесской области в 30 км от границы с Приднестровьем в результате автомобильной погони пограничник просто застрелил мужчину, который вместе с тремя товарищами ехал на машине в сторону границы. Это были новобранцы, сбежавшие с одного из полигонов. В конце июня то же самое произошло в Черновицкой области.Согласно данным свежего исследования Центра Разумкова, более 46% граждан считают, что уклонистом быть не стыдно, и только 29% стыдились бы такого поведения. Остальные ответить затруднились, поэтому, скорее всего, входят в первую категорию, но по разным причинам решили не озвучивать свою позицию. Показательно, что больше всего уклонистов осуждают пенсионеры, которым мобилизация не грозит, а больше всего поддерживают люди предпенсионного возраста и молодежь до 30 лет.Так не гражданская ли война идет на Украине?Помощь заканчиваетсяИтак, военной консолидации общества больше нет. Она была в первые дни СВО, она была во время побед конца 2022 года, но все прошло. Теперь под вопросом становится и помощь Запада. Реальная помощь, а не та, которая на словах.Киев надеется на помощь западных стран в выдавливании беженцев обратно на Украину для их дальнейшей мобилизации. Да, условия пребывания в Европе ужесточаются. Так на прошлой неделе по просьбе Украины Литва закрыла программу бесплатного получения высшего образования украинскими беженцами. Но ряд вузов заявил, что продолжит программу за свой счет, а дети беженцев, которые окончат местные школы, смогут поступать на бюджетные места, как обычные граждане Литвы. В Чехии для беженцев из Украины отменили бесплатное жилье, но зато увеличили выплаты: до € 237 в месяц для уязвимых категорий и до € 158 для всех остальных. В Чехии уже давно отчитались, что прибыль от использования труда украинских беженцев превысила расходы на них, поэтому никто никого возвращать уже не будет, а декларация о создании украинского иностранного легиона в Польше — такая же пустышка, как и весь оборонный договор, который Киев подписал с Варшавой.Что касается военной помощи, небольшие поставки из Европы идут. Например, Испания отправляет 10 "Леопардов" и партию противотанковых ракет. Примерно в таких количествах и идут поставки, которые не только не в состоянии изменить ситуацию на линии фронта, но и в принципе обеспечить техникой те 14 бригад, которые, по словам Зеленского, удалось собрать за последнее время. Подразделения и не мотивированы, и не оснащены. По сути, это т. н. бомж-пехота, использование которой на поле боя уже не первый раз приводит к крупным по нынешним меркам российским прорывам.Запад же продолжает тратить миллиарды на почти бесполезное ПВО, а с поставками самолетов тянет так, будто хочет дотянуть до мирного соглашения. Германия вообще отказалась передавать Украине свои истребители под предлогом того, что украинские пилоты проходят обучение на F-16, которых у бундесвера нет, а на том, что есть, украинские пилоты летать не смогут. Но F-16 в обозримом будущем тоже ждать не стоит. Их передачу анонсируют еще с 2023 года, но воз и ныне там. А глава Минобороны Нидерландов Рубель Брекельманс на вопрос украинских СМИ никаких сроков назвать не смог. "Мы упорно работаем, чтобы это произошло как можно быстрее", — сказал он.Кроме того, в 2025 году Берлин грозится сократить военную помощь вдвое — с 8 до 4 млрд евро. Это в случае, если в следующем году помощь останется актуальной. Конечно, Еврокомиссия готовится внести предложение о 50 млрд кредита под залог прибыли от замороженных российских активов. Но, во-первых, предложение планируют внести "очень скоро", что может означать те же сроки, что и с самолетами, а, во-вторых, его может заблокировать та же Венгрия. На этой недели вопрос должны обсудить главы центробанков "Большой семерки", т.е. ничего пока не решено и близко.Остаются только внутренние ресурсыЕврокомиссия согласовала выделение первого регулярного платежа на 4,2 миллиарда евро для Украины на невоенные нужды. Это примерно 180 млрд грн, а уже в этом году Украине не хватает 400-500 млрд грн, о чем председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа и сообщила послу Германии. Посол выслушал с интересом, но, как мы видим, Берлин собирается уменьшать помощь, а не увеличивать ее. В Киеве, конечно, все понимают, поэтому выдаивают все, что возможно, из остатков своей экономики.Во-первых, продолжают девальвировать гривну. На той неделе курс в обменниках снова побил рекорд, перевалив за 42 грн за 1 доллар (или 45 грн за 1 евро). По сути, это запуск печатного станка, чтобы покрыть дефицит средств на внутренние выплаты: военным, бюджетникам, пенсионерам, по другим соцгарантиям и т.д. Учитывая, что Украина почти ничего не производит для своего внутреннего рынка, а все идет из-за рубежа (отрицательное сальдо внешней торговли за полгода составило 13,7 миллиардов), девальвация гривны приведет и приводит к удорожанию продуктов массового потребления и еще большему обнищанию людей.Во-вторых, Верховная Рада проголосовала за повышение с 1 сентября акциза на топливо. Топливо — это поставки всего и вся, а значит товары для населения еще подорожают.В-третьих, Кабмин утвердил законопроект с целью покрытия хотя бы части дефицита. Министры предлагают: повысить ставку военного сбора с 1,5 до 5%; ввести военный сбор для юрлиц — 1% дохода от любой деятельности; 15% военного сбора от стоимости покупки автомобиля за границей; 5% от продажи недвижимого имущества физлицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена ​​продажа одного объекта недвижимости. Эти меры, которые, снова же, бьют по налогоплательщику, должны принести в бюджет дополнительные 140 млрд гривен. Очевидно, что этого тоже не будет достаточно.В то же время, на фоне вакханалии с повышением налогов для населения и бизнеса, нардепы увеличили зарплаты своим помощникам с 88,4 тыс. грн до 132,6 тыс. грн. Правда, это не зарплата одного человека, а сумма, выделяемая нардепу для найма от одного до четырех помощников.Вообще, экономическая реальность, если на нее посмотреть непредвзято, рушит любые идеологические построения. Союзники Украины — США и ЕС, но лидер по импорту товаров на Украину, по данным таможни по итогам первого полугодия 2024 года, — Китай, который поддерживает Россию. Кстати, именно этот фактор будет решающим в итоговом мирном договоре, который раньше или позже все-равно подпишут. Кто влияет на, как говорят классики, "производство и воспроизводство действительной жизни", тот влияет и на политические решения. США, особенно трампистских США, в экономических раскладах для Украины просто не существует.Лидер по экспорту из Украины — Польша, но это перевалочных хаб для продажи в Западную Европу украинского зерна, химии и металла, которые заходят в Польшу по демпинговым ценам, а уходят дальше по мировым. Поэтому Варшава от текущего положения вещей выигрывает, но проигрывают польские фермеры, которых просто уничтожает дешевая украинская сельхозпродукция. Китай, между прочим, по закупкам украинских товаров делит второе место с Испанией и от Польши (которая на самом деле не Польша, а вся Европа) отстает не так уж и сильно. Так что вот она — будущая роль Китая как посредника. Больше никто не может объективно.Тем временем, Киев мелко мстит Венгрии за миротворческую челночную дипломатию Орбана, в предложениях которого нет места Зеленскому — Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба".Кстати, сам факт того, что на третий год войны российская нефть идет в ЕС через Украину, рушит черно-белую картинку текущего конфликта и требует большей глубины погружения, чтобы хоть отчасти понять всю сложность происходяшего.Украина вместо КитаяНи с того ни с сего к остановке войны на страницах французской газеты Le Mond призвала группа из 51 нобелевского лауреата. Причем предлагаемые ими три шага в точности совпадают с китайско-бразильско-венгерским предложением: прекратить огонь, обменять всех пленных и освободить всех заложников (нетривиальная мысль, поскольку она касается гражданских, о которых часто забывают) и затем начать переговоры.Интересно, что среди подписантов — еще вчера называвшие Путина Гитлером и призывавшие воевать до полной победы Украины и свержения власти в РФ журналист-иноагент Дмитрий Муратов и писательница Светлана Алексиевич."Выросшие расходы на вооружения сравнимы и с затратами, которые на целых 80 лет прекратили бы голод на всей планете", — написали они.Понятно, что это популизм, поскольку до войны эти деньги никто на борьбу с голодом не пускал и после ее окончания не пустит. Но то, что на Западе уже не считают целесообразным продолжать тратить ресурсы в рамках российско-украинского конфликта — это факт. Этот факт проецируется и на саму Украину, где нардепа Безуглую выгнали из специальных комитетов Рады и даже внесли на "Миротворец"* за критику главкома Сырского, который (так же, как и экс-главком Залужный), по ее словам, "не верит в победу" и "подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру". Если так мыслит абсолютно лояльный (в отличие от Залужного) Зеленскому и компании генерал, то что-то действительно происходит.А происходит вот что. Орбан передал лидерам стран ЕС план завершения войны, но его подробности не известны. Впрочем, план Орбана не может особенно отличаться от плана Китая. Также венгерский лидер призвал Евросовет возобновить дипотношения с РФ и начать переговоры с Китаем о мирной конференции. Это подтверждает предположения, что план Орбана и план Китая — одно и тоже. Кроме того, Орбан заявил, что Трамп готов будет приложить усилия для переговоров еще до инаугурации. Из Евросовета пришел бредовый ответ о том, что "никакие переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины", но, во-первых, это до выборов в США, а, во-вторых, никто и не говорит, что без Украины.И вот, трамповский кандидат в вице-президенты США Вэнс в эфире Fox News подтверждает, что Трамп продолжит борьбу с Китаем, поэтому ему нужно как можно скорее решить украинский вопрос, замириться с Россией и не отвлекать ресурсы на окраину Европы, когда они нужны для противостояния растущей мощи КНР в ЮВА. Показательно и то, что Вэнс публично критикует репрессии Киева в отношении УПЦ. "Вы не можете лишать всю религиозную общину религиозной свободы, потому что некоторые ее приверженцы не согласны с вами по поводу актуального конфликта. Нам должно быть стыдно за отказ использовать миллиарды долларов, которые мы отправляем в Украину, в качестве рычага для обеспечения и гарантии реальной религиозной свободы", - заявил он в апреле. Похоже, что именно тема прав человека (а что же еще?) станет предлогом для отдаления США от Украины.Также вызывает интерес заявление, сделанное после встречи с Трампом, Бориса Джонсона — человека, который сорвал мирное соглашение 2022 года. Он призвал Украину отказать от возвращения границ 1991 года и предоставить права русскоязычному населению в качестве "компенсации Путину". А еще вернуть Россию к положению "респектабельного партнера" G8 и НАТО.Логика Джонсона идентична трампистской — продолжение войны на Украине отвлекает от Китая и Израиля, и Штатам придется выбирать, куда направлять ресурсы. Китай более приоритетен как противник №1, а Израиль нельзя бросить, поскольку это форпост США на Ближнем Востоке, где американское влияние в последние годы падает. Если заключить сделку по Украине "на выгодных для всех условиях", то все будет хорошо: украинская армия заменит собой американский контингент в Европе и США бросят все силы на Китай, а Россию вернут в "приличное общество" в роли поставщика ресурсов и оторвут ее от Китая.Пекину допустить этого нельзя, тем более что возможность согласия российского руководства на план Трампа не нулевая. Этот план может удовлетворить Китай только в том случае, если Россия остается союзническим ему государством и не возвращается к прозападной политике. Так что теперь начинается борьба за то, на чьей стороне будет Россия и у Москвы появляется реальная возможность получить максимально выгодные условия мира. Желательно при этом, конечно, обмануть Трампа, но тут уж как получится.Пока Москва наблюдает, а Сергей Лавров сказал, что Россия готова к переговорам об окончании войны и новой системе безопасности в Европе, но только при весомых гарантиях, которые нельзя будет двояко толковать.На этом фоне - отказ Байдена от дальнейшего участия в президентской гонке в США - лишь один из штрихов довольно печальной для руководства Украины картины, которую можно было бы озаглавить известными словами из комедии Гайдая "Бриллиантовая рука" - "Шеф, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает". Вот только "шеф" - как раз и "уезжает". Байден, который по сути руками Зеленского и некоторых руководителей европейских государств и ЕС развязал российско-украинский конфликт, что признает даже проамериканская пресса в США, Европе, а теперь и Украине, выйдя из президентской гонки, фактически оставляет в ближайшей перспективе украинскую власть без политической "крыши" в общемировом масштабе. А это значит, что в 2025 году Украине могут перестать давать деньги и оружие, что банально превращает Зеленского в "голого короля".Чуя, к чему идет дело, Зеленский мечется. Он уже зовет Россию на гипотетический второй саммит и даже предполагает (см. интервью ВВС), что по итогам войны все территории вернуть не удастся и дальше придется заниматься дипломатическим урегулированием. Точно такую же риторику мы слышали во время АТО по поводу Крыма и еще вчера такие слова были бы для Зеленского невозможны. Сейчас, видя позицию Запада, он начинает объяснять, почему границ 1991 года не будет.Возможно, под разминку этой темы Центр Разумкова и провел опрос, в результате которого выяснилось, что почти 44% граждан считают, что пора договариваться, но, правда, без признания потери территорий. Это пока, общественное мнение сдвигается постепенно.Подробнее о мирном плане Бориса Джонсона — в материале "Украинский план Джонсона для Трампа. Главное на Украине на утро 21 июля".

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украина, китай, россия, владимир зеленский, дональд трамп, виктор орбан, ес, нато, f-16, переговоры, мобилизация, эксклюзив