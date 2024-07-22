"Русский инженер" объяснил, почему для обслуживания F-16 на Украину придется вводить контингент НАТО
Для обслуживания большого количества F-16 потребуется много технических специалистов, которых на Украине сейчас физически нет. Для этого придется вводить контингент НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Сейчас в экспертном сообществе обсуждается сценарий, что ВСУ могут применить поставленный им F-16 на Харьковском направлении, где оборона ВС РФ держится на массовом применении корректируемых авиабомб, которые сыплются по местам сосредоточения противника.
Чтобы попытаться реализовать подобные планы, киевскому режиму необходимо получить больше сотни самолетов F-16, о чем ранее говорил Владимир Зеленский, рассказал обозреватель.
"Другое дело, что для обслуживания такого количества машин потребуется большое количество технических специалистов, которых на Украине сейчас физически нет. Для этого придется вводить контингент НАТО (сделать это под видом наемников будет тяжело)", - уточнил Васильев.
Кроме того, мы можем купировать такое количество самолетов усилением работы нашей авиации. У нас есть перехватчики МиГ-31БМ с дальнобойными ракетами Р-37, которые не так активно задействуются в СВО, потому что для них нет достойного противника.
"А в случае с F-16 они просто будут барражировать в небе, чтобы быстро его завалить", - заключил собеседник издания.
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