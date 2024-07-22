https://ukraina.ru/20240722/1056370362.html

"Русский инженер" объяснил, почему для обслуживания F-16 на Украину придется вводить контингент НАТО

"Русский инженер" объяснил, почему для обслуживания F-16 на Украину придется вводить контингент НАТО - 22.07.2024 Украина.ру

"Русский инженер" объяснил, почему для обслуживания F-16 на Украину придется вводить контингент НАТО

Для обслуживания большого количества F-16 потребуется много технических специалистов, которых на Украине сейчас физически нет. Для этого придется вводить контингент НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-07-22T04:30

2024-07-22T04:30

2024-07-22T04:30

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Сейчас в экспертном сообществе обсуждается сценарий, что ВСУ могут применить поставленный им F-16 на Харьковском направлении, где оборона ВС РФ держится на массовом применении корректируемых авиабомб, которые сыплются по местам сосредоточения противника.Чтобы попытаться реализовать подобные планы, киевскому режиму необходимо получить больше сотни самолетов F-16, о чем ранее говорил Владимир Зеленский, рассказал обозреватель. Кроме того, мы можем купировать такое количество самолетов усилением работы нашей авиации. У нас есть перехватчики МиГ-31БМ с дальнобойными ракетами Р-37, которые не так активно задействуются в СВО, потому что для них нет достойного противника. "А в случае с F-16 они просто будут барражировать в небе, чтобы быстро его завалить", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, почему Лукашенко приказал отвести войска от белорусско-польской границы - в интервью Владимира Мамонтова: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье" на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, киев, f-16, самолет, авиация, поставки, специалисты, нато, авиабомбы, миг-31