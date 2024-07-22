"Русский инженер" объяснил, почему для обслуживания F-16 на Украину придется вводить контингент НАТО - 22.07.2024 Украина.ру
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"Русский инженер" объяснил, почему для обслуживания F-16 на Украину придется вводить контингент НАТО
"Русский инженер" объяснил, почему для обслуживания F-16 на Украину придется вводить контингент НАТО - 22.07.2024 Украина.ру
"Русский инженер" объяснил, почему для обслуживания F-16 на Украину придется вводить контингент НАТО
Для обслуживания большого количества F-16 потребуется много технических специалистов, которых на Украине сейчас физически нет. Для этого придется вводить контингент НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-07-22T04:30
2024-07-22T04:30
новости
украина
россия
киев
f-16
самолет
авиация
поставки
специалисты
нато
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Сейчас в экспертном сообществе обсуждается сценарий, что ВСУ могут применить поставленный им F-16 на Харьковском направлении, где оборона ВС РФ держится на массовом применении корректируемых авиабомб, которые сыплются по местам сосредоточения противника.Чтобы попытаться реализовать подобные планы, киевскому режиму необходимо получить больше сотни самолетов F-16, о чем ранее говорил Владимир Зеленский, рассказал обозреватель. Кроме того, мы можем купировать такое количество самолетов усилением работы нашей авиации. У нас есть перехватчики МиГ-31БМ с дальнобойными ракетами Р-37, которые не так активно задействуются в СВО, потому что для них нет достойного противника. "А в случае с F-16 они просто будут барражировать в небе, чтобы быстро его завалить", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, почему Лукашенко приказал отвести войска от белорусско-польской границы - в интервью Владимира Мамонтова: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье" на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, киев, f-16, самолет, авиация, поставки, специалисты, нато, авиабомбы, миг-31
Новости, Украина, Россия, Киев, F-16, самолет, авиация, поставки, специалисты, НАТО, авиабомбы, МиГ-31

"Русский инженер" объяснил, почему для обслуживания F-16 на Украину придется вводить контингент НАТО

04:30 22.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Для обслуживания большого количества F-16 потребуется много технических специалистов, которых на Украине сейчас физически нет. Для этого придется вводить контингент НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Сейчас в экспертном сообществе обсуждается сценарий, что ВСУ могут применить поставленный им F-16 на Харьковском направлении, где оборона ВС РФ держится на массовом применении корректируемых авиабомб, которые сыплются по местам сосредоточения противника.
Чтобы попытаться реализовать подобные планы, киевскому режиму необходимо получить больше сотни самолетов F-16, о чем ранее говорил Владимир Зеленский, рассказал обозреватель.
"Другое дело, что для обслуживания такого количества машин потребуется большое количество технических специалистов, которых на Украине сейчас физически нет. Для этого придется вводить контингент НАТО (сделать это под видом наемников будет тяжело)", - уточнил Васильев.
Кроме того, мы можем купировать такое количество самолетов усилением работы нашей авиации. У нас есть перехватчики МиГ-31БМ с дальнобойными ракетами Р-37, которые не так активно задействуются в СВО, потому что для них нет достойного противника.
"А в случае с F-16 они просто будут барражировать в небе, чтобы быстро его завалить", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Лукашенко приказал отвести войска от белорусско-польской границы - в интервью Владимира Мамонтова: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье" на сайте Украина.ру
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