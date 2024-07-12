https://ukraina.ru/20240712/1056203169.html

США ответят России "силой и энергично". Главное на Украине на утро 12 июля

США ответят России "силой и энергично". Главное на Украине на утро 12 июля - 12.07.2024 Украина.ру

США ответят России "силой и энергично". Главное на Украине на утро 12 июля

В США пообещали силовой и энергичный ответ на ракетную атаку по объектам обороны в Киеве

2024-07-12T09:14

2024-07-12T09:14

2024-07-12T09:14

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джо байден

джейк салливан

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США и Украина разрабатывают силовой ответ на ракетный удар по Киеву, в результате отражения которого была повреждена больница "Охматдет", сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на неё силой и энергично", - отметил Салливан.Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что настроен победить президента России Владимира Путина."Он (Владимир Зеленский — Ред.) победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить Путина, что мы должны беспокоиться об этом", - отметил Байден.Перед этим он, однако, спутал Зеленского с Путиным, но потом исправился.Заявление Салливана прозвучало в ответ на вопрос, связанных с произошедшим у больницы "Охматдет".В понедельник, 8 июля, в Киеве прогремели мощные взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко и глава городской администрации Сергей Попко сообщили о работе систем ПВО.Как позднее сообщили на Украине, по её территории было выпущено более 40 ракет. При этом местные власти заявили о "падении обломков", указав что оно было зафиксировано в семи районах, в том числе со стороны аэропорта "Киев" ("Жуляны").Позже появилась информация о том, что под удар попала больница "Охматдет". В Минобороны России в ответ подчеркнули, что не атакуют гражданские объекты на Украине."Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооружёнными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены. Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", - подчеркнули в Минобороны РФ.Примечательно, что Зеленский в Польше поблагодарил украинцев, которые выложили видео попадания ракеты в "Охматдет", отметив, что видно "не часть той или иной ракеты, а прямой ракетный удар, которым были ранены или убиты многие люди на Украине".Однако при детальном рассмотрении видео оказалась, что на них запечатлена ракета от западного ЗРК NASAMS."Чем ударили по детской больнице в Киеве. СБУ заявила, что по Киеву был нанесен удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101. Однако видео прилетов, снятые жителями города, опровергают спецслужбы. В частности, в этом ролике видно падение одной из ракет где-то в жилой застройке. Изучение раскадровки наглядно показывает, что это никакая не Х-101 - отсутствуют характерные "крылышки". По этой же причине это не "Калибр" и не "Х-22". Зато этот боеприпас очень напоминает западные зенитные управляемые ракеты от комплексов ПВО Patriot и NASAMS. Вероятнее всего, ЗУР во время перехвата потеряла цель и упала, где придется. Friendly Fire по-киевски. А детей жалко. Как и тех, по которым Киев лупит уже 11-й год", - отметил российский военкор Александр Коц.Перед этим он также проанализировал другие видео с Украины."Удары по Киеву. Провокация в детской больнице. Украинские паблики трут сдуру выставленные фото поражающих элементов от ракеты ПВО. Ими иллюстрировали варварский удар в район детской больницы Киева. Тем временем российские ракеты на видео беспрепятственно долетают до цели и одна за другой втыкаются, куда надо. Но сейчас все сочувствующие Киеву будут эксплуатировать детей, чтобы показать ужасы "русской военщины". Недолго, в рамках "разумного". Как с украинским ударом по рынку в Константиновке, или по ж/д вокзалу в Краматорске", - указывал военкор.Украинские политики не преминули использовать произошедшее для нападок на своих врагов. Так, критикующая Воздушные силы ВСУ нардеп от партии власти Марьяна Безуглая заявила, что командование Воздушных сил "врёт об обломках"."Боже, какое конченное! Кто говорил об обломках? Циничная мразь", - в ответ заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.А вот российские официальные лица в очередной раз подчеркнули, что Россия не бьёт по гражданским объектам."Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию с "Охматдетом".Также Песков в очередной раз призвал руководствоваться заявлениями Минобороны России.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова несколько раз комментировала произошедшее в Киеве. Так, 9 июля она напомнила, что в строение на территории детской больницы попала одна из ракет зенитно-ракетного комплекса NASAMS, а по соседству с клиникой как раз расположен завод "Артём", тогда как в шаговой доступности – комплекс зданий Минобороны Украины и склады ВСУ."Разумеется, никто не сказал и о том, что бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", – отметила она.На следующий день Захарова указала на то, что произошедшее совпало с активизацией усилий по мирным переговорам."Вот теперь давайте посмотрим, почему появилась очередная провокация, которой подпевают в западных столицах их официальные лица. Да потому что мировое сообщество занялось вопросом поиска очередного дипломатического, политического способа урегулирования, потому что активизировались контакты", - отметила она.Захарова также заявила, что одну из предыдущих провокаций — в Буче — устроили, чтобы объяснить западной аудитории прекращение мирных переговоров, когда от них Украину отговорил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Таким образом, она оценила произошедшее как провокацию.О смене точки зрения лидеров общественного мнения - в статье Дмитрия Ковалевича "Общественное мнение или все же указание из Вашингтона. Почему популярные украинские блогеры требуют мира"

https://ukraina.ru/20240711/1056198197.html

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Егор Леев

эксклюзив, джо байден, джейк салливан, владимир путин, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, нато