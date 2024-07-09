Украинский кабмин упорядочил отправку повесток по почте - 09.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240709/1056153745.html
Украинский кабмин упорядочил отправку повесток по почте
Украинский кабмин упорядочил отправку повесток по почте - 09.07.2024 Украина.ру
Украинский кабмин упорядочил отправку повесток по почте
Механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте украинский кабмин упорядочил во вторник, 9 июля. Теперь такой документ может быть передан заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении
2024-07-09T17:22
2024-07-09T17:22
новости
украина
мобилизация
всу
сво
укрпочта
повестка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102156/72/1021567245_0:0:1862:1047_1920x0_80_0_0_02e067312145bcac6492d7d424a6f941.jpg.webp
"Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных (...) могут: централизованно печататься вместе с описью вложения и направляться резервистам и военнообязанным средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; вручаться резервистам и военнообязанным", – следует из постановления правительства, передает издание "Украинская правда". При формировании такой повестки военком должен наложить квалифицированную электронную подпись в день ее формирования. Напомним, 16 июля завершается срок обязательного обновления украинцами военно-учетных данных. Если количество призывников не устроит высшее военное руководство страны, не исключено сокращение числа категорий, имеющих права на отсрочку, в том числе за счет снижение нижней возрастной планки по мобилизации, пишет "Политика страны".Ранее сообщалось, что в Вашингтоне недовольны результатами мобилизации на Украине.Подробнее о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация читайте в интервью военного обозревателя, бывшего замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20231210/1051890171.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102156/72/1021567245_94:0:1747:1240_1920x0_80_0_0_4f45e8b2194d2a7ed4286ed8084e53ee.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация, всу, сво, укрпочта, повестка
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО, Укрпочта, повестка

Украинский кабмин упорядочил отправку повесток по почте

17:22 09.07.2024
 
© commons.wikimedia.org / Andrew J.Kurbikoпочта украина укрпочта
почта украина укрпочта - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© commons.wikimedia.org / Andrew J.Kurbiko
Читать в
Механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте украинский кабмин упорядочил во вторник, 9 июля. Теперь такой документ может быть передан заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении
"Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных (...) могут: централизованно печататься вместе с описью вложения и направляться резервистам и военнообязанным средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; вручаться резервистам и военнообязанным", – следует из постановления правительства, передает издание "Украинская правда".
При формировании такой повестки военком должен наложить квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.
Напомним, 16 июля завершается срок обязательного обновления украинцами военно-учетных данных. Если количество призывников не устроит высшее военное руководство страны, не исключено сокращение числа категорий, имеющих права на отсрочку, в том числе за счет снижение нижней возрастной планки по мобилизации, пишет "Политика страны".
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне недовольны результатами мобилизации на Украине.
Подробнее о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация читайте в интервью военного обозревателя, бывшего замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова на сайте Украина.ру.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
10 декабря 2023, 10:08
Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техникиДля украинской армии ключевую роль играют поставки западной техники, без них не поможет даже мобилизация. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью телеканалу NTA.
 
НовостиУкраинамобилизацияВСУСВОУкрпочтаповестка
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24Соглашение о безопасности с Польшей: возвращаясь к "Киевской унии"
17:22Украинский кабмин упорядочил отправку повесток по почте
17:10Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в Вашингтоне
17:04Украина побила свой антирекорд по количеству спортсменов на Олимпиаде
16:49Украинцам пообещали улучшения в энергетике за счет кредитов на покупку генераторов
16:38"Нечто похожее на членство". Что Зеленский хочет и что получит от саммита НАТО
16:24"Ограничений быть не должно": президент Латвии и литовский министр приветствовали удары ВСУ вглубь РФ
16:18Война фонтанов как символ борьбы цивилизаций
15:58Индия и Россия. Когда "Глобальный Юг" это не просто слова
15:54Саммит НАТО поддержит конфронтационную модель
15:48Без Одессы - не победа: Голубовский о поражении Украины, планах России и коалиции вокруг Китая
15:06Писториус упрашивает немецкий Минфин выделить еще €4 млрд на оружие для ВСУ
15:04"НАТО вряд ли услышит": Песков о мирных инициативах премьера Индии
14:44Путин поблагодарил Моди за поиск мирного решения по Украине
14:42Украинские военкомы объявили в розыск почти полмиллиона уклонистов
14:41Российские бойцы освободили еще одно село в ДНР на пути к Красноармейску
13:49Несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам - Newsweek
13:48Масштабный обмен невозможен из-за разницы в количестве пленных – омбудсмен Украины
13:36"Увидел ТЦК и притворился мёртвым". Главное на Украине на 13.30 9 июля
13:16"Заткнули рот": в Германии украинцам запретили говорить на их родном языке
Лента новостейМолния