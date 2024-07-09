Украинский кабмин упорядочил отправку повесток по почте
Механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте украинский кабмин упорядочил во вторник, 9 июля. Теперь такой документ может быть передан заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении
"Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных (...) могут: централизованно печататься вместе с описью вложения и направляться резервистам и военнообязанным средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; вручаться резервистам и военнообязанным", – следует из постановления правительства, передает издание "Украинская правда".
При формировании такой повестки военком должен наложить квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.
Напомним, 16 июля завершается срок обязательного обновления украинцами военно-учетных данных. Если количество призывников не устроит высшее военное руководство страны, не исключено сокращение числа категорий, имеющих права на отсрочку, в том числе за счет снижение нижней возрастной планки по мобилизации, пишет "Политика страны".
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне недовольны результатами мобилизации на Украине.
10 декабря 2023, 10:08Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техникиДля украинской армии ключевую роль играют поставки западной техники, без них не поможет даже мобилизация. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью телеканалу NTA.