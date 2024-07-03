Кости Хейсканен: Фашизм из Украины пропитывает не только мою Финляндию, но и другие страны Европы

Финский журналист Кости Хейсканен постоянно работает в новых регионах России. В интервью изданию Украина.ру он рассказал о результатах своей последней поездки в Запорожскую область.