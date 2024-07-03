https://ukraina.ru/20240703/1056032793.html
Азаров: в Вашингтоне недовольны результатами мобилизации на Украине
Азаров: в Вашингтоне недовольны результатами мобилизации на Украине - 03.07.2024 Украина.ру
Азаров: в Вашингтоне недовольны результатами мобилизации на Украине
Крупнейший союзник Киева в лице США после выделения многомиллиардной помощи требует результатов, однако даже с принятием закона об ужесточении мобилизации на Украине, на фронт отправляют недостаточно солдат. Этим недовольны в Вашингтоне, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров
2024-07-03T14:53
2024-07-03T14:53
2024-07-03T15:49
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Экс-премьер указал, что сегодня Киев заявляет о желании заморозить боевые действия, чтобы накопить больше сил, как это было с Минскими соглашениями, однако об отказе от членства Украины в НАТО речи не идет.Ранее Азаров заявлял, что нужны очень серьёзные усилия, чтобы свергнуть режим Зеленского и навести порядок на Украине. Подробнее о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация читайте в интервью военного обозревателя, бывшего замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240703/1056019949.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, николай азаров, вашингтон, украина, киев, нато, мобилизация, всу, сво
Новости, Николай Азаров, Вашингтон, Украина, Киев, НАТО, мобилизация, ВСУ, СВО
Азаров: в Вашингтоне недовольны результатами мобилизации на Украине
14:53 03.07.2024 (обновлено: 15:49 03.07.2024)
Крупнейший союзник Киева в лице США после выделения многомиллиардной помощи требует результатов, однако даже с принятием закона об ужесточении мобилизации на Украине, на фронт отправляют недостаточно солдат. Этим недовольны в Вашингтоне, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров