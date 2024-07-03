Азаров: в Вашингтоне недовольны результатами мобилизации на Украине - 03.07.2024 Украина.ру
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Азаров: в Вашингтоне недовольны результатами мобилизации на Украине
Азаров: в Вашингтоне недовольны результатами мобилизации на Украине - 03.07.2024 Украина.ру
Азаров: в Вашингтоне недовольны результатами мобилизации на Украине
Крупнейший союзник Киева в лице США после выделения многомиллиардной помощи требует результатов, однако даже с принятием закона об ужесточении мобилизации на Украине, на фронт отправляют недостаточно солдат. Этим недовольны в Вашингтоне, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров
2024-07-03T14:53
2024-07-03T15:49
новости
николай азаров
вашингтон
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Экс-премьер указал, что сегодня Киев заявляет о желании заморозить боевые действия, чтобы накопить больше сил, как это было с Минскими соглашениями, однако об отказе от членства Украины в НАТО речи не идет.Ранее Азаров заявлял, что нужны очень серьёзные усилия, чтобы свергнуть режим Зеленского и навести порядок на Украине. Подробнее о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация читайте в интервью военного обозревателя, бывшего замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова на сайте Украина.ру.
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новости, николай азаров, вашингтон, украина, киев, нато, мобилизация, всу, сво
Новости, Николай Азаров, Вашингтон, Украина, Киев, НАТО, мобилизация, ВСУ, СВО

Азаров: в Вашингтоне недовольны результатами мобилизации на Украине

14:53 03.07.2024 (обновлено: 15:49 03.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Крупнейший союзник Киева в лице США после выделения многомиллиардной помощи требует результатов, однако даже с принятием закона об ужесточении мобилизации на Украине, на фронт отправляют недостаточно солдат. Этим недовольны в Вашингтоне, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров
"После принятия закона об усилении мобилизации количество мобилизованных значительно увеличилось, но киевский режим не вышел на те цифры, которые им поставили американцы. И поэтому у них проблемы возникают с американскими хозяевами", – сказано в телеграм-канале политика.
Экс-премьер указал, что сегодня Киев заявляет о желании заморозить боевые действия, чтобы накопить больше сил, как это было с Минскими соглашениями, однако об отказе от членства Украины в НАТО речи не идет.
Ранее Азаров заявлял, что нужны очень серьёзные усилия, чтобы свергнуть режим Зеленского и навести порядок на Украине.
Подробнее о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация читайте в интервью военного обозревателя, бывшего замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова на сайте Украина.ру.
Кости Хейсканен интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
13:29
Кости Хейсканен: Фашизм из Украины пропитывает не только мою Финляндию, но и другие страны ЕвропыФинский журналист Кости Хейсканен постоянно работает в новых регионах России. В интервью изданию Украина.ру он рассказал о результатах своей последней поездки в Запорожскую область.
 
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