Соглашение о безопасности с Польшей: возвращаясь к "Киевской унии" - 09.07.2024 Украина.ру
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Соглашение о безопасности с Польшей: возвращаясь к "Киевской унии"
Соглашение о безопасности с Польшей: возвращаясь к "Киевской унии" - 09.07.2024 Украина.ру
Соглашение о безопасности с Польшей: возвращаясь к "Киевской унии"
8 июля Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали соглашение о безопасности, которое, как сразу же заявил теперь уже бывший президент Украины, является уникальным. Это, в общем-то правда – присутствующие в этом соглашении нормы более нигде не встречаются и, более того, противоречат самой концепции соглашений о безопасности
2024-07-09T17:24
2024-07-09T17:24
эксклюзив
украина
польша
запад
владимир зеленский
анджей дуда
нато
соглашение
безопасность
дипломатия
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Собственно, соглашения эти, по сути, сводятся к конкретизации предоставления Украине военной помощи так же, как это делается сейчас. Просто если в 2022-24 годах много времени тратилось на утрясание юридических и организационных моментов, то соглашения о безопасности создают базу, в рамках которой поставки помощи могут быть начаты немедленно (если, конечно, будет что и будет кому поставлять).Кстати, это обстоятельство наглядно показывает, что само по себе название соглашений некорректно – никаких гарантий безопасности Украине они не дают и даже не дают гарантий немедленного начала военных поставок. Сами соглашения назвать бесполезными нельзя, поскольку создают механизм скрытой милитаризации Украины, но название явно имеет пропагандистский характер.В соглашениях о безопасности уточняется, каким образом соглашение связано с членством в НАТО, чьи гарантии безопасности, несомненно, более надёжны (но только за счёт единого командования войсками альянса – сами по себе гарантии Североатлантического договора выглядят неопределённо). Пожалуй, наиболее честная формулировка применена именно в соглашении с Польшей: "любая форма двусторонних обязательств или гарантий безопасности, предоставленных Украине её партнёрами, не может быть альтернативой полноправному членству в НАТО".Однако, именно соглашение с Польшей такой формулировке противоречит, поскольку фактически предполагает предоставление по крайней мере части тех гарантий, которые могло бы дать пребывание Украины в НАТО. А именно – соглашение с Польшей, в отличие от всех остальных, предполагает непосредственное военное участие Польши в обороне Украины.В соответствии с текстом соглашения, "участники согласны с необходимостью продолжения двустороннего диалога и диалогов с другими партнёрами, направленных на изучение обоснования и целесообразности возможного перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и дронов, выпущенных в направлении территории Польши, соблюдая необходимые процедуры, согласованные государствами и причастными организациями".Формулировка нарочито невнятная, но скрывается за ней то, что Зеленский уже пытался вымогать у Запада – возможность создания бесполётной зоны хотя бы над западными регионами Украины силами ПВО стран-членов НАТО.Польша согласилась на такой эксперимент, хотя поляки не могут не понимать, что такого рода шаги потенциально ведут к втягиванию их страны в конфликт. При этом надо отметить, что такая норма в соглашении не могла появиться без прямой и недвузначной санкции Вашингтона, т.е., это очередной шаг в направлении "управляемой эскалации". В этой игре Запад пока сохраняет стратегическую инициативу.Другой элемент участия Польши в конфликте менее очевидный. Это норма соглашения о том, что "граждане Украины, временно проживающие в Польше и других государствах, смогут принять участие в процессе [военной] подготовки. Участники договорятся о порядке отбора, подготовки, комплектования, обеспечения оружием, техникой и боеприпасами, а также о социально-финансовой поддержке таких военных и статусе их пребывания на территории Польши".С одной стороны, это как бы элемент подготовки украинских военнослужащих, которым Польша и так занимается.С другой стороны, Зеленский придал этому мероприятию характер не просто подготовки резерва для ВСУ, отдельного воинского подразделения:"Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами". Офис президента уточняет, что "каждый гражданин Украины, который решит находиться в легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными Силами Украины".Вообще всё это выглядит весьма странно.Для находящихся за рубежом граждан Украины нет никакой проблемы в присоединении к ВСУ – возвращаешься и тебе вручат повестку прямо при въезде на территорию Украины (представители ТЦК там дежурят). В соглашении указывается, конечно, что Польша будет "поощрять" украинцев к возвращению в страну с целью участия в войне, но для этого никакой легион не нужен. Ну и упоминание о возможности подписания контракта с ВСУ выглядит подозрительно – т.е., если человек не захочет, он сможет и не подписывать контракт?Больше всего похоже на ловушку для простаков – в рамках "поощрения" граждан Украины призывного возраста будут заставлять проходить подготовку в "легионе", а по завершении их будут заставлять подписать контракт.Пока правовой статус "Украинского легиона" непонятен, но вполне вероятно, что фактически место его дислокации будет украинской военной базой на территории Польши. Т.е., потенциальным объектом атак со стороны российской армии…Ну и политический вывод.Ещё в 2022 году Зеленский и Дуда подписали соглашение, предполагающее очень глубокую интеграцию между странами. В СМИ активно обсуждался и ввод польских войск на территорию Западной Украины.Однако, процесс интеграции вскоре застопорился. Если военная компонента видимо была остановлена Вашингтоном, судя по всему предупредившего Варшаву о том, что нормы Североатлантического договора в этой ситуации действовать не будут, то что произошло между Зеленским и Дудой так и осталось непонятным. Важен сам факт – предусмотренные соглашением нормы о повышении статуса поляков на территории Украины реализованы в украинском законодательстве не были. Можно только предполагать, что реализация этого проекта была всё же связана с вводом войск.Ну а после того как "Право и справедливость" потерпела поражение на выборах, интеграционный проект был вроде бы окончательно закрыт.Однако подписание соглашения о безопасности между Украиной и Польшей может придать новое дыхание проекту создания Четвёртой Речи Посполитой…О проекте "Киевской унии" можно прочитать в статье Василия Стоякина "Киевская уния. Как Зеленский на Дуде сыграл и чем это для него может закончиться".
https://ukraina.ru/20240614/1055649216.html
https://ukraina.ru/20230428/1045673519.html
https://ukraina.ru/20230719/1048102862.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, польша, запад, владимир зеленский, анджей дуда, нато, соглашение, безопасность, дипломатия, вооруженные силы украины, василий стоякин, ес
Эксклюзив, Украина, Польша, Запад, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, НАТО, соглашение, безопасность, дипломатия, Вооруженные силы Украины, Василий Стоякин, ЕС

Соглашение о безопасности с Польшей: возвращаясь к "Киевской унии"

17:24 09.07.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
8 июля Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали соглашение о безопасности, которое, как сразу же заявил теперь уже бывший президент Украины, является уникальным. Это, в общем-то правда – присутствующие в этом соглашении нормы более нигде не встречаются и, более того, противоречат самой концепции соглашений о безопасности
Собственно, соглашения эти, по сути, сводятся к конкретизации предоставления Украине военной помощи так же, как это делается сейчас. Просто если в 2022-24 годах много времени тратилось на утрясание юридических и организационных моментов, то соглашения о безопасности создают базу, в рамках которой поставки помощи могут быть начаты немедленно (если, конечно, будет что и будет кому поставлять).
Кстати, это обстоятельство наглядно показывает, что само по себе название соглашений некорректно – никаких гарантий безопасности Украине они не дают и даже не дают гарантий немедленного начала военных поставок. Сами соглашения назвать бесполезными нельзя, поскольку создают механизм скрытой милитаризации Украины, но название явно имеет пропагандистский характер.
В соглашениях о безопасности уточняется, каким образом соглашение связано с членством в НАТО, чьи гарантии безопасности, несомненно, более надёжны (но только за счёт единого командования войсками альянса – сами по себе гарантии Североатлантического договора выглядят неопределённо). Пожалуй, наиболее честная формулировка применена именно в соглашении с Польшей: "любая форма двусторонних обязательств или гарантий безопасности, предоставленных Украине её партнёрами, не может быть альтернативой полноправному членству в НАТО".
Однако, именно соглашение с Польшей такой формулировке противоречит, поскольку фактически предполагает предоставление по крайней мере части тех гарантий, которые могло бы дать пребывание Украины в НАТО. А именно – соглашение с Польшей, в отличие от всех остальных, предполагает непосредственное военное участие Польши в обороне Украины.
В соответствии с текстом соглашения, "участники согласны с необходимостью продолжения двустороннего диалога и диалогов с другими партнёрами, направленных на изучение обоснования и целесообразности возможного перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и дронов, выпущенных в направлении территории Польши, соблюдая необходимые процедуры, согласованные государствами и причастными организациями".
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
14 июня, 14:22
Соглашение о безопасности Украина-США. Между строкПодписанное 13 июня соглашение о безопасности между Украиной и США не является первым соглашением, подписанным со странами Запада, но оно является ключевым – без "рекомендаций" Вашингтона никакие другие соглашения не могли быть подписаны. Потому его содержание представляет особый интерес
Формулировка нарочито невнятная, но скрывается за ней то, что Зеленский уже пытался вымогать у Запада – возможность создания бесполётной зоны хотя бы над западными регионами Украины силами ПВО стран-членов НАТО.
Польша согласилась на такой эксперимент, хотя поляки не могут не понимать, что такого рода шаги потенциально ведут к втягиванию их страны в конфликт. При этом надо отметить, что такая норма в соглашении не могла появиться без прямой и недвузначной санкции Вашингтона, т.е., это очередной шаг в направлении "управляемой эскалации". В этой игре Запад пока сохраняет стратегическую инициативу.
Другой элемент участия Польши в конфликте менее очевидный. Это норма соглашения о том, что "граждане Украины, временно проживающие в Польше и других государствах, смогут принять участие в процессе [военной] подготовки. Участники договорятся о порядке отбора, подготовки, комплектования, обеспечения оружием, техникой и боеприпасами, а также о социально-финансовой поддержке таких военных и статусе их пребывания на территории Польши".
С одной стороны, это как бы элемент подготовки украинских военнослужащих, которым Польша и так занимается.
С другой стороны, Зеленский придал этому мероприятию характер не просто подготовки резерва для ВСУ, отдельного воинского подразделения:
"Мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые находятся в Польше, Литве, других странах ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше, будет оснащен партнерами". Офис президента уточняет, что "каждый гражданин Украины, который решит находиться в легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными Силами Украины".
Дуда Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
28 апреля 2023, 18:00История
"Киевская уния": империализм или "доктрина Гедройца"?
Вообще всё это выглядит весьма странно.
Для находящихся за рубежом граждан Украины нет никакой проблемы в присоединении к ВСУ – возвращаешься и тебе вручат повестку прямо при въезде на территорию Украины (представители ТЦК там дежурят). В соглашении указывается, конечно, что Польша будет "поощрять" украинцев к возвращению в страну с целью участия в войне, но для этого никакой легион не нужен. Ну и упоминание о возможности подписания контракта с ВСУ выглядит подозрительно – т.е., если человек не захочет, он сможет и не подписывать контракт?
Больше всего похоже на ловушку для простаков – в рамках "поощрения" граждан Украины призывного возраста будут заставлять проходить подготовку в "легионе", а по завершении их будут заставлять подписать контракт.
Пока правовой статус "Украинского легиона" непонятен, но вполне вероятно, что фактически место его дислокации будет украинской военной базой на территории Польши. Т.е., потенциальным объектом атак со стороны российской армии…
Ну и политический вывод.
Ещё в 2022 году Зеленский и Дуда подписали соглашение, предполагающее очень глубокую интеграцию между странами. В СМИ активно обсуждался и ввод польских войск на территорию Западной Украины.
Польша спецназ AGAT - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля 2023, 07:16
Польша начинает "мягкую оккупацию" восьми областей Западной и Центральной УкраиныВо Львове и Луцке побывала госсекретарь польского Минразвития и региональной политики Ядвига Эмилевич. Она запустила проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы
Однако, процесс интеграции вскоре застопорился. Если военная компонента видимо была остановлена Вашингтоном, судя по всему предупредившего Варшаву о том, что нормы Североатлантического договора в этой ситуации действовать не будут, то что произошло между Зеленским и Дудой так и осталось непонятным. Важен сам факт – предусмотренные соглашением нормы о повышении статуса поляков на территории Украины реализованы в украинском законодательстве не были. Можно только предполагать, что реализация этого проекта была всё же связана с вводом войск.
Ну а после того как "Право и справедливость" потерпела поражение на выборах, интеграционный проект был вроде бы окончательно закрыт.
Однако подписание соглашения о безопасности между Украиной и Польшей может придать новое дыхание проекту создания Четвёртой Речи Посполитой…
О проекте "Киевской унии" можно прочитать в статье Василия Стоякина "Киевская уния. Как Зеленский на Дуде сыграл и чем это для него может закончиться".
 
ЭксклюзивУкраинаПольшаЗападВладимир ЗеленскийАнджей ДудаНАТОсоглашениебезопасностьдипломатияВооруженные силы УкраиныВасилий СтоякинЕС
 
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Заголовок открываемого материала
17:24Соглашение о безопасности с Польшей: возвращаясь к "Киевской унии"
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