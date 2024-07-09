Садулаев объяснил, почему слесарь или токарь должны получать больше, чем курьер или бариста в кафе - 09.07.2024 Украина.ру
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Садулаев объяснил, почему слесарь или токарь должны получать больше, чем курьер или бариста в кафе
Садулаев объяснил, почему слесарь или токарь должны получать больше, чем курьер или бариста в кафе - 09.07.2024 Украина.ру
Садулаев объяснил, почему слесарь или токарь должны получать больше, чем курьер или бариста в кафе
В России необходимо повышать престиж рабочей профессии. Нам нужны не чернорабочие, а специалисты. Сейчас многие ПТУ и техникумы или закрылись, или не дают необходимого количества и качества выпускников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-07-09T06:00
2024-07-09T06:00
новости
россия
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Российской оборонной промышленности не хватает 150 тысяч квалифицированных рабочих с соответствующим образованием, подготовкой и опытом. ОПК очень страдает из-за того, что в России была разрушена система подготовки рабочих кадров, рассказал публицист.Многие ПТУ и техникумы или закрылись, или не дают нужного количества и качества выпускников. Поэтому в России необходимо воссоздавать систему профессионально-технического образования, добавил он.Кроме того, в России необходимо повышать престиж рабочей профессии. Слесарь или токарь высокого разряда, который умеет трудиться на станках с числовым программным управлением, должен получать больше, чем курьер или бариста в кафе, подчеркнул публицист."То есть у нас есть рабочая сила, но она уходит в сферу услуг, потому что там можно заработать больше 100 тысяч рублей", - заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, каким способом Украина может попытаться осуществить провокацию в отношении Белоруссии - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
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новости, россия, опк, рабочие, специалисты, техникум, образование, кадры, училища, оборона
Новости, Россия, ОПК, рабочие, специалисты, техникум, образование, кадры, училища, оборона

Садулаев объяснил, почему слесарь или токарь должны получать больше, чем курьер или бариста в кафе

06:00 09.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЯсиноватский машиностроительный завод в Донецкой области
Ясиноватский машиностроительный завод в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В России необходимо повышать престиж рабочей профессии. Нам нужны не чернорабочие, а специалисты. Сейчас многие ПТУ и техникумы или закрылись, или не дают необходимого количества и качества выпускников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Российской оборонной промышленности не хватает 150 тысяч квалифицированных рабочих с соответствующим образованием, подготовкой и опытом. ОПК очень страдает из-за того, что в России была разрушена система подготовки рабочих кадров, рассказал публицист.
Многие ПТУ и техникумы или закрылись, или не дают нужного количества и качества выпускников. Поэтому в России необходимо воссоздавать систему профессионально-технического образования, добавил он.
"Нам нужны не чернорабочие, а специалисты. Современное производство – это не про то, что надо бросать лопатой уголь в топку. Это про управление компьютеризированными линиями. А для этого нужна профессиональная подготовка" - отметил Садулаев.
Кроме того, в России необходимо повышать престиж рабочей профессии. Слесарь или токарь высокого разряда, который умеет трудиться на станках с числовым программным управлением, должен получать больше, чем курьер или бариста в кафе, подчеркнул публицист.
"То есть у нас есть рабочая сила, но она уходит в сферу услуг, потому что там можно заработать больше 100 тысяч рублей", - заключил собеседник издания.
Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.ру
О том, каким способом Украина может попытаться осуществить провокацию в отношении Белоруссии - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
Александр Тиханский интервью
5 июля, 06:04
Александр Тиханский: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комомЕсли Украина попытается осуществить вооруженную провокацию в отношении Белоруссии, она будет развиваться по следующему сценарию: "Мы вас подразним, вы пойдете в наступление и разобьетесь о нашу мощную оборону". То есть они хотят заманить в ловушку какие-то белорусские подразделения
 
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