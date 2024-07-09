https://ukraina.ru/20240709/1056102529.html

Садулаев объяснил, почему слесарь или токарь должны получать больше, чем курьер или бариста в кафе

Садулаев объяснил, почему слесарь или токарь должны получать больше, чем курьер или бариста в кафе - 09.07.2024 Украина.ру

Садулаев объяснил, почему слесарь или токарь должны получать больше, чем курьер или бариста в кафе

В России необходимо повышать престиж рабочей профессии. Нам нужны не чернорабочие, а специалисты. Сейчас многие ПТУ и техникумы или закрылись, или не дают необходимого количества и качества выпускников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-07-09T06:00

2024-07-09T06:00

2024-07-09T06:00

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Российской оборонной промышленности не хватает 150 тысяч квалифицированных рабочих с соответствующим образованием, подготовкой и опытом. ОПК очень страдает из-за того, что в России была разрушена система подготовки рабочих кадров, рассказал публицист.Многие ПТУ и техникумы или закрылись, или не дают нужного количества и качества выпускников. Поэтому в России необходимо воссоздавать систему профессионально-технического образования, добавил он.Кроме того, в России необходимо повышать престиж рабочей профессии. Слесарь или токарь высокого разряда, который умеет трудиться на станках с числовым программным управлением, должен получать больше, чем курьер или бариста в кафе, подчеркнул публицист."То есть у нас есть рабочая сила, но она уходит в сферу услуг, потому что там можно заработать больше 100 тысяч рублей", - заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, каким способом Украина может попытаться осуществить провокацию в отношении Белоруссии - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом

https://ukraina.ru/20240705/1056068964.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, опк, рабочие, специалисты, техникум, образование, кадры, училища, оборона