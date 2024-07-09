Садулаев объяснил, почему слесарь или токарь должны получать больше, чем курьер или бариста в кафе
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЯсиноватский машиностроительный завод в Донецкой области
В России необходимо повышать престиж рабочей профессии. Нам нужны не чернорабочие, а специалисты. Сейчас многие ПТУ и техникумы или закрылись, или не дают необходимого количества и качества выпускников. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Российской оборонной промышленности не хватает 150 тысяч квалифицированных рабочих с соответствующим образованием, подготовкой и опытом. ОПК очень страдает из-за того, что в России была разрушена система подготовки рабочих кадров, рассказал публицист.
Многие ПТУ и техникумы или закрылись, или не дают нужного количества и качества выпускников. Поэтому в России необходимо воссоздавать систему профессионально-технического образования, добавил он.
"Нам нужны не чернорабочие, а специалисты. Современное производство – это не про то, что надо бросать лопатой уголь в топку. Это про управление компьютеризированными линиями. А для этого нужна профессиональная подготовка" - отметил Садулаев.
Кроме того, в России необходимо повышать престиж рабочей профессии. Слесарь или токарь высокого разряда, который умеет трудиться на станках с числовым программным управлением, должен получать больше, чем курьер или бариста в кафе, подчеркнул публицист.
"То есть у нас есть рабочая сила, но она уходит в сферу услуг, потому что там можно заработать больше 100 тысяч рублей", - заключил собеседник издания.
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