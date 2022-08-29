https://ukraina.ru/20220829/1038210604.html

Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью свой позор"

Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью позор"

Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью свой позор"

Лидер украинской группы Yurcash Юрко Юрченко, принимающий участие в боевых действиях в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь" 28 августа в своей социальной сети раскритиковал новую песню Ивана Дорна

2022-08-29T11:52

2022-08-29T11:52

2022-08-29T11:52

новости

песня

украина

иван дорн

критика

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103024/33/1030243301_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_dce86e73867157db0c695d3e776fe5c5.jpg.webp

Музыкант заявил, что песня Дорна, в которой тот признается в любви к Украине, не вызывает у него доверия, несмотря на то, что звучит на украинском языке.Юрченко напомнил коллеге по цеху, что он до начала спецоперации выступал в России, а сейчас работает за границей.Завершил свое высказывание Юрченко нецензурной бранью. Дорн пока никак не отреагировал на эти слова.Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов" и обвинили Софию Ротару в нелюбви к своей стране.

https://ukraina.ru/20220715/1036482955.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, песня, украина, иван дорн, критика, шоу-бизнес