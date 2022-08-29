Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью позор"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220829/1038210604.html
Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью свой позор"
Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью позор"
Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью свой позор"
Лидер украинской группы Yurcash Юрко Юрченко, принимающий участие в боевых действиях в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь" 28 августа в своей социальной сети раскритиковал новую песню Ивана Дорна
2022-08-29T11:52
2022-08-29T11:52
новости
песня
украина
иван дорн
критика
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103024/33/1030243301_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_dce86e73867157db0c695d3e776fe5c5.jpg.webp
Музыкант заявил, что песня Дорна, в которой тот признается в любви к Украине, не вызывает у него доверия, несмотря на то, что звучит на украинском языке.Юрченко напомнил коллеге по цеху, что он до начала спецоперации выступал в России, а сейчас работает за границей.Завершил свое высказывание Юрченко нецензурной бранью. Дорн пока никак не отреагировал на эти слова.Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов" и обвинили Софию Ротару в нелюбви к своей стране.
https://ukraina.ru/20220715/1036482955.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103024/33/1030243301_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_cc5e4eb1dcbc148fb07dbcc2fc4ff5a4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, песня, украина, иван дорн, критика, шоу-бизнес
Новости, песня, Украина, Иван Дорн, критика, шоу-бизнес

Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью свой позор"

11:52 29.08.2022
 
© Иван Дорн/ИнстаграмИван Дорн
Иван Дорн
© Иван Дорн/Инстаграм
Читать в
Лидер украинской группы Yurcash Юрко Юрченко, принимающий участие в боевых действиях в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь" 28 августа в своей социальной сети раскритиковал новую песню Ивана Дорна
Музыкант заявил, что песня Дорна, в которой тот признается в любви к Украине, не вызывает у него доверия, несмотря на то, что звучит на украинском языке.
Юрченко напомнил коллеге по цеху, что он до начала спецоперации выступал в России, а сейчас работает за границей.
Увидел на свою голову Дорна с песней на украинском языке. Ты признаешься в любви к Украине?! И что? Ничего до этого не было? Мне еще память не отшибло от постоянных прилетов. Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор.
Юрий Юрченко
Фронтмен группы «Yurcash»
Завершил свое высказывание Юрченко нецензурной бранью. Дорн пока никак не отреагировал на эти слова.
Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов" и обвинили Софию Ротару в нелюбви к своей стране.
Регина Тодоренко
15 июля, 16:57
"Отрезала" себе путь домой: Регину Тодоренко вновь раскритиковали на УкраинеУкраинская певица Mamarika потребовала от звезды "Орла и решки" Регины Тодоренко обозначить свою позицию по спецоперации. Своем мнение она озвучила в интервью журналистке Алине Доротюк в YouTube-проекте "На ЧАСІ"
 
НовостипесняУкраинаИван Дорнкритикашоу-бизнес
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:52Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью свой позор"
11:49Украинец устроил "хлебную войну" в Дании
11:45Киевские бары устраивают дискотеки несмотря на комендантский час
11:37Американская игра с огнём на Запорожской АЭС: Мухин о последствиях. Видео
11:32Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках
11:30"Мой бой длился всего 1 минуту". Откровения пленного украинца
11:23В сети обнародовали компромат на соучастника убийства Дугиной
11:05Джонсон отправил страну "на тележке в ад", но худшее еще впереди – британцы
11:00Экономическая ситуация в Афганистане резко ухудшилась при талибах* - ООН
10:44Еще одного чиновника убили в Херсонской области - СМИ
10:37Есть три варианта. Военный эксперт о том, что будет, если бои в Донбассе затянутся на год
10:30Интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара выросла на 70%
10:26"Смертельный удар для Европы": аналитик рассказал, какой козырь есть у РФ
10:20В украинской авиации воюют афганские летчики – СМИ
10:19"Бавовнятко". О духах, которые всегда мешают Украине победить
10:18В Польше может встать производство сыров и мясных продуктов — СМИ
10:15Огненная ночь Энергодара, судьба Ковалёва, ревность Зеленского. Главное на Украине на утро 29 августа
10:13ФСБ нашла второго участника убийства Дарьи Дугиной
10:11В очереди за углем: поляки рассказали журналистам, чего боятся больше всего
10:10Фантазия о третьем армейском корпусе
Лента новостейМолния