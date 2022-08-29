https://ukraina.ru/20220829/1038210604.html
Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью свой позор"
Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью позор"
Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью свой позор"
Лидер украинской группы Yurcash Юрко Юрченко, принимающий участие в боевых действиях в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь" 28 августа в своей социальной сети раскритиковал новую песню Ивана Дорна
2022-08-29T11:52
2022-08-29T11:52
2022-08-29T11:52
новости
песня
украина
иван дорн
критика
шоу-бизнес
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Музыкант заявил, что песня Дорна, в которой тот признается в любви к Украине, не вызывает у него доверия, несмотря на то, что звучит на украинском языке.Юрченко напомнил коллеге по цеху, что он до начала спецоперации выступал в России, а сейчас работает за границей.Завершил свое высказывание Юрченко нецензурной бранью. Дорн пока никак не отреагировал на эти слова.Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов" и обвинили Софию Ротару в нелюбви к своей стране.
https://ukraina.ru/20220715/1036482955.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, песня, украина, иван дорн, критика, шоу-бизнес
Новости, песня, Украина, Иван Дорн, критика, шоу-бизнес
Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью свой позор"
Лидер украинской группы Yurcash Юрко Юрченко, принимающий участие в боевых действиях в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь" 28 августа в своей социальной сети раскритиковал новую песню Ивана Дорна
Музыкант заявил, что песня Дорна, в которой тот признается в любви к Украине, не вызывает у него доверия, несмотря на то, что звучит на украинском языке.
Юрченко напомнил коллеге по цеху, что он до начала спецоперации выступал в России, а сейчас работает за границей.
Увидел на свою голову Дорна с песней на украинском языке. Ты признаешься в любви к Украине?! И что? Ничего до этого не было? Мне еще память не отшибло от постоянных прилетов. Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор.
Юрий Юрченко
Фронтмен группы «Yurcash»
Завершил свое высказывание Юрченко нецензурной бранью. Дорн пока никак не отреагировал на эти слова.
Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов" и обвинили Софию Ротару в нелюбви к своей стране.