https://ukraina.ru/20240704/1056062657.html
Мир продолжает деление. Итоги саммита ШОС
Мир продолжает деление. Итоги саммита ШОС - 04.07.2024 Украина.ру
Мир продолжает деление. Итоги саммита ШОС
Многополярный мир стал реальностью. Такой предварительный итог можно сделать по горячим следам саммита ШОС
2024-07-04T17:06
2024-07-04T17:06
2024-07-04T17:23
турция
астана
россия
эрдоган
владимир путин
си цзиньпин
шос
брикс
оон
эксклюзив
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В Астане страны-участницы подписали совместную декларацию. Так, лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества постановили: Президент России Владимир Путин в рамках саммита провел встречи с лидерами Китая, Ирана и Турции. Также из новостей: в ШОС приняли Белоруссию.Какая повестка обсуждалась на саммите, кто приехал на встречу и как ШОС набирает вес на международной арене – в мнениях экспертов, опубликованных на их страницах в соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаБелоруссия — в ШОС, Армения — под США. Белоруссия официально стала 10-м членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — это один из главных итогов проходящего в Астане саммита данной организации. В настоящее время в орбиту ШОС входят 10 государств-членов, две страны-наблюдателя и 14 партнёров по диалогу. Один из этих партнёров по диалогу, Армения, практически синхронно заявила устами премьера Пашиняна о своём желании поднять до стратегического партнёрства уровень отношений с... США. Характерно и ожидаемо, потому что ШОС всё больше укрепляется как реальная альтернатива западным альянсам. Ситуация в мире поляризуется, и подконтрольному американцам Еревану становится всё сложнее сидеть на двух стульях. Жалеть об этом не стоит. Зачем Пашинян в ШОС? Чтобы вести себя так же деструктивно, как в ОДКБ? С точки зрения чистой геополитики приём Белоруссии в ШОС означает новый этап укрепления евразийского костяка за счёт интенсификации межгосударственных связей. Это крайне своевременный шаг — особенно на фоне попыток англосаксов влезть в Среднюю Азию, чтобы играть одновременно против России и Китая, попутно обольщая Индию. С момента создания функционал ШОС серьёзно расширился, как и участие стран. Изначально структура возникла всего лишь как инструмент общей борьбы с радикальным исламизмом и площадка для поиска решений тех или иных вопросов в постсоветской Средней Азии. Сейчас же ШОС (как и БРИКС) — отличный вариант для тех, кто не хочет быть вовлечён в американские организационные проекты и выжат там досуха. У ШОС и БРИКС есть влияние, "военный зонтик", ресурсы, рынки сбыта, технологии и всё, что нужно для выживания в турбулентном XXI веке.Общественный деятель Александр СкубченкоВсе серьёзные люди сейчас в Астане на саммите ШОС. Вот там сейчас решается судьба мира. Путин встретится с Си, Эрдоганом и иными лидерами. На этом фоне очередные залёты Байдена, ежедневные СМС поддержки Шольца Макрону и прочие новости "западного мира" выглядят как петушиная возня.Военный эксперт Борис РожинВ Казахстане идут переговоры Путина и Эрдогана. 1. Обсуждают Сирию и Украину. В случае с Сирией это вопрос переговоров Эрдогана с Асадом, а в случае с Украиной - перспективы китайского плана и отсылки к соглашениям в Стамбуле.2. Путин в ближайшей перспективе посетит Турцию по приглашению Эрдогана. Ранее этот визит откладывался.3. Объем торговли с турками будет расти и должен превысить 100 млрд. Турция по-прежнему остается одним из главных каналов по обходу западных санкций для России, а маржа с перепродажи российских товаров на Запад позволяет Турции облегчить бедственное положение в экономике. В этом плане экономическое сотрудничество является выгодным для обеих сторон несмотря на все имеющиеся противоречия и трения.Тюрколог Владимир АватковНа полях саммита ШОС в Астане состоялась запланированная ранее встреча В. В. Путина и Р. Т. Эрдогана в Астане. Из нее мы узнали, что: 1) турецкая сторона после АЭС "Аккую" в Мерсине желает совместно с Россией построить еще одну в районе Синопа; 2) Турция хотела бы довести двусторонний товарооборот до 100 млрд долларов; 3) "справедливый мир" на Украине, который удовлетворил бы обе стороны, возможен - по мнению Р. Т. Эрдогана; 4) Турция готова к сотрудничеству по урегулированию кризиса в Сирии;5) президента России ждут в Турции с визитом "в самое кратчайшее время"; 6) российско-турецкие отношения, несмотря на все сложности, "последовательно развиваются". Обо всем этом поведали сами лидеры стран перед началом переговоров. Незадолго до них пресс-секретарь президента России Д. Песков заявил, что Россия и Турция по-прежнему имеют нерешенные вопросы, но вместе с ними - и волю к их урегулированию. Именно так можно охарактеризовать российско-турецкое сотрудничество на данном этапе: нерешенное есть, неразрешимого нет. Россия и Турция хотят договариваться и искать компромиссы. В противном случае это путь в никуда. Продолжение контактов в Астане будет, по всей видимости, уже в Турции. Хотя время сложное. Кто знает. Контактов от этого меньше не станет. Слишком многое нас объединяет. Турция тянется к будущему полицентричному миру, но пока не со всей решительностью.Ещё о нынешнем саммите Шанхайской организации сотрудничества: Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается
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Виктория Титова
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Виктория Титова
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турция, астана, россия, эрдоган, владимир путин, си цзиньпин, шос, брикс, оон, эксклюзив
Турция, Астана, Россия, Эрдоган, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, БРИКС, ООН, Эксклюзив
Мир продолжает деление. Итоги саммита ШОС
17:06 04.07.2024 (обновлено: 17:23 04.07.2024)
Многополярный мир стал реальностью. Такой предварительный итог можно сделать по горячим следам саммита ШОС
В Астане страны-участницы подписали совместную декларацию. Так, лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества постановили:
"Происходят тектонические сдвиги в мировой политике, экономике и других сферах международных отношений. Нарождается более справедливое и многополярное мироустройство, расширяются возможности для развития государств, осуществления взаимовыгодного и равноправного международного сотрудничества. Вместе с тем усиливается использование силовых методов, систематически нарушаются нормы международного права, нарастают геополитическая конфронтация и конфликты, множатся риски для стабильности в мире и регионе ШОС. Государства-члены считают необходимым повышать роль ШОС в формировании условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, а также построения нового демократического, справедливого, политического и экономического международного порядка".
Президент России Владимир Путин
в рамках саммита провел встречи с лидерами Китая, Ирана и Турции. Также из новостей: в ШОС приняли Белоруссию.
Какая повестка обсуждалась на саммите, кто приехал на встречу и как ШОС набирает вес на международной арене – в мнениях экспертов, опубликованных на их страницах в соцсетях.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Белоруссия — в ШОС, Армения — под США.
Белоруссия официально стала 10-м членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — это один из главных итогов проходящего в Астане саммита данной организации.
В настоящее время в орбиту ШОС входят 10 государств-членов, две страны-наблюдателя и 14 партнёров по диалогу. Один из этих партнёров по диалогу, Армения, практически синхронно заявила устами премьера Пашиняна
о своём желании поднять до стратегического партнёрства уровень отношений с... США.
Характерно и ожидаемо, потому что ШОС всё больше укрепляется как реальная альтернатива западным альянсам. Ситуация в мире поляризуется, и подконтрольному американцам Еревану становится всё сложнее сидеть на двух стульях. Жалеть об этом не стоит. Зачем Пашинян в ШОС? Чтобы вести себя так же деструктивно, как в ОДКБ?
С точки зрения чистой геополитики приём Белоруссии в ШОС означает новый этап укрепления евразийского костяка за счёт интенсификации межгосударственных связей. Это крайне своевременный шаг — особенно на фоне попыток англосаксов влезть в Среднюю Азию, чтобы играть одновременно против России и Китая, попутно обольщая Индию.
С момента создания функционал ШОС серьёзно расширился, как и участие стран. Изначально структура возникла всего лишь как инструмент общей борьбы с радикальным исламизмом и площадка для поиска решений тех или иных вопросов в постсоветской Средней Азии. Сейчас же ШОС (как и БРИКС) — отличный вариант для тех, кто не хочет быть вовлечён в американские организационные проекты и выжат там досуха. У ШОС и БРИКС есть влияние, "военный зонтик", ресурсы, рынки сбыта, технологии и всё, что нужно для выживания в турбулентном XXI веке.
Общественный деятель Александр Скубченко
Все серьёзные люди сейчас в Астане на саммите ШОС. Вот там сейчас решается судьба мира.
Путин встретится с Си, Эрдоганом
и иными лидерами. На этом фоне очередные залёты Байдена
, ежедневные СМС поддержки Шольца Макрону
и прочие новости "западного мира" выглядят как петушиная возня.
Военный эксперт Борис Рожин
В Казахстане идут переговоры Путина и Эрдогана.
1. Обсуждают Сирию и Украину. В случае с Сирией это вопрос переговоров Эрдогана с Асадом, а в случае с Украиной - перспективы китайского плана и отсылки к соглашениям в Стамбуле.
2. Путин в ближайшей перспективе посетит Турцию по приглашению Эрдогана. Ранее этот визит откладывался.
3. Объем торговли с турками будет расти и должен превысить 100 млрд. Турция по-прежнему остается одним из главных каналов по обходу западных санкций для России, а маржа с перепродажи российских товаров на Запад позволяет Турции облегчить бедственное положение в экономике. В этом плане экономическое сотрудничество является выгодным для обеих сторон несмотря на все имеющиеся противоречия и трения.
Тюрколог Владимир Аватков
На полях саммита ШОС в Астане состоялась запланированная ранее встреча В. В. Путина и Р. Т. Эрдогана в Астане. Из нее мы узнали, что:
1) турецкая сторона после АЭС "Аккую" в Мерсине желает совместно с Россией построить еще одну в районе Синопа;
2) Турция хотела бы довести двусторонний товарооборот до 100 млрд долларов;
3) "справедливый мир" на Украине, который удовлетворил бы обе стороны, возможен - по мнению Р. Т. Эрдогана;
4) Турция готова к сотрудничеству по урегулированию кризиса в Сирии;
5) президента России ждут в Турции с визитом "в самое кратчайшее время";
6) российско-турецкие отношения, несмотря на все сложности, "последовательно развиваются".
Обо всем этом поведали сами лидеры стран перед началом переговоров. Незадолго до них пресс-секретарь президента России Д. Песков
заявил, что Россия и Турция по-прежнему имеют нерешенные вопросы, но вместе с ними - и волю к их урегулированию.
Именно так можно охарактеризовать российско-турецкое сотрудничество на данном этапе: нерешенное есть, неразрешимого нет. Россия и Турция хотят договариваться и искать компромиссы. В противном случае это путь в никуда.
Продолжение контактов в Астане будет, по всей видимости, уже в Турции. Хотя время сложное. Кто знает. Контактов от этого меньше не станет. Слишком многое нас объединяет. Турция тянется к будущему полицентричному миру, но пока не со всей решительностью.