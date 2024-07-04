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Мир продолжает деление. Итоги саммита ШОС

Мир продолжает деление. Итоги саммита ШОС - 04.07.2024 Украина.ру

Мир продолжает деление. Итоги саммита ШОС

Многополярный мир стал реальностью. Такой предварительный итог можно сделать по горячим следам саммита ШОС

2024-07-04T17:06

2024-07-04T17:06

2024-07-04T17:23

турция

астана

россия

эрдоган

владимир путин

си цзиньпин

шос

брикс

оон

эксклюзив

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В Астане страны-участницы подписали совместную декларацию. Так, лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества постановили: Президент России Владимир Путин в рамках саммита провел встречи с лидерами Китая, Ирана и Турции. Также из новостей: в ШОС приняли Белоруссию.Какая повестка обсуждалась на саммите, кто приехал на встречу и как ШОС набирает вес на международной арене – в мнениях экспертов, опубликованных на их страницах в соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаБелоруссия — в ШОС, Армения — под США. Белоруссия официально стала 10-м членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — это один из главных итогов проходящего в Астане саммита данной организации. В настоящее время в орбиту ШОС входят 10 государств-членов, две страны-наблюдателя и 14 партнёров по диалогу. Один из этих партнёров по диалогу, Армения, практически синхронно заявила устами премьера Пашиняна о своём желании поднять до стратегического партнёрства уровень отношений с... США. Характерно и ожидаемо, потому что ШОС всё больше укрепляется как реальная альтернатива западным альянсам. Ситуация в мире поляризуется, и подконтрольному американцам Еревану становится всё сложнее сидеть на двух стульях. Жалеть об этом не стоит. Зачем Пашинян в ШОС? Чтобы вести себя так же деструктивно, как в ОДКБ? С точки зрения чистой геополитики приём Белоруссии в ШОС означает новый этап укрепления евразийского костяка за счёт интенсификации межгосударственных связей. Это крайне своевременный шаг — особенно на фоне попыток англосаксов влезть в Среднюю Азию, чтобы играть одновременно против России и Китая, попутно обольщая Индию. С момента создания функционал ШОС серьёзно расширился, как и участие стран. Изначально структура возникла всего лишь как инструмент общей борьбы с радикальным исламизмом и площадка для поиска решений тех или иных вопросов в постсоветской Средней Азии. Сейчас же ШОС (как и БРИКС) — отличный вариант для тех, кто не хочет быть вовлечён в американские организационные проекты и выжат там досуха. У ШОС и БРИКС есть влияние, "военный зонтик", ресурсы, рынки сбыта, технологии и всё, что нужно для выживания в турбулентном XXI веке.Общественный деятель Александр СкубченкоВсе серьёзные люди сейчас в Астане на саммите ШОС. Вот там сейчас решается судьба мира. Путин встретится с Си, Эрдоганом и иными лидерами. На этом фоне очередные залёты Байдена, ежедневные СМС поддержки Шольца Макрону и прочие новости "западного мира" выглядят как петушиная возня.Военный эксперт Борис РожинВ Казахстане идут переговоры Путина и Эрдогана. 1. Обсуждают Сирию и Украину. В случае с Сирией это вопрос переговоров Эрдогана с Асадом, а в случае с Украиной - перспективы китайского плана и отсылки к соглашениям в Стамбуле.2. Путин в ближайшей перспективе посетит Турцию по приглашению Эрдогана. Ранее этот визит откладывался.3. Объем торговли с турками будет расти и должен превысить 100 млрд. Турция по-прежнему остается одним из главных каналов по обходу западных санкций для России, а маржа с перепродажи российских товаров на Запад позволяет Турции облегчить бедственное положение в экономике. В этом плане экономическое сотрудничество является выгодным для обеих сторон несмотря на все имеющиеся противоречия и трения.Тюрколог Владимир АватковНа полях саммита ШОС в Астане состоялась запланированная ранее встреча В. В. Путина и Р. Т. Эрдогана в Астане. Из нее мы узнали, что: 1) турецкая сторона после АЭС "Аккую" в Мерсине желает совместно с Россией построить еще одну в районе Синопа; 2) Турция хотела бы довести двусторонний товарооборот до 100 млрд долларов; 3) "справедливый мир" на Украине, который удовлетворил бы обе стороны, возможен - по мнению Р. Т. Эрдогана; 4) Турция готова к сотрудничеству по урегулированию кризиса в Сирии;5) президента России ждут в Турции с визитом "в самое кратчайшее время"; 6) российско-турецкие отношения, несмотря на все сложности, "последовательно развиваются". Обо всем этом поведали сами лидеры стран перед началом переговоров. Незадолго до них пресс-секретарь президента России Д. Песков заявил, что Россия и Турция по-прежнему имеют нерешенные вопросы, но вместе с ними - и волю к их урегулированию. Именно так можно охарактеризовать российско-турецкое сотрудничество на данном этапе: нерешенное есть, неразрешимого нет. Россия и Турция хотят договариваться и искать компромиссы. В противном случае это путь в никуда. Продолжение контактов в Астане будет, по всей видимости, уже в Турции. Хотя время сложное. Кто знает. Контактов от этого меньше не станет. Слишком многое нас объединяет. Турция тянется к будущему полицентричному миру, но пока не со всей решительностью.Ещё о нынешнем саммите Шанхайской организации сотрудничества: Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается

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турция, астана, россия, эрдоган, владимир путин, си цзиньпин, шос, брикс, оон, эксклюзив