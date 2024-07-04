На Украине возросло число "дерзких" попыток вывоза за границу уклонистов - Госпогранслужба - 04.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240704/1056053140.html
На Украине возросло число "дерзких" попыток вывоза за границу уклонистов - Госпогранслужба
На Украине возросло число "дерзких" попыток вывоза за границу уклонистов - Госпогранслужба - 04.07.2024 Украина.ру
На Украине возросло число "дерзких" попыток вывоза за границу уклонистов - Госпогранслужба
Попытки незаконного вывоза за границу больших групп мужчин участились на Украине. Об этом сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"
2024-07-04T11:25
2024-07-04T11:25
пограничники
новости
украина
рада
госпогранслужба
уклонисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102097/74/1020977488_0:139:601:477_1920x0_80_0_0_8c14282b467680049d902d02445f8c32.jpg
"В последнее время стало значительно больше "дерзких" попыток незаконного вывоза за границу больших групп мужчин", - сказал Демченко.Он добавил, что вывозят по 10, 20 и 30 человек, рекорд установили, когда бежать пытались 47 мужчин.Их организованно везут к границе, где разбивают на группы поменьше. Мужчины платят за это от трех до 12 тысяч долларов. Иногда и по 18-20 тысяч долларов.С февраля 2022 года в стране ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В декабре 2023 года Госпогранслужба указывала, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. Подробнее о том, как мужчины призывного возраста пытаются покинуть Украину - в материале В реке Тиса на украинско-румынской границе нашли тело очередного утонувшего украинского уклониста на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102097/74/1020977488_0:83:601:533_1920x0_80_0_0_4784c16bf92ce5cd2ee7e0c137d220a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
пограничники, новости, украина, рада, госпогранслужба, уклонисты
пограничники, Новости, Украина, Рада, Госпогранслужба, уклонисты

На Украине возросло число "дерзких" попыток вывоза за границу уклонистов - Госпогранслужба

11:25 04.07.2024
 
© dpsu.gov.uaПогранслужба Украины шеврон
Погранслужба Украины шеврон
© dpsu.gov.ua
Читать в
Попытки незаконного вывоза за границу больших групп мужчин участились на Украине. Об этом сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"
"В последнее время стало значительно больше "дерзких" попыток незаконного вывоза за границу больших групп мужчин", - сказал Демченко.
Он добавил, что вывозят по 10, 20 и 30 человек, рекорд установили, когда бежать пытались 47 мужчин.
Их организованно везут к границе, где разбивают на группы поменьше. Мужчины платят за это от трех до 12 тысяч долларов. Иногда и по 18-20 тысяч долларов.
С февраля 2022 года в стране ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В декабре 2023 года Госпогранслужба указывала, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины.
Подробнее о том, как мужчины призывного возраста пытаются покинуть Украину - в материале В реке Тиса на украинско-румынской границе нашли тело очередного утонувшего украинского уклониста на сайте Украина.ру.
 
пограничникиНовостиУкраинаРадаГоспогранслужбауклонисты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:09Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ
13:00Зеленский испугался, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 июля
12:57Житель Самарской области получил 13 лет колонии за госизмену
12:52"Полномасштабная паника": демократы срочно ищут способ замены Байдена
12:43Украинца обдерут как липку. На что Киев пошел ради нового транша МВФ
12:35"Make Russia Great Again!": Медведев иронично "поздравил" США с Днем независимости
12:32Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
12:32Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с Зеленским
12:02"Сердечно приглашаем в Беларусь!": Лукашенко позвал американцев посмотреть страну своими глазами
12:00Путин высказался о мирном решении ситуации на Украине
11:57Европа и Украина разошлись в видении завершения конфликта Киева и Москвы
11:30Захара Прилепина наградили Орденом мужества и медалью от Минобороны
11:25На Украине возросло число "дерзких" попыток вывоза за границу уклонистов - Госпогранслужба
11:16Командование ВСУ подтвердило потерю микрорайона "Канал" в Часов Яре
10:56Снимал украшения с трупов: чеха, состоявшего в рядах ВСУ, судят за мародерство
10:33Более полусотни экспертов призвали НАТО не принимать Украину в альянс - Politico
10:22"Станем меньшинством в своей стране". Украинские эксперты о будущем, если продолжится война
10:18Киев не сможет вооружить 10 новых бригад ВСУ, сообщили в американском институте изучения войны
10:12Олег Соскин: кто он
10:08Хочу жить в России. Ставрополь — это Украина нашего детства
Лента новостейМолния