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На Украине возросло число "дерзких" попыток вывоза за границу уклонистов - Госпогранслужба

На Украине возросло число "дерзких" попыток вывоза за границу уклонистов - Госпогранслужба - 04.07.2024 Украина.ру

На Украине возросло число "дерзких" попыток вывоза за границу уклонистов - Госпогранслужба

Попытки незаконного вывоза за границу больших групп мужчин участились на Украине. Об этом сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"

2024-07-04T11:25

2024-07-04T11:25

2024-07-04T11:25

пограничники

новости

украина

рада

госпогранслужба

уклонисты

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"В последнее время стало значительно больше "дерзких" попыток незаконного вывоза за границу больших групп мужчин", - сказал Демченко.Он добавил, что вывозят по 10, 20 и 30 человек, рекорд установили, когда бежать пытались 47 мужчин.Их организованно везут к границе, где разбивают на группы поменьше. Мужчины платят за это от трех до 12 тысяч долларов. Иногда и по 18-20 тысяч долларов.С февраля 2022 года в стране ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В декабре 2023 года Госпогранслужба указывала, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. Подробнее о том, как мужчины призывного возраста пытаются покинуть Украину - в материале В реке Тиса на украинско-румынской границе нашли тело очередного утонувшего украинского уклониста на сайте Украина.ру.

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пограничники, новости, украина, рада, госпогранслужба, уклонисты