Поликарпов объяснил, как Россия может привлечь для работы в ОПК специалистов из Белоруссии и Казахстана
Сейчас российской оборонке нужно 150 тысяч квалифицированных рабочих и инженеров. Понятно, что в Узбекистане и Таджикистане их просто нет. Но таких специалистов для работы в ОПК Россия может привлечь из Казахстана, Белоруссии, КНДР и Вьетнама. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По словам Первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова сейчас остро ощущается нехватка рабочих рук в сфере ОПК. Иными словами, оборонке нужно 150 тысяч квалифицированных рабочих и инженеров, сказал эксперт.
Понятно, что в Узбекистане и Таджикистане таких специалистов просто нет. Что-то можно набрать в Казахстане, который в 2010 годы проводил программу форсированной индустриализации, добавил историк.
"Суть ее была такова: они целенаправленно готовили рабочих и инженеров, но их промышленность каждый год по объективным причинам сокращала количество технарей, занятых на конкретных предприятиях. Так что десятки тысяч таких специалистов в Казахстане есть", - подчеркнул Поликарпов.
Еще какую-то часть специалистов можем привлечь из той же Белоруссии. Более того, Президент РФ Владимир Путин недавно ездил во Вьетнам. Наверняка мы договаривались с Ханоем об использовании их материально-технических возможностей для нужд нашей оборонки, отметил он.
Таким образом 150 тысяч рабочих из Казахстана, Белоруссии, КНДР и Вьетнама в принципе можно "наскрести", - резюмировал собеседник издания.
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