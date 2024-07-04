Поликарпов объяснил, как Россия может привлечь для работы в ОПК специалистов из Белоруссии и Казахстана - 04.07.2024 Украина.ру
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Поликарпов объяснил, как Россия может привлечь для работы в ОПК специалистов из Белоруссии и Казахстана
Поликарпов объяснил, как Россия может привлечь для работы в ОПК специалистов из Белоруссии и Казахстана - 04.07.2024 Украина.ру
Поликарпов объяснил, как Россия может привлечь для работы в ОПК специалистов из Белоруссии и Казахстана
Сейчас российской оборонке нужно 150 тысяч квалифицированных рабочих и инженеров. Понятно, что в Узбекистане и Таджикистане их просто нет. Но таких специалистов для работы в ОПК Россия может привлечь из Казахстана, Белоруссии, КНДР и Вьетнама. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-07-04T05:20
2024-07-04T05:20
новости
россия
белоруссия
казахстан
опк
промышленность
рабочие
специалисты
вьетнам
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По словам Первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова сейчас остро ощущается нехватка рабочих рук в сфере ОПК. Иными словами, оборонке нужно 150 тысяч квалифицированных рабочих и инженеров, сказал эксперт. Понятно, что в Узбекистане и Таджикистане таких специалистов просто нет. Что-то можно набрать в Казахстане, который в 2010 годы проводил программу форсированной индустриализации, добавил историк.Еще какую-то часть специалистов можем привлечь из той же Белоруссии. Более того, Президент РФ Владимир Путин недавно ездил во Вьетнам. Наверняка мы договаривались с Ханоем об использовании их материально-технических возможностей для нужд нашей оборонки, отметил он.Таким образом 150 тысяч рабочих из Казахстана, Белоруссии, КНДР и Вьетнама в принципе можно "наскрести", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.руО том, может ли Украина осуществить вторжение на территорию Белоруссии - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
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новости, россия, белоруссия, казахстан, опк, промышленность, рабочие, специалисты, вьетнам
Новости, Россия, Белоруссия, Казахстан, ОПК, промышленность, рабочие, специалисты, Вьетнам

Поликарпов объяснил, как Россия может привлечь для работы в ОПК специалистов из Белоруссии и Казахстана

05:20 04.07.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПроизводство танков на "Уралвагонзаводе"
Производство танков на Уралвагонзаводе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сейчас российской оборонке нужно 150 тысяч квалифицированных рабочих и инженеров. Понятно, что в Узбекистане и Таджикистане их просто нет. Но таких специалистов для работы в ОПК Россия может привлечь из Казахстана, Белоруссии, КНДР и Вьетнама. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По словам Первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова сейчас остро ощущается нехватка рабочих рук в сфере ОПК. Иными словами, оборонке нужно 150 тысяч квалифицированных рабочих и инженеров, сказал эксперт.
Понятно, что в Узбекистане и Таджикистане таких специалистов просто нет. Что-то можно набрать в Казахстане, который в 2010 годы проводил программу форсированной индустриализации, добавил историк.
"Суть ее была такова: они целенаправленно готовили рабочих и инженеров, но их промышленность каждый год по объективным причинам сокращала количество технарей, занятых на конкретных предприятиях. Так что десятки тысяч таких специалистов в Казахстане есть", - подчеркнул Поликарпов.
Еще какую-то часть специалистов можем привлечь из той же Белоруссии. Более того, Президент РФ Владимир Путин недавно ездил во Вьетнам. Наверняка мы договаривались с Ханоем об использовании их материально-технических возможностей для нужд нашей оборонки, отметил он.
Таким образом 150 тысяч рабочих из Казахстана, Белоруссии, КНДР и Вьетнама в принципе можно "наскрести", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли Украина осуществить вторжение на территорию Белоруссии - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
Ярослав Манцевич интервью
2 июля, 18:01
Ветеран СВО Ярослав Манцевич: Возможно, ВСУ уже напали на Белоруссию, а Польша вмешиваться не хочетПольша, возможно, хотела бы воевать вместе с Украиной против России, но понимает, что потерпит серьезное поражение. Поэтому не стоит волноваться по поводу возможности повторения белгородского сценария в Белоруссии
 
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