https://ukraina.ru/20240704/1056019660.html

Поликарпов объяснил, как Россия может привлечь для работы в ОПК специалистов из Белоруссии и Казахстана

Поликарпов объяснил, как Россия может привлечь для работы в ОПК специалистов из Белоруссии и Казахстана - 04.07.2024 Украина.ру

Поликарпов объяснил, как Россия может привлечь для работы в ОПК специалистов из Белоруссии и Казахстана

Сейчас российской оборонке нужно 150 тысяч квалифицированных рабочих и инженеров. Понятно, что в Узбекистане и Таджикистане их просто нет. Но таких специалистов для работы в ОПК Россия может привлечь из Казахстана, Белоруссии, КНДР и Вьетнама. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-07-04T05:20

2024-07-04T05:20

2024-07-04T05:20

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По словам Первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова сейчас остро ощущается нехватка рабочих рук в сфере ОПК. Иными словами, оборонке нужно 150 тысяч квалифицированных рабочих и инженеров, сказал эксперт. Понятно, что в Узбекистане и Таджикистане таких специалистов просто нет. Что-то можно набрать в Казахстане, который в 2010 годы проводил программу форсированной индустриализации, добавил историк.Еще какую-то часть специалистов можем привлечь из той же Белоруссии. Более того, Президент РФ Владимир Путин недавно ездил во Вьетнам. Наверняка мы договаривались с Ханоем об использовании их материально-технических возможностей для нужд нашей оборонки, отметил он.Таким образом 150 тысяч рабочих из Казахстана, Белоруссии, КНДР и Вьетнама в принципе можно "наскрести", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.руО том, может ли Украина осуществить вторжение на территорию Белоруссии - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу

https://ukraina.ru/20240702/1056012480.html

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новости, россия, белоруссия, казахстан, опк, промышленность, рабочие, специалисты, вьетнам