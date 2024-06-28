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Байден припугнул США Россией и Третьей мировой

Байден припугнул США Россией и Третьей мировой - 28.06.2024 Украина.ру

Байден припугнул США Россией и Третьей мировой

Президент США Джо Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом безосновательно заявил, что после взятия Россией Киева начнется Третья мировая война

2024-06-28T07:50

2024-06-28T07:50

2024-06-28T08:13

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"Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны - просто дайте (президенту РФ Владимиру) Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война", - заверил Байден.В марте глава российского государства указывал, что в случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от Третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован.Подробнее об угрозе мировой войны - в материале Если вдруг грянет Третья мировая: писатель рассказал какой миропорядок отстаивает Путин на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, сша, владимир путин, джо байден, дональд трамп, нато