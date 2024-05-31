Ищенко объяснил, как первый эшелон интервенции НАТО на Украину обострит ситуацию в Балтийском море - 31.05.2024 Украина.ру
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Ищенко объяснил, как первый эшелон интервенции НАТО на Украину обострит ситуацию в Балтийском море
Ищенко объяснил, как первый эшелон интервенции НАТО на Украину обострит ситуацию в Балтийском море - 31.05.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, как первый эшелон интервенции НАТО на Украину обострит ситуацию в Балтийском море
Задействование армий стран Прибалтики в первом эшелоне интервенции на Украину, естественно обострит обстановку во всём балтийском регионе. Неважно, что войска отправились на Украину, важно, что они прибалтийские. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-31T05:10
2024-05-31T05:10
новости
украина
прибалтика
россия
ростислав ищенко
нато
балтика
балтийское море
авиация
калининград
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СМИ широко растиражировали информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт".Европа, даже без участия США сейчас превосходит Россию по количественному и качественному составу флота в Балтийском море, а также по боевой авиации на европейском театре военных действий в целом, сообщил автор. Задействование армий стран Прибалтики в первом эшелоне интервенции на Украину, естественно обострит обстановку во всём балтийском регионе. Неважно, что войска отправились на Украину, важно, что они прибалтийские, уточнил эксперт.История предыдущих войн показывает, что даже при лучшем соотношении сил, Балтийский флот был не в состоянии самостоятельно снять такую блокаду – слишком неудобны географические условия, подчеркнул политолог.Сейчас же, когда Балтика стала "натовской лужей", и если над морем будет господствовать авиация Альянса, то прорыв блокады будет задачей сухопутной операции ВС РФ, указал он."При этом враг точно знает когда, где и какими силами мы её можем провести. И будет готов к встрече, так что операция будет тяжёлой. Более того, высока опасность её срыва", - заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.руО прогнозе военно-технических возможностей и ресурсов ВСУ можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
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украина
прибалтика
россия
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новости, украина, прибалтика, россия, ростислав ищенко, нато, балтика, балтийское море, авиация, калининград, блокада
Новости, Украина, Прибалтика, Россия, Ростислав Ищенко, НАТО, Балтика, Балтийское море, авиация, Калининград, блокада

Ищенко объяснил, как первый эшелон интервенции НАТО на Украину обострит ситуацию в Балтийском море

05:10 31.05.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в городах России
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© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Задействование армий стран Прибалтики в первом эшелоне интервенции на Украину, естественно обострит обстановку во всём балтийском регионе. Неважно, что войска отправились на Украину, важно, что они прибалтийские. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
СМИ широко растиражировали информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт".
Европа, даже без участия США сейчас превосходит Россию по количественному и качественному составу флота в Балтийском море, а также по боевой авиации на европейском театре военных действий в целом, сообщил автор.
Задействование армий стран Прибалтики в первом эшелоне интервенции на Украину, естественно обострит обстановку во всём балтийском регионе. Неважно, что войска отправились на Украину, важно, что они прибалтийские, уточнил эксперт.
"Если уже в поддержку Украины прибалты несколько раз предлагали блокировать Калининград, то когда начнут гибнуть их собственные солдаты, они поставят этот вопрос со всей остротой", - отметил Ищенко.
История предыдущих войн показывает, что даже при лучшем соотношении сил, Балтийский флот был не в состоянии самостоятельно снять такую блокаду – слишком неудобны географические условия, подчеркнул политолог.
Сейчас же, когда Балтика стала "натовской лужей", и если над морем будет господствовать авиация Альянса, то прорыв блокады будет задачей сухопутной операции ВС РФ, указал он.
"При этом враг точно знает когда, где и какими силами мы её можем провести. И будет готов к встрече, так что операция будет тяжёлой. Более того, высока опасность её срыва", - заключил автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.ру
О прогнозе военно-технических возможностей и ресурсов ВСУ можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
флаги украина США
Вчера, 11:48
"Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потомДо так называемого саммита мира по Украине в Швейцарии остается чуть больше двух недель. Киевский режим всеми силами пытается заманить на это мероприятие побольше статусных участников. Получается пока не очень
 
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