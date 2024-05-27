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Украина за неделю. Два мира и два саммита

Украина за неделю. Два мира и два саммита - 27.05.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Два мира и два саммита

Насильственная мобилизация подрывает остатки экономики Украины и создает внутри страны напряжение, которое вызывает все больше и больше конфликтов вплоть до применения оружия. Западная помощь идет дозированно, в той степени, чтобы Украина и не победила, и не проиграла. А Китай и Бразилия формируют новую площадку для мирных переговоров

2024-05-27T05:50

2024-05-27T05:50

2024-05-27T07:51

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От мобилизации до гражданской войны — один шагПроводимая насильственным образом мобилизация людей, которые совершенно не хотят на войну, открывает бездну.Поступают массовые жалобы на Шевченковский и Денснянский ТЦК Киева, которые забирают телефоны у всех, кто туда приходит, лишая военнообязанных связи. Естественно, незаконно.А народ продолжает бежать, но получается не у всех. Так, одного из лидеров столичной баскетбольной команды, лучшего защитного игрока Суперлиги сезона 2023/2024 26-летнего Вадима Заплотинского задержали при попытке перейти границу по горам на Буковине и отправили в учебный центр десантно-штурмовых войск. Жителю Киева 1990 года рождения, который пытался попасть в Молдавию через Винницкую область, повезло меньше. Пограничники заметили, как он пытается перейти границу вне пункта пропуска, попытались его задержать, он ударил одного из пограничников, затем использовал газовый баллончик и пытался отобрать табельное оружие, после чего получил выстрел по ногам. Мужчина в больнице, ему грозит тюремный срок. Против пограничников тоже открыто дело по факту превышения полномочий, но кто поверит, что в нынешних условиях их накажут?В суд попал мужчина с Волыни, который 2 недели жил в лесу во Львовской области, скрываясь от мобилизации. В городе Турка в Самборском районе он избил полицейского, который остановил его для проверки документов. А вот на погранпереходе "Деловое — Богдан" на Закарпатье группе мужчин удалось прорваться в Румынию после драки и перестрелки с пограничниками (они умудрились даже похитить оружие).Продолжаются случаи смертей мобилизованных в ТЦК. Военно-врачебные комиссии в течение 10 минут, совершенно не осматривая, признают их годными, а затем людей отправляют в учебку, где происходит непоправимое.Такой подход к мобилизации помимо проблем с мотивацией военнослужащих приводит к коллапсу экономики. Так, IT-бизнесмен Тарас Филатов заявил, что сотрудники ТЦК прямо с улицы забрали его сотрудника — 50-летнего доктора наук. В Запорожье же повестки раздали всем врачам, которые подали иск против решения местного главы ОВА Михаила Федорова ликвидировать онкологический диспансер, присоединив его к областной больнице, главврач которой является подельником Федорова в вопросах рейдерских захватов коммунальной собственности. В Николаевской области из-за мобилизации не хватает водителей для городского транспорта, некоторые автобусы перестали выходить на маршруты. В Ивано-Франковске не хватает более 300 коммунальных работников, поскольку всех забрали в ТЦК. Несмотря на высокий уровень безработицы, желающих трудоустроиться нет, так как мужчины призывного возраста не хотят светиться, а пожилые и женщины физически не могут выполнять такую работу. Директор львовского филиала центра занятости Олег Рисный подтверждает острый дефицит кадров и во Львовской области — часть мужчин уже служит, а часть по понятным причинам не хочет ни регистрироваться безработными, ни идти на официальную работу. По словам главы Ассоциации международных экспедиторов Виктора Берестенко, водители не хотят выходить на рейсы, из-за чего сейчас простаивает до 40% автопарка. Многие бросают фуры, выехав за границу, и не возвращаются. Но бросают фуры и внутри Украины. Берестенко утверждает, что не неделе возле порта "Южный" "водители просто бросили 50 фур и уехали в неизвестном направлении".А полиции дали право задерживать людей на улицах, если у тех нет военно-учетного документа. При попытке побега можно применять дубинки. Как показала практика, обновление данных в электронной системе "Резерв+" ничего не дает — пока только бумажные документы.Люди стали массово обращаться в суды, и Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о закрытии от общественности отдельных решений в судебном реестре, в т. ч. решений по вопросам мобилизации.По данным Нацполиции, по всей стране в розыск поданы 94,5 тысячи уклонистов. Больше всего — в Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях.Экономика должна быть экономнойПоложение украинских беженцев в Европе постепенно проясняется. Кто пойдет работать на благо европейских экономик — останется, остальным будут урезать все, что только можно, чтобы заставить уехать.Так, по данным Bloomberg, в Британии беженцам с Украины все труднее найти работу, соответствующую их квалификации, а визы подходят к концу. Около 58% работающих в ВБ беженцев трудятся не в том секторе, в каком они трудились на Украине, а уровень безработицы растёт и усиливает конкуренцию. "Все изменилось. Нас больше нет в новостях", — сказала журналистам беженка Диана Кочева, возглавляющая сообщество украинских технических работников в Лондоне. В феврале закрыли "Украинскую семейную программу", по которой беженец мог воссоединиться с членом семьи в ВБ на срок до 3 лет, а спонсорскую программу "Дома для Украины" продлили только на 18 месяцев.Правительство Чехии заявило, что в первом квартале 2024 года украинские беженцы наконец принесли в госказну на 3 млрд крон больше, чем государство на них истратило. В Чехии находится около 350 тысяч граждан Украины и только 118 тысяч работают. То есть потенциал для чешской экономики большой, и его попытаются реализовать по полной.Позиция Польши примерно такая же: приносишь пользу, значит, остаешься. Поэтому мужчинам, у которых истек срок действия украинских загранпаспортов, начали выдавать проездные документы. Тем, кто готов открыть бизнес, с июля собираются давать кредиты по ставке, эквивалентной инфляции, а украинских детей активно интегрируют, обязав учиться только в польских школах.В то же время глава МВД Баварии требует отменить соцвыплаты для украинских мужчин призывного возраста. "Не должно быть, чтобы мы приняли их и таким образом дали возможность уклониться от призыва. Меньше всего, что мы можем сделать, это не выплачивать помощь мужчинам, которые фактически обязаны проходить военную службу на своей родине и нужны там для защиты мира и свободы. Не может быть никаких бонусов для дезертирующих", — сказал министр. Таковых в Германии как минимум 200 тысяч человек. Но речь идет, как мы видим на примере других стран, не о депортации, а о стимулировании искать работу и, соответственно, платить налоги в бюджет. Чехия уже справилась с получением прибыли от пребывания беженцев, так хотят и остальные.Внутри же Украины экономика рушится, а ее саморазрушению способствуют и военные действия. По данным нардепа Кучеренко, Украина потеряла около 90% мощностей тепловых электростанций, 8 тысяч МВт электроэнергии, из 8 тысяч ТЭС работают только 800. Вследствие этого происходят регулярные отключения света и прогноз на ближайшие месяцы неутешительный. С 1 июня тарифы на электричество для бизнеса вырастут минимум на 20% (решение уже утверждено соответствующим органом), а, по словам председатель подкомитета ВР по вопросам энергобезопасности Виктории Гриб, общие тарифы могут поднять вдвое. Раньше говорили о возможном повышении в 1,5 раза.Минфин планирует повышение НДС на 2–3% и военного сбора с 1,5% до 5% в т. ч. для физических лиц-предпринимателей. Законопроект находится в разработке. Кроме того, рассматривают поднятие акцизов на табак, алкоголь и топливо. Дело в том, что Украина воюет на свои средства, деньги Запада идут только на внутренние нужды, социалку и т. п., а в этом году на нужды ВСУ в бюджете уже не хватает порядка 300 млрд гривен. Глава налогового комитета Рады Данил Гетманцев заявил, что альтернативы повышению налогов нет и это плохо для экономики, но "в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем жизнь". Пожалуй, он забыл сделать важное уточнение: в альтернативе имущество граждан или жизнь начальства начальство однозначно выбирает свою жизнь.Тем временем курс доллара достигает 41 гривны — абсолютный рекорд за все время существования этой валюты. Хотя, нужно сказать, что все идет по плану. НБУ закладывал именно такой курс из расчета более выгодной конвертации западной помощи. Чем ниже курс гривны, тем большее количество гривен для внутренних расчетов можно напечатать под полученные доллары. Только реальное содержание зарплат и пенсий при этом, конечно, уменьшается.Двусмысленная помощьВоенная помощь Запада Украине постепенно активизируется.США выделили Украине очередную партию оружия на $275 млн. Об этом сообщил госсекретарь Блинкен. В новый пакет войдут снаряды для систем HIMARS, артиллерии и противотанковые средства. Германия с Данией поставили Украине еще десять танков Leopard 1, а также включили три системы HIMARS в список готовящегося к поставке оружия. Также на Украину прибыла еще одна система ПВО Iris-T от Германии. Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила об отправке второй партии танков Leopard, артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, новой партии зенитных ракет Patriot, а также систем противодействия дронам, оптико-электронных систем наблюдения и т.п. Великобритания передаст Украине новый пакет военной помощи на 150 млн фунтов стерлингов. Нидерланды закупят для Украины технику на 175 млн долларов.Тем не менее нельзя не отметить, что поставки очень дозированы и направлены скорее не на перелом ситуации в пользу Украины, а на медленное сдерживание российского наступления. В Politico вообще считают, что укрепление противовоздушной обороны Украины провалилось, поскольку лишь Германия пообещала передать 3 свои установки Patriot, Румыния в раздумьях, Швейцария заказала себе 5 новых установок, но о планах передачи их Украине молчит, Испания, Греция и Польша просто отказались. Это просто очень дорого: одна установка стоит около миллиарда долларов, а каждая ракета — несколько миллионов.Пока идет дискуссия, можно ли Украине применять западное оружие по "старым" территориям России, глава Пентагона Остин и глава комитета начальника штабов Браун выступили против расширения географии применения американских вооружений, передаваемых Украине, и заявили, что планов направлять на Украину американских военных инструкторов пока нет.С передачей Украине средств, полученных от замороженных российских активов, тоже все сложно. На неделе глава МИД Чехии Липавский сообщил, что 90% от 2,8 млрд евро доходов с этих активов за 2024 год пойдут Украине через Европейский фонд мира, который, как это ни странно звучит, финансирует военные поставки. 10% депозитарии будут удерживать для управления возможными рисками.Но совет ЕС решил переводить прибыть раз в два года. Если первый транш состоится в июле этого года, то следующий придется ждать до 2026 года. Пожалуй, это не те суммы и не в те сроки, которые могли бы реально помочь Киеву. А первого транша в июле может и не быть, поскольку Венгрия задерживает принятие закона. Будапешт требует отдельного согласования каждой выплаты, чтобы деньги не отправлялись автоматически. В целом, Евросоюз Венгрию купил, предложив сделку, по которой венгерская доля доходов с российских активов не будет использоваться для закупок оружия, поэтому вето Венгрия не наложила, но некоторые особенные требования все-таки выдвигает.За бессмысленным мирным саммитом в Швейцарии может последовать реальныйПараллельно с некоторым наращиванием военной помощи Украине, идут качели с мирными переговорами. Создается впечатление, что к ним готовы уже все стороны (кроме Зеленского) и загвоздка заключается только в выработке условий, которые позволили бы всем сторонам объявить о победе.О том, что война неизбежно закончится переговорами, говорит секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко. Однако он утверждает, что единственно возможный вариант переговоров для Украины — это "формула Зеленского" с выводом российских войск на границы 1991 года, плюс вступление Украины в НАТО как гарантия безопасности.Такой вариант не просто неприемлем для России, он невозможен при текущих обстоятельствах. Это понимает, например, президент Болгарии Румен Радев, который назвал победу Украины над Россией невозможной, а если война продолжится, по его словам, Украина будет "демографически опустошенной страной, с полностью разрушенной инфраструктурой, промышленностью, производством, и это будет иметь крайне серьезные последствия не только для Украины, но и для всей Европы".Тем не менее Зеленский все еще пытается собрать на саммите в Швейцарии как можно больше государств, чтобы заставить Россию принять условия Украины, т.е., по сути, капитулировать. Правда, из 10 пунктов, которые он собирался обсуждать, остались только три: ядерная энергетическая безопасность (скорее всего, вывод ВС РФ с ЗАЭС), продовольственная безопасность (видимо, свободное судоходство и гарантии ненанесения ударов по украинским портам), а также обмен пленных по формуле "всех на всех" и возвращение эвакуированных в Россию из зоны боевых действий детей. Вопросы бессмысленные. Первый из них Россия не будет даже обсуждать, второй можно обсуждать и без саммита, третий (касательно детей) успешно решается на уровне омбудсменов при посредничестве арабских стран. С пленными все сложнее, но, по последним данным, Украина отказалась от большого обмена 500 человек, затребовав из предложенного Россией списка лишь 40 медийных персонажей.В любом случае саммит провалился не начавшись. Сначала на него отказались ехать лидеры Бразилии и ЮАР, поскольку обсуждать мир с Россией без России не имеет смысла. Индия участие в мероприятии примет (непонятно, правда, в лице кого), но поддержит не Украину и ее западных кураторов, а "голос Глобального Юга". Главный же западный куратор — президент США Джо Байден (как и вице-президент Камала Харрис) — предпочел встречу пропустить. Ожидается приезд Шольца, Трюдо, может быть, премьера Японии Кисиды.Есть версия, что отказ Байдена от участия в саммите имеет отношение к визиту в Москву короля Бахрейна (в крошечном Бахрейне расположена военная база США) и договоренностей о другом саммите, который уже поддержит Китай и другие страны "Глобального Юга". Это не точно, однако постпред КНР на заседании Совета безопасности ООН назвал США стороной конфликта, обвинил Вашингтон в затягивании боевых действий на Украине, а Британию — в срыве Стамбульских соглашений 2022 года, после чего КНР и Бразилия действительно опубликовали совместное заявление с призывом собрать мирную конференцию с участием и России, и Украины. Ну и параллельно со швейцарским саммитом Россия собирает встречу БРИКС на уровне министров иностранных дел. Так что версия о наличии глобальных договоренностей о втором — реальном — мирном саммите, выглядит вполне правдоподобно.Тем более что, по данным Reuters, "Президент России Владимир Путин готов остановить войну на Украине путем переговоров о прекращении огня, которое признает нынешние линии боевых действий, заявив, что он готов сражаться, если Киев и Запад не ответят". Это тоже вполне правдоподобно. Путин и сам, безо всяких Reuters сказал, что готов к переговорам, но теперь уже не с Зеленским, легитимность которого под большим вопросом. "Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего президента закончилась. России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов", — сказал президент РФ в Минске, саму поездку куда многие интерпретировали как давление на Запад (начинаем реальные переговоры, или Белоруссия откроет еще один фронт). Условия переговоров по Путину — "реалии в зоне спецоперации", т. е. фиксация территориальных приобретений России на момент переговоров. Основа — Стамбул 2022 года."Если предложения России о мирных переговорах в Вашингтоне снова будут проигнорированы, украинцы потеряют гораздо больше территории, чем имеют сейчас", — добавил к сказанному российский посол Анатолий Антонов, подчеркнув, что у Зеленского подписывать что-либо полномочий больше нет.При этом ООН и ЕС продолжают считать Зеленского легитимным президентом, а спикер ВР Стефанчук назвал врагами Украины и политическими гнидами всех, кто сомневается в легитимности Зеленского. Похоже, в Киеве понимают, что дело постепенно идет к переговорам, но нынешние власти Украины на них могут и не попасть.О том, какие еще предложения прозвучали на саммите Путин — Лукашенко в Минске, прошедшем на минувшей неделе, — в статье Виктории Титовой Белорусские намеки: о чем предупреждает Путин

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украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, ес, оон, война, мобилизация, переговоры, нато, эксклюзив, reuters