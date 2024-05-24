Полковник: смерть Раиси повлияет на отношения Москвы и Тегерана - 24.05.2024 Украина.ру
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Полковник: смерть Раиси повлияет на отношения Москвы и Тегерана
Полковник: смерть Раиси повлияет на отношения Москвы и Тегерана - 24.05.2024 Украина.ру
Полковник: смерть Раиси повлияет на отношения Москвы и Тегерана
Смерть президента Ирана Эбрахима Раиси внесет определенные коррективы в отношения Москвы и Тегерана в части тех договоренностей, которые заключались ранее
2024-05-24T05:00
2024-05-24T05:00
новости
смерть
эбрахим (ибрахим) раиси
отношения
москва
тегеран
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.Однако, отметил он, это не приведет к критическим последствиям для России, так как в дальнейшем соответствующие переговоры будет вести новый министр обороны Андрей Белоусов, у которого есть огромный опыт такой работы.В среду, 22 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир и иранский народ выиграли от гибели президента Ирана Эбрахима Раиси."Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше", - сказал Блинкен, добавив, что в США не оплакивают гибели иранского президента.В Кремле высказывание Блинкена о смерти иранского президента оценили как хамское. В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил: "трудно поверить, что его мог сделать профессиональный американский дипломат".Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси разбился в ночь на 20 мая во время возвращения из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.На борту также находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все они погибли.Пока в числе приоритетных версий крушения самолета эксперты называют туман и теракт. В частности, в СМИ почти сразу после крушения появилась информация о том, что к произошедшему могли быть причастны США или/и Израиль.Одни считают, что гибель Раиси была якобы организована как возмездие за удары иранских ракет по территории Израиля в апреле или как ответ на внешнюю политику Ирана в целом.Другие уверены, что крушение его вертолета всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США - не случайность. В том числе фигурирует версия, что на Тегеран таким образом пытались повлиять в части отношений с Россией , а также склонить его к более сговорчивой позиции по нефти.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя крушение вертолета президента Ирана, заострил внимание на том, что это событие - явно не случайность."Череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий", - сказал Слуцкий.
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новости, смерть, эбрахим (ибрахим) раиси, отношения, москва, тегеран
Новости, смерть, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, отношения, Москва, Тегеран

Полковник: смерть Раиси повлияет на отношения Москвы и Тегерана

05:00 24.05.2024
 
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Смерть президента Ирана Эбрахима Раиси внесет определенные коррективы в отношения Москвы и Тегерана в части тех договоренностей, которые заключались ранее
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.

"Конкретные детали военно-технического сотрудничества России и Ирана — это тема закрытая. Производство каких-то систем мы локализовали, где-то это еще предстояло сделать. Во всяком случае, в части БПЛА многое мы уже взяли на вооружение и многое делаем у себя", - сказал полковник в интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.

Однако, отметил он, это не приведет к критическим последствиям для России, так как в дальнейшем соответствующие переговоры будет вести новый министр обороны Андрей Белоусов, у которого есть огромный опыт такой работы.
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В Кремле высказывание Блинкена о смерти иранского президента оценили как хамское. В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил: "трудно поверить, что его мог сделать профессиональный американский дипломат".
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси разбился в ночь на 20 мая во время возвращения из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
На борту также находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все они погибли.
Пока в числе приоритетных версий крушения самолета эксперты называют туман и теракт. В частности, в СМИ почти сразу после крушения появилась информация о том, что к произошедшему могли быть причастны США или/и Израиль.
Одни считают, что гибель Раиси была якобы организована как возмездие за удары иранских ракет по территории Израиля в апреле или как ответ на внешнюю политику Ирана в целом.
Другие уверены, что крушение его вертолета всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США - не случайность. В том числе фигурирует версия, что на Тегеран таким образом пытались повлиять в части отношений с Россией , а также склонить его к более сговорчивой позиции по нефти.
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя крушение вертолета президента Ирана, заострил внимание на том, что это событие - явно не случайность.
"Череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий", - сказал Слуцкий.
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