Полковник: смерть Раиси повлияет на отношения Москвы и Тегерана
Смерть президента Ирана Эбрахима Раиси внесет определенные коррективы в отношения Москвы и Тегерана в части тех договоренностей, которые заключались ранее
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
"Конкретные детали военно-технического сотрудничества России и Ирана — это тема закрытая. Производство каких-то систем мы локализовали, где-то это еще предстояло сделать. Во всяком случае, в части БПЛА многое мы уже взяли на вооружение и многое делаем у себя", - сказал полковник в интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.
Однако, отметил он, это не приведет к критическим последствиям для России, так как в дальнейшем соответствующие переговоры будет вести новый министр обороны Андрей Белоусов, у которого есть огромный опыт такой работы.
В среду, 22 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир и иранский народ выиграли от гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.
"Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше", - сказал Блинкен, добавив, что в США не оплакивают гибели иранского президента.
В Кремле высказывание Блинкена о смерти иранского президента оценили как хамское. В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил: "трудно поверить, что его мог сделать профессиональный американский дипломат".
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси разбился в ночь на 20 мая во время возвращения из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
На борту также находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все они погибли.
Пока в числе приоритетных версий крушения самолета эксперты называют туман и теракт. В частности, в СМИ почти сразу после крушения появилась информация о том, что к произошедшему могли быть причастны США или/и Израиль.
Одни считают, что гибель Раиси была якобы организована как возмездие за удары иранских ракет по территории Израиля в апреле или как ответ на внешнюю политику Ирана в целом.
Другие уверены, что крушение его вертолета всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США - не случайность. В том числе фигурирует версия, что на Тегеран таким образом пытались повлиять в части отношений с Россией , а также склонить его к более сговорчивой позиции по нефти.
20 мая, 14:56"Термическая депрессия или американский доллар". Кто и почему виновен в гибели президента Ирана? В настоящий момент иранские власти не обвиняют в гибели команды Эбрахима Раиси третью сторону, однако мысли о том, что катастрофа могла быть каким-то образом спровоцирована извне, безусловно, посещают сегодня многих иранцев и жителей других стран. Об этом в статье “Гибель президента Ирана: что будет дальше?” рассказал ее автор Игорь Сердюков
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя крушение вертолета президента Ирана, заострил внимание на том, что это событие - явно не случайность.
"Череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий", - сказал Слуцкий.