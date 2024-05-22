https://ukraina.ru/20240522/1055223002.html

В Канаде произошел скандал из-за украинской вышиванки, которую приняли за бандерорубашку

В Канаде произошел скандал из-за украинской вышиванки, которую приняли за бандерорубашку - 22.05.2024 Украина.ру

В Канаде произошел скандал из-за украинской вышиванки, которую приняли за бандерорубашку

Канадский депутат-либерал украинского происхождения Иван Бейкер заблокировал выступление основательницы дня вышиванки Олеси Воронюк в парламенте из-за надетой на ней "рубашки Степана Бендеры"

2024-05-22T16:39

2024-05-22T16:39

2024-05-22T16:42

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Из поста в сети Воронюк стало известно, что дизайн этой вышиванки разработали и выпустили в 2022 году, амбассадорами вещи стали известные украинские историк и журналист. Воронюк увеличила масштаб проблемы до того, что Бейкер транслирует негативный образ Степана Бендеры, которого на Украине почитают за героя. Активист обвинила депутата в отсутствии силы, потому как тот не хочет "начинать длительную дискуссию о вкладе Бандеры в борьбу за украинскую независимость". Воронюк пожаловалась, что теперь украинцы за рубежом "отменяют" своих же земляков, тогда как в условиях ведения боевых действий это недопустимо.В конце своего объемного поста, основательница дня вышиванки агитировала подписчиков писать Бейкеру сообщения с возмущением и оскорбила чувства православных, спросив "есть ли у мужчин писанки", имея ввиду под неизменным символом святой Пасхи, мужские гонады, в которых образуются половые клетки. В сентябре 2023 года на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунка), которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. *Признано в РФ террористической организацией.

https://ukraina.ru/20240322/1054053249.html

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новости, канада, украина, степан бандера, сс, вышиванка