В Канаде произошел скандал из-за украинской вышиванки, которую приняли за бандерорубашку - 22.05.2024 Украина.ру
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В Канаде произошел скандал из-за украинской вышиванки, которую приняли за бандерорубашку
В Канаде произошел скандал из-за украинской вышиванки, которую приняли за бандерорубашку - 22.05.2024 Украина.ру
В Канаде произошел скандал из-за украинской вышиванки, которую приняли за бандерорубашку
Канадский депутат-либерал украинского происхождения Иван Бейкер заблокировал выступление основательницы дня вышиванки Олеси Воронюк в парламенте из-за надетой на ней "рубашки Степана Бендеры"
2024-05-22T16:39
2024-05-22T16:42
новости
канада
украина
степан бандера
сс
вышиванка
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Из поста в сети Воронюк стало известно, что дизайн этой вышиванки разработали и выпустили в 2022 году, амбассадорами вещи стали известные украинские историк и журналист. Воронюк увеличила масштаб проблемы до того, что Бейкер транслирует негативный образ Степана Бендеры, которого на Украине почитают за героя. Активист обвинила депутата в отсутствии силы, потому как тот не хочет "начинать длительную дискуссию о вкладе Бандеры в борьбу за украинскую независимость". Воронюк пожаловалась, что теперь украинцы за рубежом "отменяют" своих же земляков, тогда как в условиях ведения боевых действий это недопустимо.В конце своего объемного поста, основательница дня вышиванки агитировала подписчиков писать Бейкеру сообщения с возмущением и оскорбила чувства православных, спросив "есть ли у мужчин писанки", имея ввиду под неизменным символом святой Пасхи, мужские гонады, в которых образуются половые клетки. В сентябре 2023 года на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунка), которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. *Признано в РФ террористической организацией.
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новости, канада, украина, степан бандера, сс, вышиванка
Новости, Канада, Украина, Степан Бандера, СС, вышиванка

В Канаде произошел скандал из-за украинской вышиванки, которую приняли за бандерорубашку

16:39 22.05.2024 (обновлено: 16:42 22.05.2024)
 
В Канаде произошел скандал из-за украинской вышиванки, которую приняли за бандерорубашку
В Канаде произошел скандал из-за украинской вышиванки, которую приняли за бандерорубашку
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Канадский депутат-либерал украинского происхождения Иван Бейкер заблокировал выступление основательницы дня вышиванки Олеси Воронюк в парламенте из-за надетой на ней "рубашки Степана Бендеры"
Из поста в сети Воронюк стало известно, что дизайн этой вышиванки разработали и выпустили в 2022 году, амбассадорами вещи стали известные украинские историк и журналист.

"Как мне объяснили, у депутата возникло опасение, что российская пропаганда подхватит эту тему и пострадаю я, лично он, а также украинские интересы в целом", – написала активист.

Воронюк увеличила масштаб проблемы до того, что Бейкер транслирует негативный образ Степана Бендеры, которого на Украине почитают за героя. Активист обвинила депутата в отсутствии силы, потому как тот не хочет "начинать длительную дискуссию о вкладе Бандеры в борьбу за украинскую независимость".
Воронюк пожаловалась, что теперь украинцы за рубежом "отменяют" своих же земляков, тогда как в условиях ведения боевых действий это недопустимо.
В конце своего объемного поста, основательница дня вышиванки агитировала подписчиков писать Бейкеру сообщения с возмущением и оскорбила чувства православных, спросив "есть ли у мужчин писанки", имея ввиду под неизменным символом святой Пасхи, мужские гонады, в которых образуются половые клетки.
В сентябре 2023 года на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунка), которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
*Признано в РФ террористической организацией.
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22 марта, 20:34
РФ ввела санкции против граждан Канады – в МИД объяснили почему Въезд в Россию навсегда закрывается для 56 граждан Канады. Такие меры в РФ приняли в ответ на вводимые правительством Дж.Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, сообщили в министерстве иностранных дел РФ
 
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