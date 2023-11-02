https://ukraina.ru/20231102/1050684830.html

Сергей Полетаев: кто он

Сергей Полетаев: кто он - 02.11.2023 Украина.ру

Сергей Полетаев: кто он

Информационный аналитик, публицист

2023-11-02T21:10

2023-11-02T21:10

2023-11-02T21:10

новости

сергей полетаев

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Сергей Александрович Полетаев родился в 1980 году в Москве.Выпускник факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.В 2017 году вместе с Олегом Макаровым и Дмитрием Стефановичем основал информационно-аналитический проект "Ватфор", посвященный международной политике и безопасности. Авторы канала постоянно общаются с читателями, вместе разбирая текущие события и предлагая их трактовку и прогнозы.Среди дочерних проектов "Ватфор" — Wartears (потери ВСУ), Foreign Combatants (иностранные наемники в рядах ВСУ) и Stratdela (Англоязычная рассылка по вопросам стратегических вооружений).Организатор интервью, онлайн-стримов на политическую тематику, научно-практических конференций.Есть публикации в РСМД, в изданиях "Россия в глобальной политике", "Профиль", "Евразия-Эксперт" и многих других.

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2023

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей полетаев