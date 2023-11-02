Сергей Полетаев: кто он - 02.11.2023 Украина.ру
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Сергей Полетаев: кто он
Сергей Полетаев: кто он - 02.11.2023 Украина.ру
Сергей Полетаев: кто он
Информационный аналитик, публицист
2023-11-02T21:10
2023-11-02T21:10
новости
сергей полетаев
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Сергей Александрович Полетаев родился в 1980 году в Москве.Выпускник факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.В 2017 году вместе с Олегом Макаровым и Дмитрием Стефановичем основал информационно-аналитический проект "Ватфор", посвященный международной политике и безопасности. Авторы канала постоянно общаются с читателями, вместе разбирая текущие события и предлагая их трактовку и прогнозы.Среди дочерних проектов "Ватфор" — Wartears (потери ВСУ), Foreign Combatants (иностранные наемники в рядах ВСУ) и Stratdela (Англоязычная рассылка по вопросам стратегических вооружений).Организатор интервью, онлайн-стримов на политическую тематику, научно-практических конференций.Есть публикации в РСМД, в изданиях "Россия в глобальной политике", "Профиль", "Евразия-Эксперт" и многих других.
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Новости
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новости, сергей полетаев
Новости, Сергей Полетаев

Сергей Полетаев: кто он

21:10 02.11.2023
 
© из личного архиваСергей Полетаев интервью
Сергей Полетаев интервью
© из личного архива
Читать в
Информационный аналитик, публицист
Сергей Александрович Полетаев родился в 1980 году в Москве.
Выпускник факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 2017 году вместе с Олегом Макаровым и Дмитрием Стефановичем основал информационно-аналитический проект "Ватфор", посвященный международной политике и безопасности. Авторы канала постоянно общаются с читателями, вместе разбирая текущие события и предлагая их трактовку и прогнозы.
Среди дочерних проектов "Ватфор" — Wartears (потери ВСУ), Foreign Combatants (иностранные наемники в рядах ВСУ) и Stratdela (Англоязычная рассылка по вопросам стратегических вооружений).
Организатор интервью, онлайн-стримов на политическую тематику, научно-практических конференций.
Есть публикации в РСМД, в изданиях "Россия в глобальной политике", "Профиль", "Евразия-Эксперт" и многих других.
 
НовостиСергей Полетаев
 
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