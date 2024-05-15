https://ukraina.ru/20240515/1055068956.html

На грани транспортного коллапса. Кем заменят мобилизованных украинских водителей

На грани транспортного коллапса. Кем заменят мобилизованных украинских водителей - 15.05.2024 Украина.ру

На грани транспортного коллапса. Кем заменят мобилизованных украинских водителей

Накануне вступления 18 мая в силу закона о мобилизации тревогу забили украинские перевозчики, заявляя о вероятном коллапсе всей логистики на Украине.

2024-05-15T06:41

2024-05-15T06:41

2024-05-15T06:42

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Перевозки грузов на Украине осуществляются преимущественно автомобильным транспортом, а водителей массово мобилизуют в ВСУ, не предоставляя брони. Однако транспортное обеспечение относится к жизненно важным сферам экономики.Большую часть продукции Украина завозит из стран ЕС, так как собственное производство большинства товаров приказало долго жить, то есть было декоммунизировано.Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил 13 мая на пресс-конференции, что рынок международных автоперевозок в Украине может остановиться с 18 мая, так как бронь от мобилизации имеют менее 5% водителей международных рейсов. По словам Балина, водители отказываются выходить в рейсы, потому что боятся, что их остановят на пунктах пропуска или, пересекая границу, бросают транспортные средства, груз и более не возвращаются на Украину. "К нам поступает информация, что якобы пограничники на пунктах пропуска уже предупреждают водителей, что с 18 мая без отметки в учетных документах они не будут их выпускать за границу", - говорит Балин.Ранее украинские СМИ сообщали, что водители нередко бросают машины сразу после пересечения украинской границы прямо с грузом, оставляют на стоянке, отключают телефон и уезжают в неизвестном направлении. После чего в странах ЕС брошенные автомобили подвергаются разграблению – с них снимают колеса, отвинчивают запчасти и растаскивают груз."Сегодня говорил с водителями фур и автобусов. Все уезжают в ближайшее два дня. Больше возвращаться, как с автомобилями, так и автобусами, не будут. Забирают семьи. Вы понимаете, государство есть тогда, когда его наполняют люди. Нет людей - нет государства", - комментирует ситуацию украинский политолог Антон Гура.Тех же водителей, которые возвращаются на Украину, задерживают еще с апреля. В результате много брошенных автомобилей стоят на украинских КПП в Закарпатской и Львовской области.В начале мая украинские дальнобойщики создали петицию с призывом дать им бронь от мобилизации. "Добавить в категорию лиц, претендующих на получение брони от мобилизации, водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки", - говорится в ней. Но пока реакции властей на петицию не было.В первую очередь мобилизация водителей вызовет топливный кризис, считает владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин. "С 18 мая за границу перестанут выпускать грузовики с водителями, которые не имеют QR-кода. А QR-код - это ТЦК и ВЛК. Если это случится, то у нас будет топливный кризис", - заявил Леушкин.На днях также украинские СМИ сообщали, что в Одессе стали массово задерживать водителей рейсовых автобусов и принудительно отправлять на медкомиссию. "Водителей массово снимают. Позавчера водителя на блок-посту потянули на ВЛК. Сегодня нашего одесского водителя потянули... Короче, жесть. И пофиг, что у тебя там автобус куда-то едет. Им плевать", - рассказал мужчина на автовокзале в Одессе.Почти на каждом автомобиле "Новой почты", на стендах транспортных компаний висит объявление "Срочно требуются водители". В ряде сельских районов уже несколько месяцев фактически отсутствует транспортное сообщение, а жители передвигаются на попутках.В Днепре местные власти на этой неделе объявили тендер даже на перевозку военнообязанных. За это областной военкомат (ТЦК) предлагает перевозчикам 10,8 миллионов гривен.Украинские дальнобойщики также считают, что мобилизация приведет к дефициту водителей, росту цен на перевозки, после чего украинский рынок займут польские транспортные компании."Из-за того, что водителей перестанут выпускать, грузоотправители начнут поднимать стоимость перевозки, чтобы найти перевозчика. И наш рынок займут польские транспортные компании", - рассказал изданию "Страна" украинский перевозчик.Но чтобы поляки занимались на Украине перевозками, зарплаты для них должны быть, по крайней мере, выше чем в Польше. Большинство польских водителей предпочитают работать в Великобритании и Германии, где существенно выше зарплаты. Стало быть, либо расценки на доставку, на топливо, на пассажирские перевозки на Украине должны возрасти в несколько раз, либо украинскую экономику ожидает коллапс.Западные транспортные компании еще могут попытаться зайти на украинский рынок, нанимая нетребовательных водителей в Пакистане или Бангладеш. Но далее придется там же искать уже железнодорожников, энергетиков, механизаторов и металлургов.Более подробно о проблемах украинской экономики можно ознакомиться в статье Ивана Лизана Экономика Украины и война: бизнес на мобилизации, аварийные отключения и уход от налогов за экспорт зерна

https://ukraina.ru/20240515/1055068375.html

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