https://ukraina.ru/20240513/1055029599.html
Минимум полмиллиона иностранцев заговорят по-русски в 2030 году
Минимум полмиллиона иностранцев заговорят по-русски в 2030 году - 13.05.2024 Украина.ру
Минимум полмиллиона иностранцев заговорят по-русски в 2030 году
Правительство России сделает максимум возможного для распространения русского языка за рубежом. Об этом 13 мая заявил кандидат в заместители председателя правительства РФ Алексей Оверчук в ходе пленарного заседания Госдумы
2024-05-13T12:47
2024-05-13T12:47
2024-05-13T12:47
русский язык
новости
россия
госдума
кабмин
снг
иностранцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102130/61/1021306110_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_7752e744d29a9abce1c2ba2723f08b45.jpg
"Правительство сделает максимум возможного для сохранения и поддержки распространения русского языка за рубежом. Для этого мы реализуем программу Российской Федерации "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом", - сказал Оверчук.По его словам, Кабмин будет также укреплять позиции русского языка в рамках созданной международной организации и продолжит распространять опыт строительства российских школ как в странах СНГ, так и в странах мирового большинства.Правительство РФ также поддержит филиалы российских вузов и славянских университетов, а, кроме того, расширит прием иностранных студентов в российские вузы."В соответствии с указанием президента, их численность к 2030 году должна возрасти до 500 тысяч человек", - подытожил Оверчук.
https://ukraina.ru/20240409/1054398679.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102130/61/1021306110_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_3630659c3af3ab66bc88c142561fa5fa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
русский язык, новости, россия, госдума, кабмин, снг, иностранцы
Русский язык, Новости, Россия, Госдума, Кабмин, СНГ, иностранцы
Минимум полмиллиона иностранцев заговорят по-русски в 2030 году
Правительство России сделает максимум возможного для распространения русского языка за рубежом. Об этом 13 мая заявил кандидат в заместители председателя правительства РФ Алексей Оверчук в ходе пленарного заседания Госдумы
"Правительство сделает максимум возможного для сохранения и поддержки распространения русского языка за рубежом. Для этого мы реализуем программу Российской Федерации "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом", - сказал Оверчук.
По его словам, Кабмин будет также укреплять позиции русского языка в рамках созданной международной организации и продолжит распространять опыт строительства российских школ как в странах СНГ, так и в странах мирового большинства.
Правительство РФ также поддержит филиалы российских вузов и славянских университетов, а, кроме того, расширит прием иностранных студентов в российские вузы.
"В соответствии с указанием президента, их численность к 2030 году должна возрасти до 500 тысяч человек", - подытожил Оверчук.