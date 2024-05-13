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Минимум полмиллиона иностранцев заговорят по-русски в 2030 году

Минимум полмиллиона иностранцев заговорят по-русски в 2030 году - 13.05.2024 Украина.ру

Минимум полмиллиона иностранцев заговорят по-русски в 2030 году

Правительство России сделает максимум возможного для распространения русского языка за рубежом. Об этом 13 мая заявил кандидат в заместители председателя правительства РФ Алексей Оверчук в ходе пленарного заседания Госдумы

2024-05-13T12:47

2024-05-13T12:47

2024-05-13T12:47

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"Правительство сделает максимум возможного для сохранения и поддержки распространения русского языка за рубежом. Для этого мы реализуем программу Российской Федерации "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом", - сказал Оверчук.По его словам, Кабмин будет также укреплять позиции русского языка в рамках созданной международной организации и продолжит распространять опыт строительства российских школ как в странах СНГ, так и в странах мирового большинства.Правительство РФ также поддержит филиалы российских вузов и славянских университетов, а, кроме того, расширит прием иностранных студентов в российские вузы."В соответствии с указанием президента, их численность к 2030 году должна возрасти до 500 тысяч человек", - подытожил Оверчук.

https://ukraina.ru/20240409/1054398679.html

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русский язык, новости, россия, госдума, кабмин, снг, иностранцы