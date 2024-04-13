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В поисках родной гавани. ДНР – символ новых демократии и интеграции

В поисках родной гавани. ДНР – символ новых демократии и интеграции - 13.04.2024 Украина.ру

В поисках родной гавани. ДНР – символ новых демократии и интеграции

Уходящая неделя обрамлена юбилеями: 7 апреля – 10-лететие провозглашения Донецкой Народной Республики (ДНР), которая стала поводом для начала Антитеррористической операции (АТО), 10 лет с начала которой приходится на 14 апреля 2024 года.

2024-04-13T13:54

2024-04-13T13:54

2024-04-13T13:54

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Именно АТО показала, чего с подачи и по подсказке коллективного Запада боялись в Киеве и все кураторы госпереворота-2014, изначально, инстинктом государственных преступников, учуяв и поняв, с кем и с чем они имеют дело в мятежных регионах. А там действительно началась "Русская весна" -- люди боролись не только против госпереворота в Киеве, но и за свою национальную идентичность и человеческое достоинство.А украинским неонацистам, которым позволили дорваться до власти на майдане на западные деньги и под западный же заказ, не нужна была иная, НЕ украинская, а если быть точными, то русская идентичность жителей не только Донбасса, но и прочих областей украинского юго-востока. Западу же вообще не нужно было человеческое достоинство в аборигенах-туземцах неоколонии, которая должна была стать послушным инструментом в их руках в войне с Россией, а ее жители – безропотным и массовым пушечным мясом.Вот изначально гражданская война в Украине должна была, с одной стороны, извести под корень русский сегмент населения, а с другой – замаскировать истребление части собственного населения под "агрессию России". То, что киевские упыри изначально говорили, что конфликт в Донбассе – это не гражданская война внутри Украины, а "нападение Путина", является подтверждением подлинных планов выгодоприобретателей бойни на майдане. И киевских, и забугорных.На самом же деле, как сейчас показывает историческая практика, образование ДНР, а затем Луганской Народной Республики (ЛНР) и даже неудачи с провозглашением других народных республики, утопленных киевскими неонацистами в крови, -- это был своеобразный геополитический феномен, кардинально меняющий господствующие до сих пор тренды, навязанные планете коллективным Западом.Во-первых, сейчас уже понятно, что образование ЛДНР и защита их завоеваний местным населением с оружием в руках – это возврат к подлинной демократии. В понимании подлинного народовластия.На Западе (сейчас это стало очевидно) после его победы в холодной войне и распада СССР демократия и высшая ее форма – выборы органов власти народом стали лишь политтехнологической уловкой-ширмой для прикрытия политических махинаций и спекуляций по приведению к руководству государством заранее согласованных, подготовленных, в нужном русле вскормленных и подобранных персонажей. Что в составе партий в законодательные органы, что персоналий – в президенты, канцлеры, премьер-министры и т. д.И если на западе это восходящий тренд, подтверждением которого являются все эти грантоеды-соросята во власти не только в Украине, но и по всему миру, который попал в зону интересов гегемона – США. На Западе тенденция – убийство и извращение демократии, на юго-востоке Украины, конкретно в Донбассе – это возвращение к демократии, ее возрождение и возвращение сути к первоистокам.Все эти Анналены Бербок, Урсулы фон дер Ляйен, Жозепы Боррели, Эмманюэли Макроны, Олафы Шольцы и прочие "слуги народа" во главе с якобы президентом Украины Владимиром Зеленским, которые на своих постах обслуживают не национальные интересы своих стран и народов, а хотелки Вашингтона, -- это продукты эрзац-демократии и политических технологий, в основе которых лежат обман, спекуляции и махинации на заданную тему и ради искомого результата.Например, все руководство Евросоюза вообще не проходит горнило демократических выборов и зависит лишь от тех, кто поставил их на должности путем подковерных договоренностей. Как сейчас вот идет обсуждение нового генсека НАТО вместо многажды "просроченного" Йенса Столтенберга. Никого на западе не удивит, если вместо него придет на пост не многострадальный премьер Нидерландов Марк Рютте, а какой-нибудь ершик туалетный, согласованный в США.Как в 2019 году в Украине вместо президента Петра Порошенко пришел Зеленский. Все думали, что он – продукт демократии и выборов, а он на самом деле -- порождение политтехнологий, сыгравших на чувстве ненависти украинцев к Порошенко и на их стремлении к миру.Образование же ЛДНР – это не политтехнологии. Это подлинное стремление народа к самоорганизации для защиты своих интересов. Вплоть до высшей формы этой самоорганизации – образования собственного государства. ЛДНР – это восстание в форме народного волеизъявления или народное волеизъявление в форме восстания. Люди сами захотели решать, кем себя считать, на каком языке учиться и учить детей, какому Богу молиться, какую историю и ее героев чтить и т. д., а посему создали свое государство и защитили его. Во всяком случае, защищали, сколько могли. А потом через восемь лет борьбы попросили помощи у России, и та помогла им, не дала укро-неонацистам утопить в крови эту демократию.Во-вторых, успех ЛДНР – это опровержение еще одной тенденции, заказанной и запланированной на Западе еще для СССР, а потом и для постсоветского пространства. После распада СССР на 15 новых государств все заговорили, что дальнейшая фрагментация Союза продолжится и начнут колоться и новые гособразования. Тенденция к этому была заложена еще при СССР: в Молдавии образовалась Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), а после Гагаузия (Гагауз Ери), на территории Азербайджана возник Нагорный Карабах, в Грузии обозначились и потом ушли из нее Абхазия и Южная Осетия и еле удалось успокоить Аджарию, в Узбекистане 2 года назад еле умиротворили автономную Каракалпакию (она там до сих пор значится как суверенная республика с правом выхода), а в Таджикистане – Горно-Бадахшанскую автономию.В отличие от, например, субъектов федерации в составе России все эти образования говорят о суверенной государственности и отделении от "метрополий". По их пути пошли ЛДНР и хотели пойти республики в Харькове, Одессе, Николаеве и т. д. Но, повторюсь, удалось только ЛДНР. И в 2002 году они обозначили новый тренд – попросились и вошли в состав России, проведя соответствующие референдумы. Всенародные, то есть демократические.Нет, кроме центробежных устремлений наций и народов, на постсоветском пространстве были центростремительные, интеграционные, говорящие об объединении бывших республик-"сестер". Это и аморфное Содружество Независимых государств (СНГ), и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заработавший 1 января 2015 года, и Зона свободной торговли (ЗСТ с сентября 2012 года) и даже вершина интеграционных усилий – Союзное государство России и Белоруссии, которое 8 декабря 2024 года отпразднует свой 25-летний юбилей.Но если в указанной интеграции все проходило мирно и добровольно, то в состав России из Украины мирно, путем референдума, в марте 2014 года вошел только Крым (тамошняя автономия под властью Киева). А вот ЛДНР понадобилась 8 лет вооруженной борьбы, чтобы обрести родную гавань. Точно так же, как и Херсонщина и Запорожье стали частями России в результате не только тамошних референдумов, но и спецвоенной операции (СВО).И, как говорится, почувствуйте разницу: если раньше непокорные регионы воевали, чтобы уйти из состава метрополии, то ЛДНР сражались, чтобы войны в Россию. Волеизъявление двух республик Донбасса – это интеграция вместо дезинтеграции. Это прекращение центробежных трендов и замена их центростремительными. Прекращение дробления СССР и постсоветского пространства. А для России – это, если хотите, собирание русских земель. И в том числе, и точка бифуркации в определении собственного будущего: какой она хочет быть и что будет делать в отношении русских – самого, как был неоднократно сказано, разделенного на планете народа. И если раньше русскими, разбросанными по периметру российских границ, двигала надежда, что они смогут вернуться домой, то теперь появилась и подтвердилась вера в то, что это возможно. В том числе, и с оружием в руках.В геополитическом же плане это конец неоколониализма, навязанного Западом, когда страны оставались формально независимыми, но и шага не могли ступить без соизволения кураторов. Как сейчас в Украине, где есть все признаки суверенитета (герб, гимн, органы власти, представительство в международных организациях и т. д.), но самого суверенитет нет и в помине. Никакого!Ну, а Украина, кажется, продолжает свой путь на дно, в геополитическую преисподнюю, где ждет неминуемый конец государственности. В 1991 году она закончила свое развитие как УССР – советская республика, братская России, и начала путь как Украина – НеРоссия. В свое время, в 2003 году это четко обозначил тогдашний президент Леонид Кучма.В 2004 и в 2007 годах были совершены два неконституционных госпереворота — "оранжевая революция" с третьим туром президентских выборов и незаконный роспуск "оранжевым" президентом Виктором Ющенко Верховной Рады, чтобы узурпировать власть. И превратить Украину-НеРоссию в Украину-АнтиРоссию, агрессивное русофобское образование, заточенное на противостояние с Москвой вплоть до войны.Окончательно Украину в АнтиРоссию превратили госпереворот 2014 года и начавшаяся тогда же гражданская война, которая закончилась СВО. Итог спецоперации и покажет, чем, собственно, закончится для Украины этот кровавый марлезонский балет, который длится уже 10 лет.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240407/1054325303.html

https://ukraina.ru/20231214/1052099461.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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украина, россия, запад, владимир зеленский, петр порошенко, владимир путин, ес, нато, снг, эксклюзив