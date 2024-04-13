"Неубиваемой техники нет": командир российского батальона о военной помощи Запада - 13.04.2024 Украина.ру
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"Неубиваемой техники нет": командир российского батальона о военной помощи Запада
"Неубиваемой техники нет": командир российского батальона о военной помощи Запада - 13.04.2024 Украина.ру
"Неубиваемой техники нет": командир российского батальона о военной помощи Запада
Командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный в интервью изданию Украина.ру рассказал о военной помощи Киеву со стороны Запада
2024-04-13T08:25
2024-04-13T08:25
батальон
командование
новости
запад
киев
россия
бойцы
украина
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"Перелом (сил в спецоперации), может, это и не внесет, но проблем нам доставит. Для нас это грозит потерями техники и личного состава. Хотя мы опытным путем доказали, что неубиваемой техники не бывает, как бы ее ни рекламировали бы и ни превозносили", - заверил он.Сосонный также рассказал о нежелании украинских бойцов воевать. Особенно после провалившегося контрнаступления.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью Мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру.
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батальон, командование, новости, запад, киев, россия, бойцы, украина
батальон, командование, Новости, Запад, Киев, Россия, бойцы, Украина

"Неубиваемой техники нет": командир российского батальона о военной помощи Запада

08:25 13.04.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
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Командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный в интервью изданию Украина.ру рассказал о военной помощи Киеву со стороны Запада
"Перелом (сил в спецоперации), может, это и не внесет, но проблем нам доставит. Для нас это грозит потерями техники и личного состава. Хотя мы опытным путем доказали, что неубиваемой техники не бывает, как бы ее ни рекламировали бы и ни превозносили", - заверил он.
Сосонный также рассказал о нежелании украинских бойцов воевать. Особенно после провалившегося контрнаступления.
Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью Мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру.
 
батальонкомандованиеНовостиЗападКиевРоссиябойцыУкраина
 
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