"Неубиваемой техники нет": командир российского батальона о военной помощи Запада
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Командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный в интервью изданию Украина.ру рассказал о военной помощи Киеву со стороны Запада
"Перелом (сил в спецоперации), может, это и не внесет, но проблем нам доставит. Для нас это грозит потерями техники и личного состава. Хотя мы опытным путем доказали, что неубиваемой техники не бывает, как бы ее ни рекламировали бы и ни превозносили", - заверил он.
Сосонный также рассказал о нежелании украинских бойцов воевать. Особенно после провалившегося контрнаступления.
Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью Мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру.