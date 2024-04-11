ВС РФ сбили украинские беспилотники в Курской области - губернатор - 11.04.2024 Украина.ру
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ВС РФ сбили украинские беспилотники в Курской области - губернатор
ВС РФ сбили украинские беспилотники в Курской области - губернатор - 11.04.2024 Украина.ру
ВС РФ сбили украинские беспилотники в Курской области - губернатор
В ночь на четверг в Курской области было сбито три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом 11 апреля сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт
2024-04-11T07:14
2024-04-11T07:14
курская область
роман старовойт
россия
брянская область
александр богомаз
новости
беспилотники
пво
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"Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет", - написал он.Также российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Брасовским районом Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА.&lt;...&gt; Пострадавших и разрушений нет", - указал он.
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курская область, роман старовойт, россия, брянская область, александр богомаз, новости, беспилотники, пво
Курская область, Роман Старовойт, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Новости, беспилотники, ПВО

ВС РФ сбили украинские беспилотники в Курской области - губернатор

07:14 11.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В ночь на четверг в Курской области было сбито три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом 11 апреля сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт
"Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет", - написал он.
Также российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Брасовским районом Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА.<...> Пострадавших и разрушений нет", - указал он.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 22:36
В Курске сбито 4 беспилотника, но опасность атаки ВСУ сохраняется Вечером, 4 апреля, украинская армия атаковала четырьмя беспилотниками Курск, система противовоздушной обороны поразила большую часть воздушных целей, но из-за падения обломков возникли пожары, сообщил губернатор области Роман Старовойт
 
Курская областьРоман СтаровойтРоссияБрянская областьАлександр БогомазНовостибеспилотникиПВО
 
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