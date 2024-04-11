ВС РФ сбили украинские беспилотники в Курской области - губернатор
В ночь на четверг в Курской области было сбито три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом 11 апреля сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт
"Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет", - написал он.
Также российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Брасовским районом Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА.<...> Пострадавших и разрушений нет", - указал он.
4 апреля, 22:36В Курске сбито 4 беспилотника, но опасность атаки ВСУ сохраняется Вечером, 4 апреля, украинская армия атаковала четырьмя беспилотниками Курск, система противовоздушной обороны поразила большую часть воздушных целей, но из-за падения обломков возникли пожары, сообщил губернатор области Роман Старовойт