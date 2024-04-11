https://ukraina.ru/20240411/1054437912.html

ВС РФ сбили украинские беспилотники в Курской области - губернатор

ВС РФ сбили украинские беспилотники в Курской области - губернатор - 11.04.2024 Украина.ру

ВС РФ сбили украинские беспилотники в Курской области - губернатор

В ночь на четверг в Курской области было сбито три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом 11 апреля сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт

2024-04-11T07:14

2024-04-11T07:14

2024-04-11T07:14

курская область

роман старовойт

россия

брянская область

александр богомаз

новости

беспилотники

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049344477_0:72:3209:1877_1920x0_80_0_0_916d14275740df019382fe828bcbd945.jpg

"Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет", - написал он.Также российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Брасовским районом Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА.<...> Пострадавших и разрушений нет", - указал он.

https://ukraina.ru/20240404/1054317272.html

курская область

россия

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

курская область, роман старовойт, россия, брянская область, александр богомаз, новости, беспилотники, пво