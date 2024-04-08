ВСУ атаковали бывший спиртзавод в Курской области - 08.04.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали бывший спиртзавод в Курской области
ВСУ атаковали бывший спиртзавод в Курской области - 08.04.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали бывший спиртзавод в Курской области
Украинский беспилотник атаковал территорию бывшего спиртзавода, в результате этого произошел пожар, сообщил 8 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
2024-04-08T10:29
2024-04-08T10:29
новости
курская область
белгородская область
роман старовойт
вячеслав гладков
россия
всу
беспилотники
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В ночь на 8 апреля украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района Курской области. В помещении недействующего заводского клуба возник пожар. Губернатор подчеркнул, что возникший пожар был оперативно потушен. В результате происшествия никто из жителей не пострадал.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке украинских дронов на регион. В частности, украинский дрон-камикадзе утром 8 апреля атаковал движущийся по дороге молоковоз. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна.
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новости, курская область, белгородская область, роман старовойт, вячеслав гладков, россия, всу, беспилотники
Новости, Курская область, Белгородская область, Роман Старовойт, Вячеслав Гладков, Россия, ВСУ, беспилотники

ВСУ атаковали бывший спиртзавод в Курской области

10:29 08.04.2024
 
© Роман Старовойт телеграм-канал
© Роман Старовойт телеграм-канал
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Украинский беспилотник атаковал территорию бывшего спиртзавода, в результате этого произошел пожар, сообщил 8 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
В ночь на 8 апреля украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района Курской области.
В помещении недействующего заводского клуба возник пожар. Губернатор подчеркнул, что возникший пожар был оперативно потушен.
В результате происшествия никто из жителей не пострадал.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке украинских дронов на регион. В частности, украинский дрон-камикадзе утром 8 апреля атаковал движущийся по дороге молоковоз. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна.
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НовостиКурская областьБелгородская областьРоман СтаровойтВячеслав ГладковРоссияВСУбеспилотники
 
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