ВСУ атаковали бывший спиртзавод в Курской области
© Роман Старовойт телеграм-канал
© Роман Старовойт телеграм-канал
Украинский беспилотник атаковал территорию бывшего спиртзавода, в результате этого произошел пожар, сообщил 8 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале
В ночь на 8 апреля украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района Курской области.
В помещении недействующего заводского клуба возник пожар. Губернатор подчеркнул, что возникший пожар был оперативно потушен.
В результате происшествия никто из жителей не пострадал.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке украинских дронов на регион. В частности, украинский дрон-камикадзе утром 8 апреля атаковал движущийся по дороге молоковоз. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна.