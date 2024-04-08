https://ukraina.ru/20240408/1054369072.html

ВСУ атаковали бывший спиртзавод в Курской области

ВСУ атаковали бывший спиртзавод в Курской области - 08.04.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали бывший спиртзавод в Курской области

Украинский беспилотник атаковал территорию бывшего спиртзавода, в результате этого произошел пожар, сообщил 8 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале

2024-04-08T10:29

2024-04-08T10:29

2024-04-08T10:29

новости

курская область

белгородская область

роман старовойт

вячеслав гладков

россия

всу

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054368719_0:0:926:522_1920x0_80_0_0_bb1fafd5860fca571e359b64f8f986e3.jpg

В ночь на 8 апреля украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района Курской области. В помещении недействующего заводского клуба возник пожар. Губернатор подчеркнул, что возникший пожар был оперативно потушен. В результате происшествия никто из жителей не пострадал.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке украинских дронов на регион. В частности, украинский дрон-камикадзе утром 8 апреля атаковал движущийся по дороге молоковоз. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна.

https://ukraina.ru/20240408/1054368510.html

курская область

белгородская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, белгородская область, роман старовойт, вячеслав гладков, россия, всу, беспилотники