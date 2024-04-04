Вербовали и переводили деньги на оружие: ФСБ задержала ещё троих лиц, причастных к теракту в "Крокусе" - 04.04.2024 Украина.ру
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Вербовали и переводили деньги на оружие: ФСБ задержала ещё троих лиц, причастных к теракту в "Крокусе"
Вербовали и переводили деньги на оружие: ФСБ задержала ещё троих лиц, причастных к теракту в "Крокусе" - 04.04.2024 Украина.ру
Вербовали и переводили деньги на оружие: ФСБ задержала ещё троих лиц, причастных к теракту в "Крокусе"
Сотрудники российских спецслужб задержали троих выходцев из Средней Азии, которые причастны к теракту в "Крокус Сити Холле", сообщили 4 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
2024-04-04T16:18
2024-04-04T16:18
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средняя азия
теракт
терроризм
террорист
крокус сити
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В Москве, Екатеринбурге, Омске сотрудники ФСБ задержали выходцев из Средней Азии, причастных к теракту в подмосковном "Крокусе". Отмечается, что один из них гражданин России, двое другие – иностранцы.По данным ФСБ, третий задержанный вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.Суд арестовал в Москве ещё четверых подозреваемых в причастности к теракту, в частности, Касимова Алишера, который сдал обвиняемым квартиру накануне теракта.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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новости, россия, москва, фсб, средняя азия, теракт, терроризм, террорист, крокус сити, крокус сити холл
Новости, Россия, Москва, ФСБ, Средняя Азия, теракт, терроризм, террорист, Крокус Сити, Крокус Сити Холл

Вербовали и переводили деньги на оружие: ФСБ задержала ещё троих лиц, причастных к теракту в "Крокусе"

16:18 04.04.2024
 
© Абзац телеграм-канал скриншот видео
© Абзац телеграм-канал скриншот видео
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Сотрудники российских спецслужб задержали троих выходцев из Средней Азии, которые причастны к теракту в "Крокус Сити Холле", сообщили 4 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
В Москве, Екатеринбурге, Омске сотрудники ФСБ задержали выходцев из Средней Азии, причастных к теракту в подмосковном "Крокусе". Отмечается, что один из них гражданин России, двое другие – иностранцы.
"Двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте", - сообщили в ведомстве.
По данным ФСБ, третий задержанный вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей.
Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.
Суд арестовал в Москве ещё четверых подозреваемых в причастности к теракту, в частности, Касимова Алишера, который сдал обвиняемым квартиру накануне теракта.
* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
10:54
Теракт в "Крокусе". Зачем и как США запустили операцию "Прикрытие"Соединенные Штаты предупреждали РФ о высоком риске теракта почти за две недели до массового расстрела посетителей "Крокус Сити Холла", сообщил американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Он подтверждает, что информация была передана без указания точных данных касательно времени и места нападения
 
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