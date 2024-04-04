https://ukraina.ru/20240404/1054307880.html

Вербовали и переводили деньги на оружие: ФСБ задержала ещё троих лиц, причастных к теракту в "Крокусе"

Вербовали и переводили деньги на оружие: ФСБ задержала ещё троих лиц, причастных к теракту в "Крокусе" - 04.04.2024 Украина.ру

Вербовали и переводили деньги на оружие: ФСБ задержала ещё троих лиц, причастных к теракту в "Крокусе"

Сотрудники российских спецслужб задержали троих выходцев из Средней Азии, которые причастны к теракту в "Крокус Сити Холле", сообщили 4 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ

2024-04-04T16:18

2024-04-04T16:18

2024-04-04T16:18

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В Москве, Екатеринбурге, Омске сотрудники ФСБ задержали выходцев из Средней Азии, причастных к теракту в подмосковном "Крокусе". Отмечается, что один из них гражданин России, двое другие – иностранцы.По данным ФСБ, третий задержанный вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.Суд арестовал в Москве ещё четверых подозреваемых в причастности к теракту, в частности, Касимова Алишера, который сдал обвиняемым квартиру накануне теракта.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240404/1054296374.html

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