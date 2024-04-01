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СК РФ начал проверку причастности Украины и Запада к терактам

СК РФ начал проверку причастности Украины и Запада к терактам - 01.04.2024 Украина.ру

СК РФ начал проверку причастности Украины и Запада к терактам

Российские следователи проводят проверку информации о финансировании и проведении терактов со стороны США и Украины. Об этом сообщила 1 апреля официальный представитель СК РФ генерал-майор юстиции Светлана Петренко

2024-04-01T16:12

2024-04-01T16:12

2024-04-01T16:12

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Депутаты Госдумы России Андрей Красов, Николай Харитонов, Яна Лантратова и общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач ранее обратились в Следком с призывом расследовать организацию, финансирование и проведение терактов со стороны Запада против России.Петренко отметила, что направленное обращение было рассмотрено и организована проверка.Депутат ГД Яна Лантратова, подписавшая обращение, в своём телеграм-канале прокомментировала обращение. По её словам, документ призван расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов. Лантратова подчеркнула, что международный терроризм коллективного запада должен быть остановлен.Коллективное заявление депутаты направили также в адрес правоохранительных органов Германии, Кипра, США и Франции.

https://ukraina.ru/20240327/1054143354.html

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новости, россия, сша, украина, петренко, александр дугин, андрей деркач, следственный комитет, госдума, ск рф, терроризм, теракт