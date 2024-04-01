СК РФ начал проверку причастности Украины и Запада к терактам
© Следком Телеграм-каналСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту
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Российские следователи проводят проверку информации о финансировании и проведении терактов со стороны США и Украины. Об этом сообщила 1 апреля официальный представитель СК РФ генерал-майор юстиции Светлана Петренко
Депутаты Госдумы России Андрей Красов, Николай Харитонов, Яна Лантратова и общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач ранее обратились в Следком с призывом расследовать организацию, финансирование и проведение терактов со стороны Запада против России.
Петренко отметила, что направленное обращение было рассмотрено и организована проверка.
"В рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение", - сообщила Петренко.
Депутат ГД Яна Лантратова, подписавшая обращение, в своём телеграм-канале прокомментировала обращение. По её словам, документ призван расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов. Лантратова подчеркнула, что международный терроризм коллективного запада должен быть остановлен.
Коллективное заявление депутаты направили также в адрес правоохранительных органов Германии, Кипра, США и Франции.
27 марта, 13:53Депутаты Госдумы призвали пять стран расследовать теракты против РФ, в СК ответилиСледственный комитет РФ рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы России о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны Запада против России. Об этом 27 марта заверили в телеграм-канале СК РФ