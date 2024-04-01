СК РФ начал проверку причастности Украины и Запада к терактам - 01.04.2024 Украина.ру
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СК РФ начал проверку причастности Украины и Запада к терактам
СК РФ начал проверку причастности Украины и Запада к терактам - 01.04.2024 Украина.ру
СК РФ начал проверку причастности Украины и Запада к терактам
Российские следователи проводят проверку информации о финансировании и проведении терактов со стороны США и Украины. Об этом сообщила 1 апреля официальный представитель СК РФ генерал-майор юстиции Светлана Петренко
2024-04-01T16:12
2024-04-01T16:12
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петренко
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андрей деркач
следственный комитет
госдума
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Депутаты Госдумы России Андрей Красов, Николай Харитонов, Яна Лантратова и общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач ранее обратились в Следком с призывом расследовать организацию, финансирование и проведение терактов со стороны Запада против России.Петренко отметила, что направленное обращение было рассмотрено и организована проверка.Депутат ГД Яна Лантратова, подписавшая обращение, в своём телеграм-канале прокомментировала обращение. По её словам, документ призван расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов. Лантратова подчеркнула, что международный терроризм коллективного запада должен быть остановлен.Коллективное заявление депутаты направили также в адрес правоохранительных органов Германии, Кипра, США и Франции.
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новости, россия, сша, украина, петренко, александр дугин, андрей деркач, следственный комитет, госдума, ск рф, терроризм, теракт
Новости, Россия, США, Украина, Петренко, Александр Дугин, Андрей Деркач, Следственный комитет, Госдума, СК РФ, терроризм, теракт

СК РФ начал проверку причастности Украины и Запада к терактам

16:12 01.04.2024
 
© Следком Телеграм-каналСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту
© Следком Телеграм-канал
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Российские следователи проводят проверку информации о финансировании и проведении терактов со стороны США и Украины. Об этом сообщила 1 апреля официальный представитель СК РФ генерал-майор юстиции Светлана Петренко
Депутаты Госдумы России Андрей Красов, Николай Харитонов, Яна Лантратова и общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач ранее обратились в Следком с призывом расследовать организацию, финансирование и проведение терактов со стороны Запада против России.
Петренко отметила, что направленное обращение было рассмотрено и организована проверка.
"В рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение", - сообщила Петренко.
Депутат ГД Яна Лантратова, подписавшая обращение, в своём телеграм-канале прокомментировала обращение. По её словам, документ призван расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов. Лантратова подчеркнула, что международный терроризм коллективного запада должен быть остановлен.
Коллективное заявление депутаты направили также в адрес правоохранительных органов Германии, Кипра, США и Франции.
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
27 марта, 13:53
Депутаты Госдумы призвали пять стран расследовать теракты против РФ, в СК ответилиСледственный комитет РФ рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы России о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны Запада против России. Об этом 27 марта заверили в телеграм-канале СК РФ
 
НовостиРоссияСШАУкраинаПетренкоАлександр ДугинАндрей ДеркачСледственный комитетГосдумаСК РФтерроризмтеракт
 
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