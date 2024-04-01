https://ukraina.ru/20240401/1054216315.html

Ольга Гусева: К нам приезжают немцы и американцы и говорят: "Хотим жить в России, это свободная страна!"

Ольга Гусева: К нам приезжают немцы и американцы и говорят: "Хотим жить в России, это свободная страна!" - 01.04.2024 Украина.ру

Ольга Гусева: К нам приезжают немцы и американцы и говорят: "Хотим жить в России, это свободная страна!"

Нижегородская область — один из регионов России, которые оказались самыми привлекательными для иммиграции для граждан самых разных стран, включая государства Западной Европы и Северной Америки

2024-04-01T06:17

2024-04-01T06:17

2024-04-01T13:36

интервью

россия

германия

канада

глеб никитин

иностранцы

миграция

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В одной из деревень области семья переселенцев из ФРГ строит эко-поселение для иностранцев, влюбленных в Россию, а правительство области получает десятки писем от фермеров, инженеров, врачей, инвесторов, музыкантов и людей самых разных профессий и сфер интересов, которые бы хотели поселиться в Нижнем Новгороде и его окрестностях.Почему регион так очаровывает жителей традиционно благополучного "старого мира", как именно они перебираются в Россию и с какими встречаются трудностями в интервью изданию Украина.ру рассказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.— Ольга Юрьевна, один из свежих инфоповодов, почему об этом снова заговорили во всех СМИ — прием в российское гражданство семьи из Германии Ремо и Биргит Кирш.В середине марта они получили паспорта из рук губернатора региона, сейчас строят экологическую деревню в Нижегородской области, но я знаю, что таких историй у вас в регионе много, а вы лично общаетесь с приезжающими иностранцами и помогаете им. Расскажите, пожалуйста, что дало старт такой активной иммиграции европейцев в Нижний Новгород?— Работа министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области связана прежде всего с координацией международного сотрудничества, повышением международного престижа региона, приемом большого числа зарубежных делегаций, взаимодействием с коммерческими и некоммерческими организациями.Шесть лет назад нам пришло письмо: "Мы — некоммерческая организация "Дружба Глобал", мы любим Россию. Мы едем по маршруту Берлин – Москва, посетим города Приволжского федерального округа, включая Нижний Новгород"."Дружба Глобал" — это как раз проект, в котором участвовал Ремо Кирш. Мы тогда знать не знали, кто это такие, что за организация. Оказалось, это обычные граждане Германии, которые устраивают ежегодный автопробег, приезжают в Россию, изучают наш колорит, встречаются с разными людьми.Я тогда сказала: конечно, пускай приезжают. Мы их встретили, организовали встречи с нижегородскими НКО, культурную программу, провели встречу в Кремле.И так им понравилось в Нижнем Новгороде, что они стали к нам приезжать каждое лето. Среди участников пробега были люди разных возрастов и профессий: бизнесмены, учителя, пенсионеры, представители молодежных организаций. Они открыто говорили о дружбе с Россией и что являются противниками санкций в отношении России.Так мы подружились с Ремо Киршем. Несколько лет назад он сказал: "У меня есть мечта. Я бы хотел переехать в Россию, но куда именно — не знаю пока, присматриваюсь."Больше всего его интересовали земельные участки, по его просьбе я организовала ему встречу с коллегами из Министерства сельского хозяйства, ему все показали, рассказали. И он тогда говорит:Он рассказал мне о своем проекте эко-деревни, но я, если честно, отнеслась к этому со скепсисом: у меня 20-летний опыт работы в международных связях, сколько уже приезжало людей, рассказывали, что они хотят, вот-вот что-то построят, но до дела не доходило, ничего реализовано не было.Ремо Кирш большой молодец. У него все получилось. Как только он получил землю, начал строить. Сейчас стройка в самом разгаре: три дома готовы, заложены фундаменты восьми домов.— Не могу не спросить, как же они получили гражданство?— Ремо создал прецендент. Он построил дом в России не только для себя, но и дома для всех желающих переехать в Россию. Он настолько откровенно и искренне говорил о любви к России, о том, насколько здесь свободно, как легко ему дышится, как хорошо… Он рассказывал, какие происходят сейчас в Германии процессы, как там люди запуганы. Он просто и открыто говорил правду, которая не всем на Западе была приятна.Ремо мне говорил: "Ольга, Германии, которую вы знали, больше нет. Все сходят с ума от всевозможных ограничений, особенно это проявилось в ковид. Доходило до того, что люди с тобой готовы общаться по принципу: привился ты или нет."Ремо оказался настоящим патриотом России, он помогает многим жителям Германии, кто устал от жизни в ФРГ, переехать в нашу страну.За его заслуги Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ходатайствовал перед Президентом России Владимиром Путиным о присвоении Ремо Киршу и его супруге российского гражданства в исключительном порядке. Президент удовлетворил просьбу, и 1 марта вышел Указ о присвоении гражданства Ремо и Биргит Кирш.— Если не ошибаюсь, они переехали как раз после пандемии?— Да, Ремо живет здесь уже три года, и все это время он пропагандировал то, насколько Россия — свободная страна. И пропагандировал так успешно, что на него стали подписываться люди, интересоваться.Были, конечно, и хейтеры, называли его сумасшедшим: как же так, гражданин Германии, успешный бизнесмен, владеющий пятью компаниями, продает весь свой бизнес, берет жену и переезжает в Россию.Теперь он сам консультирует всех немцев, заинтересованных в переезде к нам.Он так искренне, так от души это делал, что это стало для него уже небезопасным, если бы он приехал в Германию.— За пропаганду чего?— За кампанию в поддержку России. Ему там уже намекали, современная Германия — она такая. У него могли начаться проблемы прямо на границе, это не пустые слова. Мои знакомые недавно отправляли посылку своей дочери в Германию, и ей прямым текстом полиция на почте сказала: получите еще одну посылку из России — на вас будет заведено уголовное дело.Дело не только в этом. Ремо мне сказал: в Германии сейчас 76 гендеров. Вы знаете… У меня фантазии не хватит даже на первую десятку, не то что на такое разнообразие.Я хочу сказать и о другом: в 2022 году, когда в феврале началась специальная военная операция, мы узнали, что проект "Дружба глобал" снова собирается приехать к нам летом. 15 человек, практически в разгар спецоперации! Я была поражена, когда мы встретили их здесь, в Кремле. Они возложили цветы, гвоздики, к Вечному огню, опустившись на колени. У меня слезы наворачивались.— У них не было проблем с визами и прочими формальностями?— С нашей стороны — нет, мы делаем им визы через российское генконсульство в Берлине. Знаете, в Германии, некоторым из них говорили: смотрите, если вы сейчас поедете в Россию, вернуться домой можете уже безработными.Бывают и такие интересные случаи: среди приезжавших людей было двое мужчин пожилого возраста. Одному — под 80 лет, у него отец воевал и был ранен под Сталинградом. Ну мы понимаем, на какой стороне он воевал… И у другого мужчины, 50-летнего, дед погиб под Сталинградом. Они замечательно знают истории своих семей и все равно приезжают к нам, говорят о дружбе с Россией, говорят, что фашизм и нацизм – это недопустимо.— На сайте вашего министерства написано, что на данный момент у вас более 40 заявок на переезд от семей из Северной Америки и Западной Европы. Что это за люди, из каких стран?— Из самых разных стран. В апреле к нам, например, приезжает из Швейцарии уникальный специалист-онколог, он делает по удивительной технологии онкологические операции в области легких. Очень успешный доктор, хирург, давно уже учит русский язык.Месяц назад приезжала фермер из Германии. Удивительная женщина, которая намерена завести козью ферму. На этой неделе свое резюме для трудоустройства прислала медицинская сестра из Германии, которая ухаживает за людьми пожилого возраста.Все они говорят идентичные вещи: мы против ЛГБТ*, мы хотим растить своих детей и внуков в нормальной, традиционной христианской культуре, где нет никаких "родитель один, родитель два", а есть мама и папа, есть семейные традиции.— Вы сказали о христианской культуре, а я как раз хотела спросить о религии. Я ходила в Нижнем Новгороде в лютеранскую церковь, знаю, что приход очень древний, существует с середины XVI века, в том числе благодаря прихожанам-немцам. Есть в Нижнем Новгороде и католический собор, в который, как мне рассказали, приходят много иностранцев. Эти люди, с такими взглядами, переезжающие ради традиционных ценностей, — религиозные?— Вы знаете, по-разному. Многие называют себя христианами, но на наш, российский лад, они не воцерковленные, хотя ценности у них христианские. Был у нас случай, когда мы поднимали тему религии: гражданин США, католик по конфессии, разочаровался в католичестве после того, как Папа Римский [Франциск] разрешил венчаться однополым парам. Сейчас он больше тяготеет либо к православной церкви, либо к армянским католикам. У нас, кстати, в городе есть прекрасная армянская церковь.— Помимо Ремо и Биргит Кирш у вас есть еще одна семья, о которой пишут все СМИ, — Аренд и Анниса Фейнстра из Канады. Они так активно ведут свой блог в YouTube, что все следят за их приключениями.— Да, это очень большая семья, у них девять детей, но они привезли с собой восемь (старший их сын остался в Канаде). Многие иностранцы сначала приезжают просто посмотреть на новое место жительства, потом уезжают и вновь возвращаются, а они очень смелые ребята: взяли детей и сразу приехали в Россию, до этого ни разу не бывали у нас. Прежде всего это, конечно, связано с тем, что мы их ждали, обсуждали заранее многие моменты, в том числе миграционные вопросы. В режиме ВКС они общались за полгода до переезда с нашими руководителями сельхозпредприятий.Они активно учат русский язык, особенно дети — детям всегда проще освоиться в языковой среде, такое чувство, что дети сами помогают в этом родителям. У них произошла такая ситуация: Аренд в своем блоге очень искренне рассказывает все, что с ними происходит, но он сам говорил, что изначально создавал канал для тещи, для друзей и родственников.Он много записывает видео из самых разных мест, из магазинов, показывает правду, его зрители удивляются, что у нас на прилавках все есть, что нет никаких ужасающих последствий санкций и "никто не стоит в очередях за последними консервами". Им все очень помогают. У нас очень добрые, сердечные люди в России, их семья получает от россиян довольно много донатов.А потом у них появилось много подписчиков, и люди стали очень эмоционально воспринимать всю информацию, сопереживать. Поэтому когда Аренд записал видео о том, что у них заканчивается виза, а сдать экзамен по русскому языку им очень сложно, начался такой ажиотаж вокруг них. Никто толком не искал информацию, но на них снежным комом обрушились публикации о том, что "бедных канадцев выдворяют из России за незнание русского языка". Это абсолютно не так и Аренд в своем блоге говорил о другом.На самом деле ничего такого не произошло: мы сразу предложили им решение, сейчас они учат язык, Аренд уже достаточно хорошо говорит, и, конечно, никто их никуда не выгонял и не выгоняет. И они благополучно оформили разрешение на временное убежище, так что они спокойно живут в регионе и собираются переезжать из Нижнего Новгорода в район для организации фермерского хозяйства.— Я находила статьи с такими заголовками в иностранной прессе — The Mirror, Daily Mail.— Там ведь тоже пропаганда работает. Аренд уже и сам испугался реакции на свое видео. Он сделал новое видео, в котором все объяснил, что никуда они уезжать не собираются.Был интересный эпизод: мы возили их в театр "Пиано" для глухих детей. Их ребятишки были в восторге! Они уже немного ассимилировались, пообщались с нашими, а тут тем более язык телодвижений, проще найти общий язык. Их очень впечатлило, что в этом театре дети сами шьют себе костюмы, сами делают декорации поделки. В общем, они провели там целый день абсолютно счастливые, сказали, что обязательно приедут еще.Они, кстати, не совсем канадцы: Аренд из Нидерландов, его отец в свое время переехал в Канаду, то есть они изначально мигранты. Они неоднократно говорили, что выбрали Россию, прежде всего думая о судьбе своих детей. Они приучают с ранних лет ребят к ведению фермерства, дети у них очень умные и трудолюбивые, много умеют делать своими руками. Конечно, они очень хотят уже переехать за город, на природу, в привычную для себя среду. Аренд уже купил для всей семьи микроавтобус, так что они теперь могут активно ездить по региону и общаться с другими фермерами.В России им еще понравились климатические условия. Когда они приехали в январе, а у нас здесь были сильные морозы, они сразу остались довольны: погода точно как в Канаде.Вы видите на этих примерах, что к нам хотят переехать много иностранных граждан. В этой связи губернатор поручил создать специальное агентство, которое занималось бы этими заявками. Если люди разделяют наши ценности и готовы приносить пользу нашей стране, мы готовы оказать полное содействие в переезде людей из разных стран. Мы заинтересованы в переезде прежде всего высококвалифицированных специалистов. У нас много промышленных предприятий, есть определенный дефицит кадров. Поэтому многие найдут отличные предложения о работе.— Вы говорили, что поначалу со скепсисом отнеслись к проекту эко-поселения, но теперь к Ремо Киршу едут другие люди, а он сам получил гражданство России.— Да, все верно. Но очень важно понимать, что это — исключительный случай, нужно сделать большой вклад, как Ремо, что-то построить, инвестировать в регион, чтобы губернатор ходатайствовал об исключительном порядке принятия в гражданство. Гражданство надо заслужить. Ремо и его жена точно заслужили это, они не только строят поселок Ru-De, но и пропагандируют любовь к России, создают положительный образ России для европейцев.— Среди иностранцев, которые прислали вам заявки, есть артисты, музыканты?— Да, несколько музыкантов есть, один из них — преподаватель фортепиано. В целом это люди совершенно разных профессий, в том числе и топ-менеджеры крупных и известных иностранных компаний.А бывают и те, кто приезжает уже на пенсии: недалеко от Ремо живет стоматолог-ортопед, пенсионер. Он все продал у себя на родине и приехал к нам. Это тоже тенденция, они говорят: "Мы хотим спокойно состариться в свободной стране".— Вы упомянули реакцию подписчиков Аренда, которых удивили полные прилавки в российских магазинах, какие еще мифы о России удается разбивать приехавшим к вам в область иностранцам?— Не могу назвать фамилию этого человека, но расскажу удивительный факт: мы встречали делегацию дипломатов одной из европейских стран, возили их в Дивеево. Это — одна из главных достопримечательностей у нас в области, места преподобного Серафима Саровского.И вот мы едем по трассе, по югу области, там кругом поля: пшеница, свекла, капуста, морковь. Август, все уже созрело, красиво! Один высокопоставленный дипломат достает телефон и начинает снимать все вокруг, говорит мне: "Ольга, хочу отправить это видео своим друзьям в Америку""Вы такие богатые, на полях все растет. Вы сами себя прокормите. Мои друзья из США говорят, что в России из-за санкций мало продуктов и поэтому много недовольных, говорят, что у вас очереди в магазине за консервами, скоро начнутся волнения против президента. А можно заехать в обычный магазин? Обычный?"Конечно, мы остановились у первого попавшегося по дороге сельского магазина. Он все сфотографировал, удивлялся, что совершенно все продукты есть и нет никаких очередей.Но не во всех странах такое стереотипное отношение к России.Удивительные наши сербские братья. Республика Сербская Боснии и Герцеговины, например. Очень маленькая, но какая гордая и самодостаточная страна и удивительно близкий нам сербский народ. В других странах сейчас, не будем их называть, сносят памятники нашим великим полководцам, а они, наоборот, — берут и ставят два года назад к 9 Мая памятник Георгию Константиновичу Жукову.Ставят памятник, деньги собирают местные бизнесмены. А когда началась СВО, вся Республика Сербская в воскресенье вышла в поддержку Путина. Никто их не просил, не призывал, они вышли по зову сердца — настолько там помнят Югославскую войну и помощь России.Был у них еще такой эпизод: в Баня-Луке, на центральной улице (как Арбат в Москве), открыли McDonald's несколько лет назад. Открыли, а он пустой. Один-два человека в день зашли, а все остальное время заведение пустует. И они были вынуждены закрыться — нерентабельное заведение.Такой вот гордый сербский многострадальный народ. Красавцы! Даже молодые люди, 19-20 лет, кто не застал войну, помнят, что им принесло НАТО, Соединенные Штаты, и точно знают — этот ресторан им не нужен.У России много друзей за рубежом, даже в так называемых недружественных странах. Это очень хорошая тенденция. Я убеждена, что Россию ждет великое будущее и поэтому к нам массово переезжают из других стран. Я бы сказала, что на наших глазах формируется новая мода – становится модным жить в России!*Запрещенная в РФ организация.

https://ukraina.ru/20240221/1053448272.html

https://ukraina.ru/20240220/1053430553.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, россия, германия, канада, глеб никитин, иностранцы, миграция