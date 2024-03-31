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Слуги без народа. Кто и как бежит с Украины

Слуги без народа. Кто и как бежит с Украины - 31.03.2024 Украина.ру

Слуги без народа. Кто и как бежит с Украины

Постмайданным украинским политикам давно следовало бы задуматься о том, почему вдруг они, в течение всего периода украинской независимости не имевшие ни одного шанса пробиться в высшие эшелоны власти, внезапно понадобились там после февральского, 2014 года, путча

2024-03-31T15:14

2024-03-31T15:14

2024-03-31T15:14

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Ведь в результате госпереворота США захватили украинский плацдарм, но не смогли его использовать для разрушения России.На майдане лидерствовали Кличко, Тягныбок и Яценюк. После переворота Тягныбока сразу убрали с передовых информационных линий, как слишком одиозную фигуру. При этом его "Свобода" - наиболее структурированная нацистская сила на Украине, к тому же единственная, имеющая мощную региональную базу в Галиции, сосредоточилась на контроле трёх коренных галицийских областей (Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской), параллельно пытаясь расширить своё влияние на соседние регионы (Волынь, Закарпатье, Буковину, Подолье).В силу особенностей западноукраинского менталитета и традиционной конкуренции соседних регионов, весьма ограниченного успеха "Свободе" удалось добиться только на Волыни и Подолье. Закарпатье и Буковина готовы опираться на поддержку России, Венгрии, Румынии, но только не подчиниться галичанам. Тем не менее, "Свобода" остаётся одной из ведущих политических сил за Збручом и высказанная ещё в 2010 году идея Тягныбока о возможности, в случае провала общеукраинского нацистского эксперимента, создания отдельного западноукраинского бандеровского государства до сих пор имеет шансы на реализацию.Яценюк поработал некоторое время премьером и также был выведен из-под удара, перебрался в США и активное участие в украинской политике принимать перестал. На виду остался один Кличко – самый ограниченный интеллектуально из майданных лидеров, к тому же представлявший в этой связке Германию.Итак креатуры ЦРУ были после майдана довольно быстро выведены из активной украинской политики. При этом ни Тягныбок, ни Яценюк формально не имеют отношения ни к гражданской войне на Украине (Яценюк был премьером, отвечающим за экономику и финансы, команду же начать боевые действия в Донбассе давал и.о. президента, назначенный путчистами спикер парламента Турчинов, а вели войну президенты Порошенко и Зеленский).Опытный Турчинов также быстро исчез из активной украинской политики. Из всех первых фигур майданного периода на виду остался только недалёкий Кличко – креатура Меркель, которая сама давно на политической пенсии.Уже в 2014-16 годах такая политика американцев стала свидетельством того, что они не планируют сохранять Украину надолго, тем более не собираются вкладываться в её развитие и создание более-менее сильного государства. Это - одноразовый проект, задачей которого было спровоцировать Россию на конфликт и подставить под западные санкции. Американцы сами признавались, что знали и планах России начать СВО, но при этом продолжали подталкивать украинские власти к конфронтации с Москвой, блокируя Киеву даже теоретическую возможность договориться с Россией. При этом США были уверены, что полный разгром Украины с занятием Киева займёт у России от пары недель, до месяца, заранее вывели посольство во Львов и явно были готовы сохранить за собой только западноукраинский нацистский бастион, использовав остальную Украину, как разменную монету, для военной провокации против России.Когда выяснилось, что Украиной можно пользоваться дольше первоначально планировавшегося, США с радостью этой возможностью воспользовались, но отношение своё к украинскому проекту не изменили. Гибель Украины в противостоянии с Россией в интересах США была предопределена.Именно поэтому большинство старых системных политиков, в том числе и те, кто до сих пор является участником украинской политики, не рвутся на первые роли, стараясь быть как можно менее заметными. Постепенно смысл сложившейся ситуации стал доходить и до самых сообразительных и самых осведомлённых из новой политической поросли.Первым покинул пределы Украины Арестович*. За ним последовали Залужный и Данилов. Совсем уж недавно Зеленский уволил своего друга Шефира с должности помощника президента. Последнее увольнение произошло тихо, без предъявления Шефиру претензий и без разрыва дружеских отношений между ним и Зеленским.Фактически перед нами разворачивается последний акт украинской трагедии – массовое бегство всех кто может сбежать с обречённого корабля. Самые умные и имеющие хорошие контакты в американском истеблишменте сразу после переворота сняли сливки и давно скрылись. Те кто был поглупее и был запущен во власть к шапочному разбору, чтобы прикрыть бежавших умников, по мере сил пытаются бежать сейчас.Все, однако, убежать не могут и те, кому не повезло и они не смогли стать для США достаточно ценными кадрами, чтобы рассчитывать на эвакуацию, пытаются сохранить для себя какой-то кусок Украины, на котором они могли бы править дальше, что обеспечило бы им сохранение имущества и надежду когда-нибудь вновь понадобиться Западу для организации атаки на Россию (за это хорошо платят). На период же затухания текущего кризиса они будут перебиваться грабежом остатков Украины. Естественно, чем больше будут оставшиеся под их управлением остатки, тем выше будет их доход.Судя по всему Зеленский и та часть команды, которая останется с ним до конца, не рассчитывают удержать левобережье. Из Харькова эвакуируют всё ценное и выезжают матёрые нацисты. Подготовка же города к обороне заключается в попытке навербовать как можно больше пушечного мяса из школьников и инвалидов, чтобы создать картинку всеобщего сопротивления украинцев российской армии и получить возможность кричать о геноциде.Зато все силы брошены на создание укреплений в Киевской, Запорожской, Днепропетровской областях. Постоянно пытаются усиливать оборонительные рубежи, прикрывающие Одессу и Николаев. Из чего можно заключить, что Зеленский намерен попытаться выстроить оборону по правому берегу Днепра и остановить продвижение российских войск, прикрывшись широкой рекой. Для защиты этого рубежа Украина накапливает предоставляемую Западом весьма ограниченную помощь. Сюда же планируют направить новые соединения ВСУ, если их удастся сформировать.Могу сразу сказать, что идея использовать днепровский рубеж для того, чтобы остановить российское наступление лежит на поверхности. Но она не рабочая. Его надо занимать слишком большим количеством войск, которого у Украины просто нет. Даже Манштейн, лучший стратег Германии – военный талант мирового уровня не смог в 1943 году удержаться на этом рубеже. Между тем Вермахт даже после Курской битвы был опасным и трудным противником. Кроме того Манштейну удалось то, что не получится у Зеленского – он смог организованно отвести за Днепр свою левобережную группировку, ВСУ же большую часть своих сил не левом берегу потеряют, они слишком уступают ВС РФ в организованности и мобильности, чтобы суметь оторваться от наступающих группировок и уйти за Днепр.Ну а без достаточного количества солдат никакие укрепления никого никогда не спасали. Так что те, кому удалось вовремя убежать могут радоваться своей удачливости. Вероятность, что их менее удачливым коллегам, выпадет шанс на спасение в каждым днём всё ниже.*Внесен в России в список экстремистов и террористов

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украина, россия, сша, яценюк, владимир зеленский, владимир кличко, вооруженные силы украины, цру, эксклюзив