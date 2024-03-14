https://ukraina.ru/20240314/1053878371.html

Националисты третий день подряд пытаются атаковать курский поселок Тёткино

Националисты третий день подряд пытаются атаковать курский поселок Тёткино - 14.03.2024 Украина.ру

Националисты третий день подряд пытаются атаковать курский поселок Тёткино

Приграничный поселок Тёткино Курской области подвергается ударам со стороны Украины третий день подряд. Об этом 14 марта сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале

2024-03-14T11:55

2024-03-14T11:55

2024-03-14T11:55

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"Сегодня со стороны Украины обстреляны поселок Тёткино Глушковского района и село Пригородняя Слободка Рыльского района. Никто из жителей не пострадал. В Тёткино подомовой обход начнется после того, как позволит обстановка", — написал Старовойт.Он уточнил, что в Пригородней Слободке начался пожар на одном из объектов инфраструктуры. Сейчас возгорание потушили.В минувший вторник Минобороны РФ информировало, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Силовики отбили четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. В среду Тёткино вновь подвергся обстрелам со стороны Украины. Старовойт сообщал, что противник наносил удары в течение всего дня. Утром один из местных жителей получил контузию. Во второй половине дня при очередном обстреле была повреждена хозяйственная постройка и магазин.

https://ukraina.ru/20240314/1053875854.html

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новости, курская область, украина, россия, роман старовойт, фсб, атака, обстрелы