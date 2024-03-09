https://ukraina.ru/20240309/1053787819.html

Выбрана война. О новых планах Запада на Украине

Выбрана война. О новых планах Запада на Украине - 09.03.2024 Украина.ру

Выбрана война. О новых планах Запада на Украине

Всё началось с анонсированной отставки Виктории Нуланд. Учитывая возраст отставленной, это может быть концом успешно развивавшейся карьеры внучки местечковых эмигрантов и дочери Йельского профессора, пробившейся в высший эшелон американской политики, причём в самой закрытой и корпоративной его части – по ведомству Госдепа.

2024-03-09T08:12

2024-03-09T08:12

2024-03-09T08:14

запад

украина

россия

валерий залужный

владимир зеленский

виктория нуланд

вооруженные силы украины

нато

демократическая партия

мнения

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О новых планах Запада на Украине свое мнение высказал политолог и обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.До последнего момента Нуланд рассматривалась как потенциальный кандидат на должность первого заместителя Госсекретаря и кандидат в Госсекретари в случае маловероятной победы демократов на приближающихся президентских выборах. Учитывая, что именно Нуланд была "мотором", вытаскивавшим американскую политику на российском направлении, преодолевая все возможные сложности (от переформатирования под США майдана 2014 года на заключительной его фазе, до саботажа и срыва Минских соглашений, каковой был бы невозможен без одновременно упорной но гибкой тактики Нуланд) её дальнейший карьерный рост был бы не только справедливым вознаграждением за усилия, но и соответствовал интересам проводившейся администрацией Байдена политики.Можно предположить, что Нуданд обошли на повороте мажоры из более приличных семей. Всё же потомственная американская аристократия, чьи предки прибыли на "Мэйфлауэре" никогда окончательно не принимает в свой круг выходцев из среднего класса. Какими бы богатыми и успешными они ни были, разве что их внуки могут претендовать на относительное равенство. Но у Виктории очень непростой муж, да и время сложное – в такие времена квалифицированными кадрами не разбрасываются, а мажоры из "хороших семей" не торопятся принимать на себя ответственность.Нуланд могла устать, заболеть, даже просто захотеть спрыгнуть с несущегося полным ходом на рифы корабля Демократической партии. Но вся её предыдущая деятельность противоречит таким предположениям. Она больше похожа на человека, который умрёт на боевом посту ради воплощения в жизнь своей идеи, который будет бороться за обречённый корабль даже если его уже покинули капитан и большая часть команды. Она из людей живущих под девизом "Победить или умереть".И вдруг накануне сложнейших выборов демократы, без какой бы то ни было рефлексии, отказываются от столь ценного кадра. Можно было бы долго гадать о причинах, но тут произошло следующее событие.Залужный, который якобы упорно отказывался от должности посла в Британии, вдруг радостно принял это назначение. Кстати, привет тем, кто полтора года рассказывал, что Зеленский креатура англичан (они ему штаб-квартиру МИ-6 показывали и свой спецназ его охранять приставили), а Залужный – американцев (они его советниками обложили). И всё, что происходило в Киеве в рамках якобы конфликта Зеленского с Залужным – это борьба американцев с англичанами за контроль над остатками украинской помойки, в которой Залужный якобы представлял американцев, а Зеленский англичан. Некоторым людям вредно смотреть западные политические блокбастеры, они начинают жизнь воспринимать как кино. Теперь те же деятели рассказывают, что оказывается Залужный креатура англичан и они его "спасли" забрав к себе послом – будут там учить работать президентом.В общем простодушие, оптимизм и полёт фантазии некоторых людей безграничны. Но факт остаётся фактом – Залужному предлагали уехать послом в Лондон где-то с конца декабря 2023 года. Он не торопился принимать это предложение даже после своей формальной отставки. И вдруг согласился.Наконец, в качестве вишенки на тортике, столь же внезапно выяснилось, что Зеленский якобы недоволен своим абсолютно послушным Кулебой, рьяно отстаивавшим позиции президентского Офиса на международной арене. Кулеба начинает быстро рассовывать по новым должностям свою команду (сходу подходящие посольства подыскать тяжело, поэтому пока уходящие с должностей сотрудники Кулебы о своих планах не объявляют, просто давая понять, что остаются на дипломатической службе). Якобы через пару недель (может быть чуть быстрее или немного погодя) должны отправить в отставку и самого Кулебу.Что мы видим?На фоне резко усилившейся милитаристской риторики Запада, открыто угрожающего прямым военным столкновением с Россией в случае военного разгрома Украины (совсем недавно Запад такую возможность напрочь отрицал) в отставку на Украине и в США отправляются люди, чья задача (а в случае Нуланд и идея) состояла в том, чтобы обеспечить прокси-войну с Россией, в рамках которой Запад финансирует снабжает и политически поддерживает всех, кто против России воюет, но сам остаётся за пределами поля боя. Главная задача этих людей заключалась в том, чтобы добиться поражения России и её согласия на мир на условиях Запада, без втягивания самого Запада в прямой военный конфликт с Москвой.Понятно, что Кулеба в принципе был не в курсе какую именно роль он играет – он был лишь одним из винтиков в созданном Нуланд механизме политического, дипломатического и квази-военного (в том числе за счёт организации путчей и угрозы путчами) давления на Россию. Но каждый руководитель подбирает команду из людей, наиболее подходящих для выполнения конкретной функции. Кулеба, как и Нуданд, был дипломатом эпохи прокси-войны.Маски сброшены, Запад готовится в ближайшем будущем обойтись без приставки прокси. Поэтому внезапно решился стать дипломатом Залужный. Возможно в Лондоне (по традиции и по договорённости с Вашингтоном, где демократы не уверены в своём будущем из-за вероятной победы Трампа) готовятся основать на британской земле правительство Украины в изгнании, и, пока есть возможность, собирают кандидатов в будущие "министры" и "президенты". Но первопричиной отъезда Залужного также является выбор США и их союзников по НАТО в пользу войны.Пока Запад колебался, Залужный оставался на Украине, как знамя оппозиции Зеленскому. Именно не как лидер (сам Залужный ничего не возглавлял и никого никуда не мог повести), а как знамя, которое в нужное время собиралась воздвигнуть внутрирежимная оппозиция Зеленскому (Порошенко и компания), чтобы если не перехватить, то парализовать контроль режима над армией, отстранить Зеленского и попытаться выйти на переговоры с Россией с задачей ценой любых уступок сохранить за режимом хотя бы правобережную Украину.Если бы Запад согласился на такой кунштюк, то оппозиция запустила бы механизм свержения Зеленского, в котором Залужному отводилась представительская роль. Он должен был присутствовать где-то на втором плане и молчать. Всё, что надо сказали бы сами оппозиционеры и написали бы их СМИ. Для запуска данного механизма надо было только одно – запрет американцев режиму включать механизм репрессий против оппозиции (посадки, аресты, уголовные дела и убийства самых опасных).Я писал, что Запад скорее всего выберет войну, поскольку российские условия мира (предполагающие гарантии безопасности России, которые Запад не сможет нарушить даже если захочет, а он захочет) были для Запада неприемлемы. Примерно месяц ушёл на общий зондаж обстановки, на попытки надавить на Россию и её союзников, запустить новые санкционные механизмы, показать готовность Запада к открытому столкновению и, за счёт этого, добиться согласия России удовлетвориться территориальными уступками за счёт Украины (в этом плане Запад был щедр беспредельно и готов был рассматривать любые запросы, хоть торговаться собирался отчаянно).Где-то в последнюю декаду февраля Западом окончательно был сделан выбор в пользу войны. После чего и начались все указанные перестановки. Одна отставка могла бы быть случайностью. Но когда изменения происходят на пространстве от Вашингтона до Лондона и Киева, когда в формулировании новой позиции участвуют Париж, Лондон и Прага (Шольц пока увернулся, но надолго ли?), когда все эти изменения выстраиваются в одну логическую цепочку, вывод однозначен – это не манёвры и не шантаж, Запад выбрал войну.Судя по всему, окончательному выбору в пользу войны послужили "успехи" Сырского, который ценой последних резервов сумел притормозить российское наступление под Авдеевкой и развернул в стране кампанию по экстренному массовому набору пушечного мяса. Помимо активизации работы ТЦК, которая усилит раздражение населения, но вряд ли даст намного больше мобилизованных, запущен процесс формирования женских батальонов и в принципе вербовка женщин в ВСУ, в том числе в боевые соединения.Уже сейчас, по данным Минобороны Украины в ВСУ статус участника боевых действий имеет 13,5 тысяч женщин – четыре полнокровные бригады. Количество погибших женщин не уточняется, но оно также измеряется не менее, чем десятком тысяч. Всего форму ВСУ носят свыше 45 тысяч женщин, вместе с гражданскими служащими их в ВСУ около 65 тысяч. Причём данные цифры могут быть занижены, так как перед самой своей отставкой Залужный хвастался, что в ВСУ на боевых должностях уже 63 тысячи женщин. Так или иначе, но женщины – один из дополнительных источников пополнения поредевших рядов ВСУ, который Сырский намерен активно разрабатывать. В основном расчёт делается на то, что в этой среде можно набрать ещё пару-тройку десятков тысяч добровольцев.Также отмечено ещё одно ноу-хау по наращиванию мобилизационного потенциала. Тыловые бригады ТРО начинают активно формировать запасные батальоны из людей, непригодных к службе в армии. На фоне беспредела ТЦК и подготовки нового закона о мобилизации, который переведёт непригодных в пригодные, многие пытаются подстраховаться, записавшись в ТРО. Такое "пополнение" даёт возможность отправить основной состав ТРО на фронт, заменив в тылу инвалидами. Правда, с Украины поступает информация, что некоторые комбриги намерены послать на фронт именно инвалидов, сохранив основной состав до лучших времён.Не думаю, что это очень волнует Сырского. Ему главное, чтобы бесперебойно работал конвейер по доставке пушечного мяса. Для простого восполнения потерь Сырскому надо получать 35-40 тысяч человек пополнения ежемесячно. Это на данном этапе. Ежедневные потери ВСУ быстро растут. Так что в пределах весна-лето средняя поставка пополнения должна будет достигнуть 50 тысяч человек в месяц.Чтобы не позволить фронту рухнуть (хоть и без гарантии) Сырскому надо мобилизовать до конца июля не менее 200 тысяч человек. Он не откажется и от 250 тысяч, и от 300 тысяч, и от полумиллиона, но каждая более высокая цифра является менее реальной, а на 200 тысяч, если использовать все подручные источники, выйти можно.Сырский и Зеленский смогли убедить американцев, что у них хватит ресурса удерживать фронт от коллапса как минимум до конца лета. США сделали ставку на то, что за это время подготовят и отправят на Украину европейский экспедиционный корпус, сопоставимой численности, а когда Европа втянется в боевые действия с Россией – деться ей будет некуда, придётся самой думать как пополнять свои контингенты, да и канцлеру будет не так удобно отказывать в "Таурусах" союзникам по НАТО, чай не украинцы (хоть воевать будут на Украине).Ход незамысловатый, вполне в американском духе. Пробоев в этом "мизере" больше, чем карт у американцев на руках, но американцы ведь во что не сядут играть, у них получается покер, в котором главное – блеф.Пока же, Зеленскому расчистили пространство на Украине, чтобы местная оппозиция не мешала ему воевать. Знамя готовившегося мятежа (Залужного) отправили в Великобританию, показав всем остальным, на кого и на что США сделали ставку. Теперь Зеленский с полным правом объявит всех своих внутренних врагов "агентами Кремля", они же не только против него, но и против воли США выступают.Что же касается Нуланд и её дипломатической команды, то Виктория хоть и играла в дипломатию шантажа, когда из-за её спины выглядывали силы НАТО и пятые колонны, готовые организовывать цветные мятежи, всё же её задача заключалась в том, чтобы добиться победы мирным путём (путём шантажа и давления но не переходя грань войны). Если эту грань решили перейти, необходимость в профессиональных дипломатах сошла на нет. Теперь нужны риббентропы – рупоры войны, обосновывающие соответствующие действия своего государства. Они и выйдут на первые позиции.Значит ли это, что война неизбежна?Нет, не значит. Надо ещё, чтобы новые пополнения Сырского оказались в состоянии хотя бы имитировать сопротивление, а не начали сразу разбегаться и сдаваться в плен, после первой же бомбардировки, первого же артобстрела. Надо, чтобы Украина реально продержалась не до лета (до лета Запад собраться не успеет), а до начала следующего года. Это очень долго, практически столько продержаться для Киева нереально. Надо найти готовых послать войска не на словах, а на деле и войск надо много, причём боевых соединений, а не два санитарных взвода с четырьмя полевыми кухнями и одним банно-прачечным комплексом. Надо эти войска собрать, провести их боевое слаживание, обеспечить достаточным количеством вооружения, техники и расходных материалов.Запад может банально не успеть, особенно учитывая с какой скоростью мы наращиванием масштаб ракетно-бомбовых ударов, как на фронте, так и по тылам противника. И Россия, безусловно, сделает всё, чтобы Запад не успел. Но исходить нам надо из того, что решение воевать Запад принял и откажется от него только под давлением обстоятельств непреодолимой силы. Значит война стала ближе.

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запад, украина, россия, валерий залужный, владимир зеленский, виктория нуланд, вооруженные силы украины, нато, демократическая партия, мнения