https://ukraina.ru/20240306/1053721484.html

"Русский мир" в ДНР поставили на паузу. А ждунов стало меньше

"Русский мир" в ДНР поставили на паузу. А ждунов стало меньше - 06.03.2024 Украина.ру

"Русский мир" в ДНР поставили на паузу. А ждунов стало меньше

В новых регионах России огромное количество желающих подключили бы спутниковое телевидение с российскими каналами. Бесплатно установкой тарелок занимались местные компании под эгидой проекта "Русский мир". Сейчас подрядчики переживают, будет ли проект работать дальше

2024-03-06T07:19

2024-03-06T07:19

2024-03-06T07:19

эксклюзив

русский мир

спутник

телевидение

новые регионы

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В новых регионах России бесплатно устанавливали комплекты спутникового телевидения с 40 российскими телеканалами. Организаторы - проект "Русский мир" - заключали договор с местными подрядчиками, последние устанавливали оборудование на освобожденных территориях, занимались техподдержкой и обслуживанием. С января 2024 года подрядчики не в курсе, продолжится ли "Русский мир" - внятного ответа от заказчика нет. Об этом изданию Украина.ру рассказал руководитель подрядной организации из Донецка Роман Головин.Компания Головина установила 155 тысяч спутниковых тарелок в прошлом году, и его фирма - не единственный исполнитель. Монтажные бригады работали во всех новых регионах России - от Херсонской области до Луганска. В поселках на освобожденных территориях до прихода "Русского мира" телевизоры показывали или украинские телеканалы, или настроечную таблицу. На самом деле, кто бы что ни говорил про изжитые газеты, конец эпохи телевидения и наступление эры Интернета и искусственного интеллекта, "голубой экран" востребован."Доходило до не смешного, но показательного. Сначала приезжаешь в населенный пункт, никто не хочет устанавливать себе русское телевидение. Потом находишь двух-трех человек, устанавливаешь… Через месяц желающих больше, а еще через пару месяцев приезжаешь - и там уже совсем другой народ, который уже нормально относится к России, правильно относится к Украине", - рассказал Роман.Молодежи в освобожденных поселках не так много. В основном, там живут люди среднего возраста и пенсионеры. Как правило, пожилые люди поступают прагматично, не выражают эмоции. Бесплатно 40 каналов? Отлично, дайте две тарелки. Через какое-то время и так называемые "ждуны" начинали говорить по-другому."Мы всего лишь исполнители по контракту, хотя мы всецело разделяем ценности, и делаем больше, чем положено было по договору. Но до сих пор, пока сейчас неопределенность, мы все равно оказываем услуги сервиса, перенастройки оборудования, если кто-то что-то неправильно сделал. Где-то даже пытаемся ремонтировать, если люди повредили, поломали. Потому что нельзя людей бросать. Ведь это мы установили комплект, и если бросим, будет негатив", - продолжил он.В то же время Головин описывает сотрудничество с "Русским миром" как плодотворное, претензий к проекту у него нет. Просто жители новых регионов, сотрудники администраций разных поселков и городов хотели бы, чтобы кто-то внес, наконец, ясность: проект или продлится, или закроется.- То есть, вы не в курсе планов заказчика?- Да. Но это и не мое дело. Они показали себя крайне честным партнером. Если они продолжат, предложат нам поработать, мы возьмемся, - ответил он.Подсчитать количество нуждающихся в российском телевидении представляется невозможным. Среди местных жителей есть те, кто пользуется услугами интернет-провайдеров, кто-то смотрит только эфирное или аналоговое ТВ. Реальную потребность должны знать чиновники на местах - у кого-то же есть карта "слепых пятен" или мест, где спутниковые комплекты - так называемые из-за трех головок на тарелке "Горынычы" - принимают украинский спутниковый сигнал.Собеседник рассказал об эффективной акции: установим российское телевидение взамен на украинское оборудование. Такой обмен, по его мнению, важен с точки зрения информационной войны, хотя правительство уже много сделало для "переформатирования" русских на новых территориях. Люди посмотрели на ситуацию под другим углом и теперь адекватно ее оценивают.Например, в Херсонскую область в самом начале рисковали приехать только самые смелые сотрудники монтажных бригад. Ближе к концу года их уже ждали - помогали находить жилье. Также и в Новой Каховке. Однажды бригады смогли добраться даже до Крынок, но вовремя уехали, начались боевые действия. Никто не пострадал. А вот в Донецкой Народной Республике в районе сел за Волновахой автомобиль мастеров посекло осколками."У нас просто была бригада, которая отличалась повышенным чувством сознательности, справедливости. Они вечно лезли на самые дальние участки. Представляете, линия фронта недалеко, нет никакой связи. Люди смотрели на них вообще как на богов - там нет мобильной связи, да и вообще никакой нет. И они мне сами говорили: мы не можем не ехать, нас ждут. Мы выделяли бронежилеты, они выезжали. К счастью, все живы", - рассказал Головин.Тем не менее, по прикидкам Романа Головина, на новых территориях число потенциальных абонентов спутникового ТВ измеряется десятками тысяч.Газеты и радио не справлялисьАртем Ольхин, бывший заместитель министра информации ДНР (2016-2023 годы), фактически подтвердил слова Головина о потребности жителей новых регионов в спутниковом российском телевидении. В некоторых селах, оторванных от российского информационного пространства, существует "укропствующая реальность", рассказал он. По "Горынычам", добавил он, можно вычислить отношение местных жителей к ситуации и "ждунов"."То есть, если у человека дома зарегистрирована тарелка, то получается ему всё ставят бесплатно, но "Горыныча" меняют на "Русский мир". И поэтому если человек спокойно от этого оборудования отказывается, то значит всё нормально. А некоторые начинают юлить: нет, мол, я же хочу информацию и с той, и с этой стороны принимать. Можете, дескать, просто ресивер другой поставить? Вот с ними все понятно. Но ведут так себя далеко не все", - рассказал Ольхин.Лояльность местных жителей возрастает, считает Ольхин, в том числе и благодаря телевидению. На примере Мариуполя он объяснил, как разочарованные люди из города под украинской оккупацией не понимали, хорошо ли или плохо - пришла Россия. После установки "Русского мира" у них появилась возможность смотреть новостные телепередачи, развлекательный контент. Сейчас у них сомнений нет, сказал Ольхин, а акценты недовольства сменились.Ольхин бывал на только недавно освобожденных территориях в начале марта 2022 года, когда еще шли бои за Мариуполь. По его словам, социальная картина была удручающей: нет электричества, нет доступа к информации, у сельчан и горожан было неадекватное восприятие информации."Какая-то куча какой-то своей мифологии, каких-то домыслов о происходящем, какие-то слухи. Ну, то есть, такая вот настоящая свадьба в Малиновке. И для того, чтобы хоть как-то это структурировать, максимально быстро запускалось электричество и параллельно максимально быстро возрождались или переформатировались местные газеты, то есть, восстанавливались печатные СМИ. Но ни то ни другое не решало полноценно проблему до тех пор, пока туда не зашли комплексные меры в плане спутникового телевидения, которое людей возвращало ну прям молниеносно. И тогда они четко понимали, что Россия пришла", - рассказал он.Когда, например, в одном из поселков Володарского района ДНР установили первые спутниковые тарелки, люди начали друг другу пересказывать, вставать в очередь на установку, даже начались обиды:"Как так, я вот дала заявку, а моя соседка дала позже. Мне еще не поставили, а ей уже поставили. Она уже смотрит и довольна, а как же я", и так далее. "То есть, вот в этом плане была напряженность, но зато снялась напряженность в плане того, как люди воспринимают текущую политику, как они воспринимают события и лояльны ли они к России, которая освободила их от всего этого или нет. То есть, вот это вот была реальная ситуация. Она действительно начала очень резко выправляться, именно тогда, когда зашло телевидение, потому что газетами и радио это было все не особо сильно исправить", - рассказал Ольхин.В новых регионах индексируют пенсии, сравнительно низкие коммунальные платежи. Вкупе с экономической составляющей, телевизор возвращает людей в культурное и информационное поле России. Украинская армия, оставляющая населенные пункты, целенаправленно уничтожает телевизионное оборудование и передающие мощности. Что не успевают демонтировать, то подлежит утилизации. Так было и в Волновахе, и в Володарском районе. Нет для Киева смысла: украинскую пропаганду крутить уже не получится, а российскую не хочется. Тот самый случай, когда "что не съем, то понадкусываю". В Мариуполе, например, от двух городских телеканалов после украинских вояк остались обгорелые стены: что-то вывезено, что-то уничтожено."Серая зона"В Запорожской области, в одном из населенных пунктов буквально на линии фронта, все то же самое, как и описывают Головин и Ольхин. Местные жители рассказали изданию Украина.ру о принципе идентификации, например, в продуктовом магазине по суржику. Говорит на суржике - значит, вроде бы, и "свой". Иначе смотрят косо, побаиваются. Однако при этом вину за разбитый центр перекладывают на 150 украинских теробороновцев. Приехали военкомы, собрали автобус, всех ребят увезли, а кто остался - по ружью да коктейлю Молотова. Оставшиеся решили воспрепятствовать российской армии, на местах принятия решений и полегли. Вместе с убеждениями с палкой под танк лезть. А дома все-таки пострадали. Были жертвы.В регионе спутниковое телевидение не сильно распространено - в основном, потребности покрывают за счет интернет-решений. Но это касается крупных городов вроде Бердянска. Ближе к фронту кое-где ловит украинская связь, значит есть и украинские телеканалы."В глубинке, где вообще со связью плохо… Нет, почему же, проводят нам Интернет. Уже немного продвинулись наши: в А. они продвинулись, Б. от нас в 12 километрах. Хорошая тактика! Короче, сейчас уже проводят интернет. Правда он с перебоями работает, но фильм можно посмотреть", - рассказал собеседник. - "В В. вообще ничего нет, потому что "серая зона".А что касается Бердянска - все так: газ по четыре рубля, 50 мегабит Интернета за 450 рублей. Новости - интернет и смарт-телевидение. Ежемесячный коммунальный платеж практически в центре города составляет полторы тысячи рублей в месяц. Дешевле, чем во многих других городах России. Дорога - новая, через ДНР. Путь из Центральной России на общественном транспорте займет часов 10-12. И об этом тоже нужно информировать.Итого: социальная обстановка зависит от успехов российской армии на фронте. Отогнали ВСУ - можно налаживать жизнь, восстанавливать инфраструктуру, электричество, связь… Как закрепить успех - решения есть, они рабочие. И, как показывает реальность, информационная война - это не обязательно про посты в соцсетях, статьи в СМИ. Это и о людях, и о ценах на продукты, и про спутниковые тарелки.

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

эксклюзив, русский мир, спутник, телевидение, новые регионы