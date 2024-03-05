"Нужно выполнить условия, которых нет": Канада размышляет над отправкой военных на Украину - 05.03.2024 Украина.ру
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"Нужно выполнить условия, которых нет": Канада размышляет над отправкой военных на Украину
"Нужно выполнить условия, которых нет": Канада размышляет над отправкой военных на Украину - 05.03.2024 Украина.ру
"Нужно выполнить условия, которых нет": Канада размышляет над отправкой военных на Украину
Канадские военные инструкторы, не участвующие в боевых действиях, могут вернуться на Украину, заявил министр обороны Канады Билл Блэр, пишет издание Global News
2024-03-05T13:24
2024-03-05T13:24
новости
канада
украина
военные
боевые действия
инструктор
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Министр обороны Канады добавил, что любые канадские военнослужащие будут направлены только на "небоевые" должности.По его словам, условия на Украине должны "измениться", чтобы туда вернулись канадские войска, где они тренировали украинских солдат до начала спецоперации.Отмечается, что с 2015 года Канада обучила более 40 тысяч украинских солдат. С 2022 года канадские военные проводили обучение в Великобритании, Латвии и Польше.Блэр подчеркнул, что канадские военнослужащие "не могут играть никакой боевой роли или того, что могло бы восприниматься как боевая роль".Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов". Она создана для поставок Киеву бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Многие западные лидеры не согласились с высказыванием Макрона и заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину.Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что англичане, французы, американцы в виде инструкторов уже давно работают на территории Украины, помогая им обслуживать, заряжать, наводить дальнобойные и прочие системы, которые Украине передаются в огромном количестве.
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новости, канада, украина, военные, боевые действия, инструктор
Новости, Канада, Украина, военные, боевые действия, инструктор

"Нужно выполнить условия, которых нет": Канада размышляет над отправкой военных на Украину

13:24 05.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОткрытие совместных украинско-канадских учений во Львовской области
Открытие совместных украинско-канадских учений во Львовской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Канадские военные инструкторы, не участвующие в боевых действиях, могут вернуться на Украину, заявил министр обороны Канады Билл Блэр, пишет издание Global News
"Канада рассмотрит возможность отправки военных инструкторов обратно на Украину, если будут выполнены определенные условия, но этих условий пока не существует", - приводит издание слова Блэра.
Министр обороны Канады добавил, что любые канадские военнослужащие будут направлены только на "небоевые" должности.
По его словам, условия на Украине должны "измениться", чтобы туда вернулись канадские войска, где они тренировали украинских солдат до начала спецоперации.
Отмечается, что с 2015 года Канада обучила более 40 тысяч украинских солдат. С 2022 года канадские военные проводили обучение в Великобритании, Латвии и Польше.
Блэр подчеркнул, что канадские военнослужащие "не могут играть никакой боевой роли или того, что могло бы восприниматься как боевая роль".
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов". Она создана для поставок Киеву бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
Многие западные лидеры не согласились с высказыванием Макрона и заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что англичане, французы, американцы в виде инструкторов уже давно работают на территории Украины, помогая им обслуживать, заряжать, наводить дальнобойные и прочие системы, которые Украине передаются в огромном количестве.
- РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Вчера, 17:52
"До западных политиков дошло": глава МИД Эстонии поддержал заявление МакронаПосле высказываний президента Франции Эммануэля Макрона западные политики должны понять важность помощи Украине, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Его заявление опубликовано на портале государственного телерадиовещания ERR
 
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