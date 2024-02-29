В ГУР Украины знают об участниках "Майдана – 3", но фамилии назвать не могут
На Украине бездоказательно обвиняют Россию в подготовке новой спецоперации "Майдан – 3", призванной расшатать общественно-политическую ситуацию внутри страны. Главное управление разведки (ГУР) Украины даже якобы имеет "списки лиц, которых Москва может привлечь к распространению российских нарративов"
В четверг, 29 февраля, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио свобода"* заявил, что разжигателями нового украинского переворота станут общественные и политические деятели, лидеры общественного мнения, которые поддерживают связи с РФ не напрямую, а через посредников.
"Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране", – уточнил Юсов.
Он признался, что речь идёт о "десятках людей влиятельной категории". Именно они якобы будут работать как внутри Украины, так и за рубежом в интересах России.
По словам представителя ГУР, технически Москва это делает за деньги – покупает некие телеграм-каналы и страницы в соцсетях.
"Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, которые делегитимизируют принятие государственных решений – соответственно мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", – пояснил Андрей Юсов удобную позицию украинских властей.
Ранее на Украине прогнозировали так называемый "Майдан-3", который всколыхнёт столицу в марте-мае текущего года. Этот период для очередного народного восстания выбран не случайно – после 20 мая 2024 года завершится пятилетний срок правления Владимира Зеленского, а следовательно законность его полномочий украинцы могут поставить под сомнение.
В Службе безопасности страны полагают, что в рамках новой операции, Москва якобы будет пытаться посеять панические настроения, рассорить гражданских и военных и "поставить под сомнение легитимность принятых на Украине после 20 мая властных решений".
*СМИ выполняет функции иностранного агента
*СМИ выполняет функции иностранного агента