https://ukraina.ru/20240229/1053633265.html

В ГУР Украины знают об участниках "Майдана – 3", но фамилии назвать не могут

В ГУР Украины знают об участниках "Майдана – 3", но фамилии назвать не могут - 29.02.2024 Украина.ру

В ГУР Украины знают об участниках "Майдана – 3", но фамилии назвать не могут

На Украине бездоказательно обвиняют Россию в подготовке новой спецоперации "Майдан – 3", призванной расшатать общественно-политическую ситуацию внутри страны. Главное управление разведки (ГУР) Украины даже якобы имеет "списки лиц, которых Москва может привлечь к распространению российских нарративов"

2024-02-29T16:52

2024-02-29T16:52

2024-02-29T16:52

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В четверг, 29 февраля, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио свобода"* заявил, что разжигателями нового украинского переворота станут общественные и политические деятели, лидеры общественного мнения, которые поддерживают связи с РФ не напрямую, а через посредников. Он признался, что речь идёт о "десятках людей влиятельной категории". Именно они якобы будут работать как внутри Украины, так и за рубежом в интересах России. По словам представителя ГУР, технически Москва это делает за деньги – покупает некие телеграм-каналы и страницы в соцсетях. Ранее на Украине прогнозировали так называемый "Майдан-3", который всколыхнёт столицу в марте-мае текущего года. Этот период для очередного народного восстания выбран не случайно – после 20 мая 2024 года завершится пятилетний срок правления Владимира Зеленского, а следовательно законность его полномочий украинцы могут поставить под сомнение. В Службе безопасности страны полагают, что в рамках новой операции, Москва якобы будет пытаться посеять панические настроения, рассорить гражданских и военных и "поставить под сомнение легитимность принятых на Украине после 20 мая властных решений".*СМИ выполняет функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20240228/1053573497.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, переворот, майдан, киев, владимир зеленский, киевский режим, россия, сво, спецоперация, главное управление разведки украины (гур)