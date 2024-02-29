В ГУР Украины знают об участниках "Майдана – 3", но фамилии назвать не могут - 29.02.2024 Украина.ру
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В ГУР Украины знают об участниках "Майдана – 3", но фамилии назвать не могут
В ГУР Украины знают об участниках "Майдана – 3", но фамилии назвать не могут - 29.02.2024 Украина.ру
В ГУР Украины знают об участниках "Майдана – 3", но фамилии назвать не могут
На Украине бездоказательно обвиняют Россию в подготовке новой спецоперации "Майдан – 3", призванной расшатать общественно-политическую ситуацию внутри страны. Главное управление разведки (ГУР) Украины даже якобы имеет "списки лиц, которых Москва может привлечь к распространению российских нарративов"
2024-02-29T16:52
2024-02-29T16:52
новости
украина
переворот
майдан
киев
владимир зеленский
киевский режим
россия
сво
спецоперация
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В четверг, 29 февраля, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио свобода"* заявил, что разжигателями нового украинского переворота станут общественные и политические деятели, лидеры общественного мнения, которые поддерживают связи с РФ не напрямую, а через посредников. Он признался, что речь идёт о "десятках людей влиятельной категории". Именно они якобы будут работать как внутри Украины, так и за рубежом в интересах России. По словам представителя ГУР, технически Москва это делает за деньги – покупает некие телеграм-каналы и страницы в соцсетях. Ранее на Украине прогнозировали так называемый "Майдан-3", который всколыхнёт столицу в марте-мае текущего года. Этот период для очередного народного восстания выбран не случайно – после 20 мая 2024 года завершится пятилетний срок правления Владимира Зеленского, а следовательно законность его полномочий украинцы могут поставить под сомнение. В Службе безопасности страны полагают, что в рамках новой операции, Москва якобы будет пытаться посеять панические настроения, рассорить гражданских и военных и "поставить под сомнение легитимность принятых на Украине после 20 мая властных решений".*СМИ выполняет функции иностранного агента
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, переворот, майдан, киев, владимир зеленский, киевский режим, россия, сво, спецоперация, главное управление разведки украины (гур)
Новости, Украина, переворот, Майдан, Киев, Владимир Зеленский, киевский режим, Россия, СВО, Спецоперация, Главное управление разведки Украины (ГУР)

В ГУР Украины знают об участниках "Майдана – 3", но фамилии назвать не могут

16:52 29.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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На Украине бездоказательно обвиняют Россию в подготовке новой спецоперации "Майдан – 3", призванной расшатать общественно-политическую ситуацию внутри страны. Главное управление разведки (ГУР) Украины даже якобы имеет "списки лиц, которых Москва может привлечь к распространению российских нарративов"
В четверг, 29 февраля, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио свобода"* заявил, что разжигателями нового украинского переворота станут общественные и политические деятели, лидеры общественного мнения, которые поддерживают связи с РФ не напрямую, а через посредников.
"Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране", – уточнил Юсов.
Он признался, что речь идёт о "десятках людей влиятельной категории". Именно они якобы будут работать как внутри Украины, так и за рубежом в интересах России.
По словам представителя ГУР, технически Москва это делает за деньги – покупает некие телеграм-каналы и страницы в соцсетях.
"Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, которые делегитимизируют принятие государственных решений – соответственно мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", – пояснил Андрей Юсов удобную позицию украинских властей.
Ранее на Украине прогнозировали так называемый "Майдан-3", который всколыхнёт столицу в марте-мае текущего года. Этот период для очередного народного восстания выбран не случайно – после 20 мая 2024 года завершится пятилетний срок правления Владимира Зеленского, а следовательно законность его полномочий украинцы могут поставить под сомнение.
В Службе безопасности страны полагают, что в рамках новой операции, Москва якобы будет пытаться посеять панические настроения, рассорить гражданских и военных и "поставить под сомнение легитимность принятых на Украине после 20 мая властных решений".

*СМИ выполняет функции иностранного агента
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НовостиУкраинапереворотМайданКиевВладимир Зеленскийкиевский режимРоссияСВОСпецоперацияГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
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