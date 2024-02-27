Легитимность Зеленского скоро окажется под сомнением – СБУ прогнозирует "Майдан-3"
© Фото : скриншот видео пресс-службы президента УкраиныВладимир Зеленский на Змеином
© Фото : скриншот видео пресс-службы президента Украины
На Украине опасаются снижения легитимности президента после 20 мая 2024 года, когда завершится пятилетний срок правления Владимира Зеленского. В Комитете по вопросам разведки при главе киевского режима полагают, что совсем скоро власть Зеленского могут подвергнуть сомнению сами жители страны
В связи с этим, на Украине прогнозируют так называемый "Майдан-3", который всколыхнёт столицу в марте-мае текущего года. Не приводя никаких доказательств, в Службе безопасности страны (СБУ) заблаговременно обвиняют в якобы готовящемся "Майдане" российскую сторону.
"В течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов – как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины", – сообщила в своём телеграм-канале СБУ.
Так, в спецслужбе считают, что в рамках новой операции, русские якобы будут пытаться посеять панические настроения, рассорить гражданских и военных и "поставить под сомнение легитимность принятых на Украине после 20 мая властных решений".
Отметим, что сообщения по поводу легитимности Зеленского после завершения срока его каденции, стали появляться в украинских СМИ чаще. Так, ранее "Зеркало недели" информировало о том, что Офис президента планирует править в Конституционный суд (КС) Украины специальное обращение, а до сих пор депутаты этого не сделали из-за опасений – суд может принять "ненужное для нынешней власти" решение.
26 февраля, 06:17Нелегитимный Зеленский в "Анти-России". Украинские эксперты в предвкушении смены власти и приоритетовВ команде украинского президента растет обеспокоенность в связи с приближением окончания срока полномочий Зеленского в мае этого года. В связи с военным положением выборов не будет, но неизбежно возникает вопрос о легитимности власти