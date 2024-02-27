https://ukraina.ru/20240227/1053573039.html

Легитимность Зеленского скоро окажется под сомнением – СБУ прогнозирует "Майдан-3"

Легитимность Зеленского скоро окажется под сомнением – СБУ прогнозирует "Майдан-3" - 27.02.2024 Украина.ру

Легитимность Зеленского скоро окажется под сомнением – СБУ прогнозирует "Майдан-3"

На Украине опасаются снижения легитимности президента после 20 мая 2024 года, когда завершится пятилетний срок правления Владимира Зеленского. В Комитете по вопросам разведки при главе киевского режима полагают, что совсем скоро власть Зеленского могут подвергнуть сомнению сами жители страны

2024-02-27T22:29

2024-02-27T22:29

2024-02-27T22:29

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майдан

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В связи с этим, на Украине прогнозируют так называемый "Майдан-3", который всколыхнёт столицу в марте-мае текущего года. Не приводя никаких доказательств, в Службе безопасности страны (СБУ) заблаговременно обвиняют в якобы готовящемся "Майдане" российскую сторону. Так, в спецслужбе считают, что в рамках новой операции, русские якобы будут пытаться посеять панические настроения, рассорить гражданских и военных и "поставить под сомнение легитимность принятых на Украине после 20 мая властных решений". Отметим, что сообщения по поводу легитимности Зеленского после завершения срока его каденции, стали появляться в украинских СМИ чаще. Так, ранее "Зеркало недели" информировало о том, что Офис президента планирует править в Конституционный суд (КС) Украины специальное обращение, а до сих пор депутаты этого не сделали из-за опасений – суд может принять "ненужное для нынешней власти" решение.

https://ukraina.ru/20240226/1053510865.html

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новости, украина, владимир зеленский, легитимность, президентские выборы, сво, майдан, сбу