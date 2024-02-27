"Щупаем": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ проломят "стену" и перебьют важную коммуникацию в Угледаре - 27.02.2024 Украина.ру
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"Щупаем": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ проломят "стену" и перебьют важную коммуникацию в Угледаре
"Щупаем": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ проломят "стену" и перебьют важную коммуникацию в Угледаре - 27.02.2024 Украина.ру
"Щупаем": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ проломят "стену" и перебьют важную коммуникацию в Угледаре
Угледар – это место на фронте, которое даже поважнее Авдеевки. Этот выступ блокирует магистральную железную дорогу Донецк-Мариуполь, от которой ответвляется идущая параллельно фронту дорога на Токмак и Мелитополь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-02-27T04:10
2024-02-27T04:10
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На Угледарском направлении ВС РФ сейчас "щупают" уязвимые места в позициях ВСУ. Российские бойцы заняли деревеньку Победа, где есть всего одна улица. Это маленький, но достаточно важный населенный пункт, рассказал аналитик.Поселок Победа располагается на дороге, которая ведет к непрерывной веренице сел протяженностью в 15 километров. Населенные пункты Новомихайловка, Константиновка и Катериновка – это естественная стена на пути к Угледару, добавил он.Это очень важная коммуникация, которая пока под прямым огневым контролем противника. Если оттуда получится отодвинуть ВСУ, это будет большое стратегическое достижение. Поэтому сейчас ВС РФ пытаются зайти к с севера через вереницу сел вдоль реки Сухие Ялы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240226/1053518278.html
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новости, всу, вс рф, угледар, россия, украина, логистика, поселки, днр
Новости, ВСУ, ВС РФ, Угледар, Россия, Украина, логистика, поселки, ДНР

"Щупаем": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ проломят "стену" и перебьют важную коммуникацию в Угледаре

04:10 27.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Угледар – это место на фронте, которое даже поважнее Авдеевки. Этот выступ блокирует магистральную железную дорогу Донецк-Мариуполь, от которой ответвляется идущая параллельно фронту дорога на Токмак и Мелитополь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
На Угледарском направлении ВС РФ сейчас "щупают" уязвимые места в позициях ВСУ. Российские бойцы заняли деревеньку Победа, где есть всего одна улица. Это маленький, но достаточно важный населенный пункт, рассказал аналитик.
Поселок Победа располагается на дороге, которая ведет к непрерывной веренице сел протяженностью в 15 километров. Населенные пункты Новомихайловка, Константиновка и Катериновка – это естественная стена на пути к Угледару, добавил он.
"Угледар – это такое место на фронте, которое даже поважнее Авдеевки. Этот украинский выступ блокирует магистральную железную дорогу Донецк-Мариуполь, от которой ответвляется чуть менее магистральная, но идущая параллельно фронту дорога на Токмак и Мелитополь", - отметил Полетаев.
Это очень важная коммуникация, которая пока под прямым огневым контролем противника. Если оттуда получится отодвинуть ВСУ, это будет большое стратегическое достижение. Поэтому сейчас ВС РФ пытаются зайти к с севера через вереницу сел вдоль реки Сухие Ялы, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Александр Полищук интервью
Вчера, 13:06
Александр Полищук: Пока ВСУ из Авдеевки разносят бациллы страха, армия РФ борется с главным врагом в тылуПри современных средствах поражения нет ни одного повода, чтобы перед комбатом, комполка, комбригом или командармом выстраивать личный состав целых двух-трех рот, как это было у села Трудовское, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
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