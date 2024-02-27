"Щупаем": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ проломят "стену" и перебьют важную коммуникацию в Угледаре
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Угледар – это место на фронте, которое даже поважнее Авдеевки. Этот выступ блокирует магистральную железную дорогу Донецк-Мариуполь, от которой ответвляется идущая параллельно фронту дорога на Токмак и Мелитополь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
На Угледарском направлении ВС РФ сейчас "щупают" уязвимые места в позициях ВСУ. Российские бойцы заняли деревеньку Победа, где есть всего одна улица. Это маленький, но достаточно важный населенный пункт, рассказал аналитик.
Поселок Победа располагается на дороге, которая ведет к непрерывной веренице сел протяженностью в 15 километров. Населенные пункты Новомихайловка, Константиновка и Катериновка – это естественная стена на пути к Угледару, добавил он.
"Угледар – это такое место на фронте, которое даже поважнее Авдеевки. Этот украинский выступ блокирует магистральную железную дорогу Донецк-Мариуполь, от которой ответвляется чуть менее магистральная, но идущая параллельно фронту дорога на Токмак и Мелитополь", - отметил Полетаев.
Это очень важная коммуникация, которая пока под прямым огневым контролем противника. Если оттуда получится отодвинуть ВСУ, это будет большое стратегическое достижение. Поэтому сейчас ВС РФ пытаются зайти к с севера через вереницу сел вдоль реки Сухие Ялы, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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