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"Щупаем": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ проломят "стену" и перебьют важную коммуникацию в Угледаре

"Щупаем": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ проломят "стену" и перебьют важную коммуникацию в Угледаре - 27.02.2024 Украина.ру

"Щупаем": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ проломят "стену" и перебьют важную коммуникацию в Угледаре

Угледар – это место на фронте, которое даже поважнее Авдеевки. Этот выступ блокирует магистральную железную дорогу Донецк-Мариуполь, от которой ответвляется идущая параллельно фронту дорога на Токмак и Мелитополь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-02-27T04:10

2024-02-27T04:10

2024-02-27T04:10

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На Угледарском направлении ВС РФ сейчас "щупают" уязвимые места в позициях ВСУ. Российские бойцы заняли деревеньку Победа, где есть всего одна улица. Это маленький, но достаточно важный населенный пункт, рассказал аналитик.Поселок Победа располагается на дороге, которая ведет к непрерывной веренице сел протяженностью в 15 километров. Населенные пункты Новомихайловка, Константиновка и Катериновка – это естественная стена на пути к Угледару, добавил он.Это очень важная коммуникация, которая пока под прямым огневым контролем противника. Если оттуда получится отодвинуть ВСУ, это будет большое стратегическое достижение. Поэтому сейчас ВС РФ пытаются зайти к с севера через вереницу сел вдоль реки Сухие Ялы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240226/1053518278.html

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новости, всу, вс рф, угледар, россия, украина, логистика, поселки, днр