Российская армия исправила ошибки. О чём говорили эксперты 21 февраля
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении
Ситуация на фронте: Крынки и Работино
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия установила полный контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области.
По его словам, мы встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки. На сегодняшний день там находятся не только наблюдательные пункты, там стоят войска.
Как сообщают сами наши военнослужащие, боевые действия в поселке Крынки продолжаются, отмечает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко: там не 4-5 украинских вояк, которые где-то прячутся.
Мы пока только выдавили противника к берегу. Для полной зачистки поселка понадобится еще несколько дней, пояснил эксперт.
Что касается населённого пункта Работино, бои там идут на западных и южных окраинах, говорит Онуфриенко. В центре села противник закрепился. За полгода он успел создать дополнительные укрепления к тем развалинам, которые там были, а теперь неплохо держит оборону.
"Успехи в Победе (мы взяли это село, а сейчас там закрепляемся) действительно развивают весьма перспективное направление.
Первое. Мы поддерживаем южный фланг нашего продвижения по линии Марьинка – Георгиевка.
Второе. После полного закрепления в Победе мы продолжим двигаться по трассе "05-32" в сторону Константиновки. Это дорога, которая выходит к Угледару. Здесь мы сможем отсечь значительные силы противника, которые находятся восточнее трассы "05-32". К тому же, выходя к Константиновке, мы решаем судьбу большого укрепрайона ВСУ.
Сейчас бои идут в Новомихайловке. Западнее нее находится Парасковиевка, а еще западнее – Константиновка. Если мы начнем двигаться по трассе с севера, вся эта система обороны ВСУ обрушится.
А дальше, двигаясь по этой трассе, мы действительно выйдем к Угледару с направления, которое противник не укреплял. Мы выходим и к Южно-Донбасской шахте с севера, и к Угледару с севера. В этом случае Угледар окажется в клещах и повторит судьбу Авдеевки – держать можно, но бессмысленно.
Так что Угледар – это самое перспективное направление", – сообщил обозреватель.
"Работа над ошибками"
В случае с освобождением Авдеевки мы имеем дело с масштабированием накопленного опыта двух лет СВО с ее успехами и неудачами, считает военный историк Кирилл Копылов.
В данном случае мы провели работу над ошибками и масштабировали собственные предыдущие успехи, поясняет он.
"Для меня это очень отрадная картина. Надеюсь, что мы этот локальный опыт используем на большие объемы и большие форматы. Да, у этого будут свои риски. Но это делать надо", – заявил Копылов.
04:45Кирилл Копылов: Россия засунула ВСУ в свой лучший "мешок", чтобы пройти тридцать километров за три дняВ Авдеевке мы впервые за долгое время смогли выделить на операцию достаточно сил, чтобы задавить противника волной огня и стали. Мы правильно использовали свои лучшие качества, которые появились за 2 года СВО. Все эти наши лучшие качества 2 года назад у нас почти полностью отсутствовали. Видеть такое отрадно, считает военный историк Кирилл Копылов
Говоря об исправленных ошибках, он отметил, что мы впервые за долгое время смогли выделить на операцию достаточно сил, чтобы задавить противника волной огня и стали. Мы очень правильно использовали свои лучшие качества, которые появились за 2 года СВО.
"Мы применяли много корректируемых артиллерийских боеприпасов, авиабомб. Активно использовалась беспилотная авиация в самых разных видах. Все эти наши лучшие качества 2 года назад у нас почти полностью отсутствовали. Повторюсь, видеть такое отрадно.
Я бы еще отметил скрытую переброску резервов и назначение на командование этой операцией генерала Мордвичева, который был совсем на другом направлении, а украинская разведка работала по Кузовлеву", – рассказал историк.