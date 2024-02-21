https://ukraina.ru/20240221/1053453459.html

Российская армия исправила ошибки. О чём говорили эксперты 21 февраля

Российская армия исправила ошибки. О чём говорили эксперты 21 февраля - 21.02.2024 Украина.ру

Российская армия исправила ошибки. О чём говорили эксперты 21 февраля

Украина.ру, 21.02.2024

2024-02-21T17:52

2024-02-21T17:52

2024-02-21T17:52

эксклюзив

авдеевка

сво

сергей шойгу

михаил онуфриенко

угледар

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Ситуация на фронте: Крынки и РаботиноМинистр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия установила полный контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области.По его словам, мы встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки. На сегодняшний день там находятся не только наблюдательные пункты, там стоят войска.Как сообщают сами наши военнослужащие, боевые действия в поселке Крынки продолжаются, отмечает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко: там не 4-5 украинских вояк, которые где-то прячутся.Мы пока только выдавили противника к берегу. Для полной зачистки поселка понадобится еще несколько дней, пояснил эксперт.Что касается населённого пункта Работино, бои там идут на западных и южных окраинах, говорит Онуфриенко. В центре села противник закрепился. За полгода он успел создать дополнительные укрепления к тем развалинам, которые там были, а теперь неплохо держит оборону."Успехи в Победе (мы взяли это село, а сейчас там закрепляемся) действительно развивают весьма перспективное направление.Первое. Мы поддерживаем южный фланг нашего продвижения по линии Марьинка – Георгиевка.Второе. После полного закрепления в Победе мы продолжим двигаться по трассе "05-32" в сторону Константиновки. Это дорога, которая выходит к Угледару. Здесь мы сможем отсечь значительные силы противника, которые находятся восточнее трассы "05-32". К тому же, выходя к Константиновке, мы решаем судьбу большого укрепрайона ВСУ.Сейчас бои идут в Новомихайловке. Западнее нее находится Парасковиевка, а еще западнее – Константиновка. Если мы начнем двигаться по трассе с севера, вся эта система обороны ВСУ обрушится.А дальше, двигаясь по этой трассе, мы действительно выйдем к Угледару с направления, которое противник не укреплял. Мы выходим и к Южно-Донбасской шахте с севера, и к Угледару с севера. В этом случае Угледар окажется в клещах и повторит судьбу Авдеевки – держать можно, но бессмысленно.Так что Угледар – это самое перспективное направление", – сообщил обозреватель."Работа над ошибками"В случае с освобождением Авдеевки мы имеем дело с масштабированием накопленного опыта двух лет СВО с ее успехами и неудачами, считает военный историк Кирилл Копылов.В данном случае мы провели работу над ошибками и масштабировали собственные предыдущие успехи, поясняет он."Для меня это очень отрадная картина. Надеюсь, что мы этот локальный опыт используем на большие объемы и большие форматы. Да, у этого будут свои риски. Но это делать надо", – заявил Копылов.Говоря об исправленных ошибках, он отметил, что мы впервые за долгое время смогли выделить на операцию достаточно сил, чтобы задавить противника волной огня и стали. Мы очень правильно использовали свои лучшие качества, которые появились за 2 года СВО."Мы применяли много корректируемых артиллерийских боеприпасов, авиабомб. Активно использовалась беспилотная авиация в самых разных видах. Все эти наши лучшие качества 2 года назад у нас почти полностью отсутствовали. Повторюсь, видеть такое отрадно.Я бы еще отметил скрытую переброску резервов и назначение на командование этой операцией генерала Мордвичева, который был совсем на другом направлении, а украинская разведка работала по Кузовлеву", – рассказал историк.

https://ukraina.ru/20240221/1053444377.html

https://ukraina.ru/20240221/1053423180.html

авдеевка

угледар

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Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, авдеевка, сво, сергей шойгу, михаил онуфриенко, угледар