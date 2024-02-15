https://ukraina.ru/20240215/1053308804.html

"Месть" Ломоносову и молодогвардейцам, разлив нефти. Что происходит в Харькове

"Месть" Ломоносову и молодогвардейцам, разлив нефти. Что происходит в Харькове - 15.02.2024 Украина.ру

"Месть" Ломоносову и молодогвардейцам, разлив нефти. Что происходит в Харькове

В первой столице Украины вслед за Киевом на днях начало "декоммунизироваться" метро. На станции метро "Спортивная" начал протекать потолок

2024-02-15T12:55

2024-02-15T12:55

2024-02-15T12:55

эксклюзив

украина

харьков

метро

националисты

гуманитарная помощь

нефтебазы

экология

сбу

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053311387_0:69:1024:645_1920x0_80_0_0_f59743bdc22ab4903ef9091f9ca96a79.jpg.webp

Кроме этого, из-за проведения ремонтных работ центральный межстанционный пешеходный переход со станции "Спортивная" до "Метростроителей" закрыт для пассажиров. Руководство метрополитена винит в проблемах российские обстрелы и сообщает, что ведутся ремонтные работы, но об их окончании или планах по завершению ничего неизвестно. Возможно, Харьков в скором времени тоже лишится такого "тягостного советского наследия", как метрополитен.Примечательно, что "декоммунизироваться" метро Харькова начало, когда вандалы-националисты изувечили бюсты на Аллее молодогвардейцев, которые входят в перечень памятников монументального искусства. Они давно требовали их снести и даже на прошлой неделе обливали краской, но заботливые харьковчане отмыли бюсты, после чего националисты решили традиционно применить кувалду.Во вторник, 13 февраля, националисты ночью также обрисовали памятник Михаилу Ломоносову возле Дома детского творчества, назвав ученого "врагом украинской нации", хотят тот при жизни о таковой даже слышать не мог.К десятилетию переворота на Майдане в Харькове на днях отчитались в поимке бывшего беркутовца Андрея Хандрыкина. Его осудили еще в конце прошлого года к шести годам тюрьмы. Хандрыкин пытался бежать и скрывался в течение месяца, но к священной для националистов дате, десятилетию переворота, его все-таки поймали. Ранее суды первой инстанции несколько раз выносили ему оправдательный приговор, так как не было никаких улик, свидетельствующих о его личном превышении полномочий при разгоне националистов в 2014 году но после таких приговоров самих судей начинали обвинять в "работе на Кремль".Только за прошедшую неделю в Харькове и области осудили минимум двенадцать человек, обвиненных в сотрудничестве с РФ или наведении ракет по указанию ФСБ. Примечательно, что в двух случаях доказательством сотрудничества с ФСБ являются расписки о согласии на такое сотрудничество, написанные от руки, которые подозреваемые носили с собой в кармане. СБУ не затрудняет себя поиском доказательств, а подобные "расписки" находят обычно у подписчиков и комментаторов соцсетей, критикующих действия властей. "Доказательством" еще у одного подозреваемого в наведении ракет, работника харьковского энергетического предприятия, служит переписка с коллегой-энергетиком из Луганска.В среду, 14 февраля, в Харькове также предупредили жителей об опасности использования питьевой воды из скважин и природных источников. Связано это с разливом нефти и нефтепродуктов в речки Немышля, Уда и Харьков после поражения 9 февраля дроном нефтебазы с ГСМ возле Харькова. Местные власти сообщают, что нефтяное пятно сейчас движется в направлении реки Северский Донец – к водозаборам Донецкой области. Ликвидация последствий требует не только средств, но также техники и рабочих, которые в основном были уже мобилизованы в ВСУ.Харьковские экологи обвиняют руководство нефтебазы в беспечном хранении дизельного топлива прямо посреди жилой застройки и на берегу водоемов. Как оказалось, также у харьковских пожарников не было пены для тушения и никаких средств для предотвращения растекания топлива.Харьковский эколог Артем Приходько требует привлечь к ответственности за халатность руководство нефтебазы, отмечая, что власти нашли для себя удобный повод для бездействия – обвинять во всем россиян. "Обвинение противника – хорошая и очень удобная позиция, ей с удовольствием пользуются власть имущие, можно ничего не делать и не думать", – пишет эколог.Не прекращают в Харькове воровать гуманитарную помощь. На этой неделе заявление об увольнении спешно написала глава аппарата областной администрации Виктория Белявцева. Накануне антикоррупционные органы выдвинули ей обвинение в краже более 15 миллионов гривен.По данным следствия чиновница присвоила средства, выделенные на гуманитарку, подделав документы о получении 235 тонн продуктов для раздачи переселенцам и малообеспеченным категориям населения в прифронтовых районах. Продукты никто не закупал, а "невыдачу продуктов населению она объясняла их ответственным хранением".В деле также фигурирует командир 32 бригады ВСУ полковник Денис Мерзликин, который должен был отвечать за раздачу продуктов населению в прифронтовых районах. Скандалы с воровством гуманитарной помощи на Украине происходят почти ежедневно, но ответственные чиновники и военные после них просто покидают свои посты и "меняются" должностями с другими коррупционерами.

https://ukraina.ru/20240214/1053277388.html

https://ukraina.ru/20240210/1053205250.html

украина

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, украина, харьков, метро, националисты, гуманитарная помощь, нефтебазы, экология, сбу, всу