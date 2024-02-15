"От судьбы не уйдешь": разведчик Турист объяснил, почему война не изменила его отношение к людям - 15.02.2024 Украина.ру
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"От судьбы не уйдешь": разведчик Турист объяснил, почему война не изменила его отношение к людям
"От судьбы не уйдешь": разведчик Турист объяснил, почему война не изменила его отношение к людям - 15.02.2024 Украина.ру
"От судьбы не уйдешь": разведчик Турист объяснил, почему война не изменила его отношение к людям
Самое тяжелое на войне - это когда погибают твои близкие: друзья, товарищи и коллеги по службе. Но СВО помогла понять, что у каждого из них в судьбе написано что-то свое, примеров таких много. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)
2024-02-15T04:00
2024-02-15T04:00
новости
разведчик
вс рф
судьба
война
бойцы
гибель
военные
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Война не изменила мое отношение к людям, оно осталось таким же теплым. Особо ничего нового война для меня не открыла. Но она, наверное, дала понять, что от судьбы не уйдешь, рассказал военный.Элементарный пример: когда только-только укомплектовывали подразделение в зону СВО, очень хотели, чтобы я туда попал. Но так повернулась судьба, что меня сначала взяли, а потом я внезапно пропал из списка, отметил он.Самое тяжелое на войне - это когда погибают твои близкие: друзья, товарищи и коллеги по службе. Но тут наверное, у каждого есть своя судьба. У каждого на роду написана своя история, добавил разведчик.Но эти бойцы ничего не боялись, поставишь им задачу — выполнят, боевой дух был такой, что они поднимали в атаку других ребят. Все с ними ходили, и все было хорошо. А тут, можно сказать, в мирное время в автокатастрофе их не стало. Начинаешь задумываться о том, что кому суждено утонуть, в огне не сгорит, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240214/1053284944.html
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новости, разведчик, вс рф, судьба, война, бойцы, гибель, военные
Новости, разведчик, ВС РФ, судьба, война, бойцы, гибель, военные

"От судьбы не уйдешь": разведчик Турист объяснил, почему война не изменила его отношение к людям

04:00 15.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Самое тяжелое на войне - это когда погибают твои близкие: друзья, товарищи и коллеги по службе. Но СВО помогла понять, что у каждого из них в судьбе написано что-то свое, примеров таких много. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)
Война не изменила мое отношение к людям, оно осталось таким же теплым. Особо ничего нового война для меня не открыла. Но она, наверное, дала понять, что от судьбы не уйдешь, рассказал военный.
Элементарный пример: когда только-только укомплектовывали подразделение в зону СВО, очень хотели, чтобы я туда попал. Но так повернулась судьба, что меня сначала взяли, а потом я внезапно пропал из списка, отметил он.
Самое тяжелое на войне - это когда погибают твои близкие: друзья, товарищи и коллеги по службе. Но тут наверное, у каждого есть своя судьба. У каждого на роду написана своя история, добавил разведчик.
"СВО помогла понять, что у каждого из них написано что-то свое. Примеров много, но приведу один. У нас двое ребят [с фронта] очень много прошли горячих мест с самого начала, а погибли в простой автокатастрофе на автомобиле в гражданском городе", - подчеркнул Турист.
Но эти бойцы ничего не боялись, поставишь им задачу — выполнят, боевой дух был такой, что они поднимали в атаку других ребят. Все с ними ходили, и все было хорошо. А тут, можно сказать, в мирное время в автокатастрофе их не стало. Начинаешь задумываться о том, что кому суждено утонуть, в огне не сгорит, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Игорь Кимаковский интервью - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Вчера, 14:04
Игорь Кимаковский о переговорах с Украиной и о том, как изменилось отношение к русским пленным у ВСУ Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский ничего не изменит в украинской армии. Нацисты подвыбиты, а мобилизованные солдаты не заряжены на успех
 
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