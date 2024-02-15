https://ukraina.ru/20240215/1053293732.html

"От судьбы не уйдешь": разведчик Турист объяснил, почему война не изменила его отношение к людям

"От судьбы не уйдешь": разведчик Турист объяснил, почему война не изменила его отношение к людям - 15.02.2024 Украина.ру

"От судьбы не уйдешь": разведчик Турист объяснил, почему война не изменила его отношение к людям

Самое тяжелое на войне - это когда погибают твои близкие: друзья, товарищи и коллеги по службе. Но СВО помогла понять, что у каждого из них в судьбе написано что-то свое, примеров таких много. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)

2024-02-15T04:00

2024-02-15T04:00

2024-02-15T04:00

новости

разведчик

вс рф

судьба

война

бойцы

гибель

военные

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Война не изменила мое отношение к людям, оно осталось таким же теплым. Особо ничего нового война для меня не открыла. Но она, наверное, дала понять, что от судьбы не уйдешь, рассказал военный.Элементарный пример: когда только-только укомплектовывали подразделение в зону СВО, очень хотели, чтобы я туда попал. Но так повернулась судьба, что меня сначала взяли, а потом я внезапно пропал из списка, отметил он.Самое тяжелое на войне - это когда погибают твои близкие: друзья, товарищи и коллеги по службе. Но тут наверное, у каждого есть своя судьба. У каждого на роду написана своя история, добавил разведчик.Но эти бойцы ничего не боялись, поставишь им задачу — выполнят, боевой дух был такой, что они поднимали в атаку других ребят. Все с ними ходили, и все было хорошо. А тут, можно сказать, в мирное время в автокатастрофе их не стало. Начинаешь задумываться о том, что кому суждено утонуть, в огне не сгорит, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240214/1053284944.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, разведчик, вс рф, судьба, война, бойцы, гибель, военные