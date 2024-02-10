https://ukraina.ru/20240210/1053216912.html

Лузер, реваншист, козел отпущения. Три ипостаси Залужного для Украины

Лузер, реваншист, козел отпущения. Три ипостаси Залужного для Украины - 10.02.2024 Украина.ру

Лузер, реваншист, козел отпущения. Три ипостаси Залужного для Украины

Реакция более-менее вменяемых западных СМИ на кадровые перестановки в ВСУ, проделанные эрзац-фюрером украинского народа Владимиром Зеленским, показывают, что на Западе все и все прекрасно понимают, что происходит в Украине. И что ее может ждать.

2024-02-10T14:03

2024-02-10T14:03

2024-02-10T14:03

эксклюзив

украина

валерий залужный

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Запад в курсеАгентство Bloomberg выпустило статью, в заголовке которой сказано: «Отвратительная борьба Зеленского с генералом обнажает раскол на Украине». Речь идет, как вы догадались, об отставленном главкоме ВСУ генерале Валерии Залужном, популярность которого в народе достигала 88%, что вероятно напугало президента Зеленского, чей рейтинг составляет 66%. И потому Bloomberg указывает, что Зеленский расправился с Залужным в самый неподходящий момент и теперь сам рискует оказаться в роли «опального лидера».Еще ранее британский журнал Economist утверждал, что увольнение главкома Залужного знаменует новый этап, на котором Зеленский рискует допустить ошибку. И тоже издание указывало на главное – на политические мотивы увольнения, которое случилось из-за популярности Залужного в украинской армии и в целом среди сограждан. Труханул бывший клоун не по-детски.А американская газета Washington Post назвала перестановки в руководстве ВСУ «рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта». И все по той же причине: Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. В Украине разумеется. Где-либо еще они оба – никто и зовут их Никак.России все равноИ только в России к драке пауков в банке отнеслась философски. Российское МИД назвало затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. И официальный представитель МИД РФ Мария Захарова четко обозначила суть: это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что, глядя на биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского, нельзя не испытывать чувства ненависти, презрения и омерзения. И вот почему: «Омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких».Такое же презрение Медведев испытывает и к западным странам, «которые маниакально, исступленно, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне».И, в принципе, этим все сказано так, что особо и не поспоришь.Зеленский с печенюшкамиВ Украине недофюрер Зеленский, кажется, все понял. И попытался скандал, с одной стороны, замять совместными заявлениями с Залужным, что отставка никак не повлияет на их отношения и на ситуацию в ВСУ, потому что они перед лицом «российской агрессии» – братья навек. И никто никого от корыта с кормушкой не отрывал.С другой стороны, Зеленский решил расплатиться с уволенными и тем, кому он не додал и тем самым автоматически перевел во «враги». В один день, как известно, президент присвоил звания Героя Украины и отправленному на помойку Залужному и начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, которому прочили место Залужного и он по этому поводу даже парадный кителек сварганил и, как некогда писал Леонид Филатов в сказке про Федота-удальца, «уж дырку для ордена просверлил, толстомордина».Орденок Буданов отхватил, а вот китель еще пока попылится в шкафу.А потом Зеленский еще раз подтвердил, что он расправляется с политическими конкурентами и даже остатки их в армии терпеть не будет, ибо страшно. Он уволил с должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, который считался «человеком Залужного». И всех замов Залужного. По той же причине.Вместо Шапталы на должность начальника ГШ ВСУ назначен какой-то генерал Анатолий Баргилевич. Кто он, не знает никто. И потому расчет на то, что и служить он будет верно, становясь известным и обживаясь у корыта. В ближайшее же время будут назначены и новые заместители главкома Сырского. Скорее всего, из персонала «95 квартала» -- так оно вернее.Однако ясно, как день, что и общая ситуация в Украине будет зависеть не от потуг Зеленского (он уже свои шаги предпринял), а от того, как поведет себя и какую роль выберет для себя Залужный. Даже если представить, что он – дурак дураком, то в Украине и за ее пределами есть люди, которые понимают, что таким рейтингом, как отставленного главкома, разбрасываться нельзя и нужно его лишь правильно поюзать.Ипостаси же Залужного в будущем определят и события в Украине. Главных ипостасей всего три.Лузер-политикОтставка Залужного может закончится тем, что он просто уйдет на покой и пенсию. Реально. То есть на помойку истории и в утиль добровольно, без сопротивления и борьбы.Известно, что для Зеленского самым лучшим вариантом было бы выдавливание его из страны. От греха и мести президента подальше. Либо каким-нибудь послом, либо вообще в какие-то «хатынки» -- недвижимость, которой Залужный обзавелся за бугром.И Залужный уже обнародовал пост о том, что послом в Великобританию (по слухам, этим Зеленский хотел от него откупиться) он не поедет, и никакие другие должности в аппарате Зеленского занимать не будет. То есть выбирает дистанцирование от действующих зелебобиков и их незадачливого и пугливого, но мстительного фюрера.Обозреватели же давно уверяют общественность, что Залужному в политике – самое место. Что он легко может учредить и организовать свой политический блок, который будет добиваться отставки нынешнего президента. И что вот эта запись поле увольнения -- первый серьезный намек на то, что генерал в отставке займется политической карьерой.А значит, и случится то, что вызывает колики у Зеленского, который понимает свою никчемность и начинает догадываться, что по уровню ненависти к себе в украинском народе он уже приближается к уровню ненависти к Петру Порошенко в 2019 году.Но что однозначно: если у Запада нет таких видов на Залужного, а сам он просто прожует не только сопли, но и свою высокую популярность и не конвертирует ее в политические «здобутки» (достижения) уже в ближайшие недели, то о нем забудут очень быстро. Украинцы заняты выживанием, а это вымывает из мозгов все ненужное.Политик-реваншистОднако, с другой стороны, став политиком, отставной Залужный вполне может стать реваншистом. И для себя лично, и для тех сил, которые стоят за ним. Причем главным образом не в Украине, а за ее пределами, среди ее кураторов.То есть Залужный может возглавить и обеспечить триумфальный возврат не только на свою прежнюю должность, но и подняться политическим рангом повыше – возглавить страну. То ли новым президентом, то ли новым начальником хунты, которая перехватит власть в случае полного провала у руля Украины команды Зеленского.И не важно, как эти новые властители Украины будут называться – просто военной хунтой, комитетом общественного или национального спасения либо правительством народного доверия. Это все суть пустые словеса. Главное же в том, что Залужного, по слухам, западные кураторы действительно перевели на скамью запасных в некий шорт-лист или запасной лист ожидания соискателей руководящих должностей «нэньки», которую кураторы будут реанимировать для новых боев с целью «победы над Путиным».И не зря же внутри Украины к популярности Залужного и к его политическим потенциям уже хотели и пытались примазаться «вечно вчерашние» -- не только уже упомянутый Порошенко, но и лидер «Батькивщины» вечно молодая и подтянутая во всех смыслах Юлия Тимошенко или отставной спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который явно засиделся в листе ожидания.Все они всячески защищали Залужного и попутно швыряли жирную грязь на фалды пиджачишки фюрера Зеленского, попутно обвиняя его во всех грехах – от экономических неурядиц до провалов на фронтах СВО.Козел отпущенияЭто самая плохая ипостась для Залужного -- если окажется, что никто на него на Западе не ставит, а сам он – обыкновенное трусливое политическое существо, которое боится резких шагов. И не желает борьбы с Зеленским и его камарильей.Век Украины может оказаться таким коротким, что Залужный может не успеть ее возглавить и всем покомандовать. И тем более – стать ее спасителем перехватив власть и предложив перемирие как условие спасения украинского государственности хоть на части украинской же территории.У команды же Зеленского одна из актуальных задач – это поиск козла отпущения, на которого можно реально списать реальные же провалы во всем. И не просто списать, а сделать ответственным и примерно наказать. И начать с военного краха – повесить на Залужного срыв контрнаступа, сдачу Бахмута и Соледара, попутно припомнить причастность к Дебальцевскому котлу 2015 года, обвинить в катастрофе российского самолета Ил-76 и гибели 65 украинских военнопленных, пришить невыполнение приказов не только главковерха Зеленского, но и генералов из НАТО или Пентагона, о чем уже многие говорят.А главное – в глазах западных кураторов и доброхотов-спонсоров сделать виноватым за разворовывание по серым схемам налево огромных массивов оружия и оснащения, присланного, чтобы «замочить Рашку». Момент очень выгодный – сейчас в Украине как раз работают западные контролеры, ревизоры и проверяющие, которым нужен «материал» для разборок и отчетов.Для Залужного это однозначно скамья не запасных, а подсудимых, а оттуда – путь в небытие навсегда. Ну, до уже до российского плена и суда за верность бандеровщине, которая и подвигла генерала на преступления против человечности в рамках СВО. И у него с останется только одно утешение – в России на скамье подсудимых в клетке он может сидеть вместе с Зеленским.РезюмеИ если трезво смотреть на вещи, то для Залужного все три варианта развития его судьбы вполне возможны. Но и для Украины каждый вариант тоже будет означать определенное состояние – совершенно разную интенсивность как внутриполитической борьбы, так внешнюю активность. В том числе, и на фронте СВО.И на мир остается только слабая надежда: когда российские войска принудят неонацистов и их фюреров к безоговорочной капитуляции. К этому, кажется, медленно все и идет.

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эксклюзив, украина, валерий залужный