Лузер, реваншист, козел отпущения. Три ипостаси Залужного для Украины - 10.02.2024 Украина.ру
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Лузер, реваншист, козел отпущения. Три ипостаси Залужного для Украины
Лузер, реваншист, козел отпущения. Три ипостаси Залужного для Украины - 10.02.2024 Украина.ру
Лузер, реваншист, козел отпущения. Три ипостаси Залужного для Украины
Реакция более-менее вменяемых западных СМИ на кадровые перестановки в ВСУ, проделанные эрзац-фюрером украинского народа Владимиром Зеленским, показывают, что на Западе все и все прекрасно понимают, что происходит в Украине. И что ее может ждать.
2024-02-10T14:03
2024-02-10T14:03
эксклюзив
украина
валерий залужный
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Запад в курсеАгентство Bloomberg выпустило статью, в заголовке которой сказано: «Отвратительная борьба Зеленского с генералом обнажает раскол на Украине». Речь идет, как вы догадались, об отставленном главкоме ВСУ генерале Валерии Залужном, популярность которого в народе достигала 88%, что вероятно напугало президента Зеленского, чей рейтинг составляет 66%. И потому Bloomberg указывает, что Зеленский расправился с Залужным в самый неподходящий момент и теперь сам рискует оказаться в роли «опального лидера».Еще ранее британский журнал Economist утверждал, что увольнение главкома Залужного знаменует новый этап, на котором Зеленский рискует допустить ошибку. И тоже издание указывало на главное – на политические мотивы увольнения, которое случилось из-за популярности Залужного в украинской армии и в целом среди сограждан. Труханул бывший клоун не по-детски.А американская газета Washington Post назвала перестановки в руководстве ВСУ «рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта». И все по той же причине: Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. В Украине разумеется. Где-либо еще они оба – никто и зовут их Никак.России все равноИ только в России к драке пауков в банке отнеслась философски. Российское МИД назвало затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. И официальный представитель МИД РФ Мария Захарова четко обозначила суть: это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что, глядя на биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского, нельзя не испытывать чувства ненависти, презрения и омерзения. И вот почему: «Омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких».Такое же презрение Медведев испытывает и к западным странам, «которые маниакально, исступленно, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне».И, в принципе, этим все сказано так, что особо и не поспоришь.Зеленский с печенюшкамиВ Украине недофюрер Зеленский, кажется, все понял. И попытался скандал, с одной стороны, замять совместными заявлениями с Залужным, что отставка никак не повлияет на их отношения и на ситуацию в ВСУ, потому что они перед лицом «российской агрессии» – братья навек. И никто никого от корыта с кормушкой не отрывал.С другой стороны, Зеленский решил расплатиться с уволенными и тем, кому он не додал и тем самым автоматически перевел во «враги». В один день, как известно, президент присвоил звания Героя Украины и отправленному на помойку Залужному и начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, которому прочили место Залужного и он по этому поводу даже парадный кителек сварганил и, как некогда писал Леонид Филатов в сказке про Федота-удальца, «уж дырку для ордена просверлил, толстомордина».Орденок Буданов отхватил, а вот китель еще пока попылится в шкафу.А потом Зеленский еще раз подтвердил, что он расправляется с политическими конкурентами и даже остатки их в армии терпеть не будет, ибо страшно. Он уволил с должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, который считался «человеком Залужного». И всех замов Залужного. По той же причине.Вместо Шапталы на должность начальника ГШ ВСУ назначен какой-то генерал Анатолий Баргилевич. Кто он, не знает никто. И потому расчет на то, что и служить он будет верно, становясь известным и обживаясь у корыта. В ближайшее же время будут назначены и новые заместители главкома Сырского. Скорее всего, из персонала «95 квартала» -- так оно вернее.Однако ясно, как день, что и общая ситуация в Украине будет зависеть не от потуг Зеленского (он уже свои шаги предпринял), а от того, как поведет себя и какую роль выберет для себя Залужный. Даже если представить, что он – дурак дураком, то в Украине и за ее пределами есть люди, которые понимают, что таким рейтингом, как отставленного главкома, разбрасываться нельзя и нужно его лишь правильно поюзать.Ипостаси же Залужного в будущем определят и события в Украине. Главных ипостасей всего три.Лузер-политикОтставка Залужного может закончится тем, что он просто уйдет на покой и пенсию. Реально. То есть на помойку истории и в утиль добровольно, без сопротивления и борьбы.Известно, что для Зеленского самым лучшим вариантом было бы выдавливание его из страны. От греха и мести президента подальше. Либо каким-нибудь послом, либо вообще в какие-то «хатынки» -- недвижимость, которой Залужный обзавелся за бугром.И Залужный уже обнародовал пост о том, что послом в Великобританию (по слухам, этим Зеленский хотел от него откупиться) он не поедет, и никакие другие должности в аппарате Зеленского занимать не будет. То есть выбирает дистанцирование от действующих зелебобиков и их незадачливого и пугливого, но мстительного фюрера.Обозреватели же давно уверяют общественность, что Залужному в политике – самое место. Что он легко может учредить и организовать свой политический блок, который будет добиваться отставки нынешнего президента. И что вот эта запись поле увольнения -- первый серьезный намек на то, что генерал в отставке займется политической карьерой.А значит, и случится то, что вызывает колики у Зеленского, который понимает свою никчемность и начинает догадываться, что по уровню ненависти к себе в украинском народе он уже приближается к уровню ненависти к Петру Порошенко в 2019 году.Но что однозначно: если у Запада нет таких видов на Залужного, а сам он просто прожует не только сопли, но и свою высокую популярность и не конвертирует ее в политические «здобутки» (достижения) уже в ближайшие недели, то о нем забудут очень быстро. Украинцы заняты выживанием, а это вымывает из мозгов все ненужное.Политик-реваншистОднако, с другой стороны, став политиком, отставной Залужный вполне может стать реваншистом. И для себя лично, и для тех сил, которые стоят за ним. Причем главным образом не в Украине, а за ее пределами, среди ее кураторов.То есть Залужный может возглавить и обеспечить триумфальный возврат не только на свою прежнюю должность, но и подняться политическим рангом повыше – возглавить страну. То ли новым президентом, то ли новым начальником хунты, которая перехватит власть в случае полного провала у руля Украины команды Зеленского.И не важно, как эти новые властители Украины будут называться – просто военной хунтой, комитетом общественного или национального спасения либо правительством народного доверия. Это все суть пустые словеса. Главное же в том, что Залужного, по слухам, западные кураторы действительно перевели на скамью запасных в некий шорт-лист или запасной лист ожидания соискателей руководящих должностей «нэньки», которую кураторы будут реанимировать для новых боев с целью «победы над Путиным».И не зря же внутри Украины к популярности Залужного и к его политическим потенциям уже хотели и пытались примазаться «вечно вчерашние» -- не только уже упомянутый Порошенко, но и лидер «Батькивщины» вечно молодая и подтянутая во всех смыслах Юлия Тимошенко или отставной спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который явно засиделся в листе ожидания.Все они всячески защищали Залужного и попутно швыряли жирную грязь на фалды пиджачишки фюрера Зеленского, попутно обвиняя его во всех грехах – от экономических неурядиц до провалов на фронтах СВО.Козел отпущенияЭто самая плохая ипостась для Залужного -- если окажется, что никто на него на Западе не ставит, а сам он – обыкновенное трусливое политическое существо, которое боится резких шагов. И не желает борьбы с Зеленским и его камарильей.Век Украины может оказаться таким коротким, что Залужный может не успеть ее возглавить и всем покомандовать. И тем более – стать ее спасителем перехватив власть и предложив перемирие как условие спасения украинского государственности хоть на части украинской же территории.У команды же Зеленского одна из актуальных задач – это поиск козла отпущения, на которого можно реально списать реальные же провалы во всем. И не просто списать, а сделать ответственным и примерно наказать. И начать с военного краха – повесить на Залужного срыв контрнаступа, сдачу Бахмута и Соледара, попутно припомнить причастность к Дебальцевскому котлу 2015 года, обвинить в катастрофе российского самолета Ил-76 и гибели 65 украинских военнопленных, пришить невыполнение приказов не только главковерха Зеленского, но и генералов из НАТО или Пентагона, о чем уже многие говорят.А главное – в глазах западных кураторов и доброхотов-спонсоров сделать виноватым за разворовывание по серым схемам налево огромных массивов оружия и оснащения, присланного, чтобы «замочить Рашку». Момент очень выгодный – сейчас в Украине как раз работают западные контролеры, ревизоры и проверяющие, которым нужен «материал» для разборок и отчетов.Для Залужного это однозначно скамья не запасных, а подсудимых, а оттуда – путь в небытие навсегда. Ну, до уже до российского плена и суда за верность бандеровщине, которая и подвигла генерала на преступления против человечности в рамках СВО. И у него с останется только одно утешение – в России на скамье подсудимых в клетке он может сидеть вместе с Зеленским.РезюмеИ если трезво смотреть на вещи, то для Залужного все три варианта развития его судьбы вполне возможны. Но и для Украины каждый вариант тоже будет означать определенное состояние – совершенно разную интенсивность как внутриполитической борьбы, так внешнюю активность. В том числе, и на фронте СВО.И на мир остается только слабая надежда: когда российские войска принудят неонацистов и их фюреров к безоговорочной капитуляции. К этому, кажется, медленно все и идет.
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Владимир Скачко
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эксклюзив, украина, валерий залужный
Эксклюзив, Украина, Валерий Залужный

Лузер, реваншист, козел отпущения. Три ипостаси Залужного для Украины

14:03 10.02.2024
 
Валерий Залужный
Валерий Залужный
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Реакция более-менее вменяемых западных СМИ на кадровые перестановки в ВСУ, проделанные эрзац-фюрером украинского народа Владимиром Зеленским, показывают, что на Западе все и все прекрасно понимают, что происходит в Украине. И что ее может ждать.
Запад в курсе
Агентство Bloomberg выпустило статью, в заголовке которой сказано: «Отвратительная борьба Зеленского с генералом обнажает раскол на Украине». Речь идет, как вы догадались, об отставленном главкоме ВСУ генерале Валерии Залужном, популярность которого в народе достигала 88%, что вероятно напугало президента Зеленского, чей рейтинг составляет 66%. И потому Bloomberg указывает, что Зеленский расправился с Залужным в самый неподходящий момент и теперь сам рискует оказаться в роли «опального лидера».
Еще ранее британский журнал Economist утверждал, что увольнение главкома Залужного знаменует новый этап, на котором Зеленский рискует допустить ошибку. И тоже издание указывало на главное – на политические мотивы увольнения, которое случилось из-за популярности Залужного в украинской армии и в целом среди сограждан. Труханул бывший клоун не по-детски.
А американская газета Washington Post назвала перестановки в руководстве ВСУ «рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта». И все по той же причине: Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. В Украине разумеется. Где-либо еще они оба – никто и зовут их Никак.
Анонс - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Вчера, 18:01
"Украинское досье": Как отставка Залужного изменит Украину
России все равно
И только в России к драке пауков в банке отнеслась философски. Российское МИД назвало затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. И официальный представитель МИД РФ Мария Захарова четко обозначила суть: это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что, глядя на биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского, нельзя не испытывать чувства ненависти, презрения и омерзения. И вот почему: «Омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких».
Такое же презрение Медведев испытывает и к западным странам, «которые маниакально, исступленно, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне».
И, в принципе, этим все сказано так, что особо и не поспоришь.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Зеленский с печенюшками
В Украине недофюрер Зеленский, кажется, все понял. И попытался скандал, с одной стороны, замять совместными заявлениями с Залужным, что отставка никак не повлияет на их отношения и на ситуацию в ВСУ, потому что они перед лицом «российской агрессии» – братья навек. И никто никого от корыта с кормушкой не отрывал.
С другой стороны, Зеленский решил расплатиться с уволенными и тем, кому он не додал и тем самым автоматически перевел во «враги». В один день, как известно, президент присвоил звания Героя Украины и отправленному на помойку Залужному и начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, которому прочили место Залужного и он по этому поводу даже парадный кителек сварганил и, как некогда писал Леонид Филатов в сказке про Федота-удальца, «уж дырку для ордена просверлил, толстомордина».
Орденок Буданов отхватил, а вот китель еще пока попылится в шкафу.
А потом Зеленский еще раз подтвердил, что он расправляется с политическими конкурентами и даже остатки их в армии терпеть не будет, ибо страшно. Он уволил с должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, который считался «человеком Залужного». И всех замов Залужного. По той же причине.
Сергей Шаптала и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
10:17
Деанонимизация изувера, увольнение Шапталы. Главное на Украине на утро 10 февраляУстановлена личность главаря украинских военных, пытавших российского военнопленного. На Украине сменили начальника Генштаба
Вместо Шапталы на должность начальника ГШ ВСУ назначен какой-то генерал Анатолий Баргилевич. Кто он, не знает никто. И потому расчет на то, что и служить он будет верно, становясь известным и обживаясь у корыта. В ближайшее же время будут назначены и новые заместители главкома Сырского. Скорее всего, из персонала «95 квартала» -- так оно вернее.
Однако ясно, как день, что и общая ситуация в Украине будет зависеть не от потуг Зеленского (он уже свои шаги предпринял), а от того, как поведет себя и какую роль выберет для себя Залужный. Даже если представить, что он – дурак дураком, то в Украине и за ее пределами есть люди, которые понимают, что таким рейтингом, как отставленного главкома, разбрасываться нельзя и нужно его лишь правильно поюзать.
Ипостаси же Залужного в будущем определят и события в Украине. Главных ипостасей всего три.
Лузер-политик
Отставка Залужного может закончится тем, что он просто уйдет на покой и пенсию. Реально. То есть на помойку истории и в утиль добровольно, без сопротивления и борьбы.
Известно, что для Зеленского самым лучшим вариантом было бы выдавливание его из страны. От греха и мести президента подальше. Либо каким-нибудь послом, либо вообще в какие-то «хатынки» -- недвижимость, которой Залужный обзавелся за бугром.
И Залужный уже обнародовал пост о том, что послом в Великобританию (по слухам, этим Зеленский хотел от него откупиться) он не поедет, и никакие другие должности в аппарате Зеленского занимать не будет. То есть выбирает дистанцирование от действующих зелебобиков и их незадачливого и пугливого, но мстительного фюрера.
Обозреватели же давно уверяют общественность, что Залужному в политике – самое место. Что он легко может учредить и организовать свой политический блок, который будет добиваться отставки нынешнего президента. И что вот эта запись поле увольнения -- первый серьезный намек на то, что генерал в отставке займется политической карьерой.
А значит, и случится то, что вызывает колики у Зеленского, который понимает свою никчемность и начинает догадываться, что по уровню ненависти к себе в украинском народе он уже приближается к уровню ненависти к Петру Порошенко в 2019 году.
Но что однозначно: если у Запада нет таких видов на Залужного, а сам он просто прожует не только сопли, но и свою высокую популярность и не конвертирует ее в политические «здобутки» (достижения) уже в ближайшие недели, то о нем забудут очень быстро. Украинцы заняты выживанием, а это вымывает из мозгов все ненужное.
Вчера, 16:12
Сырский вместо Залужного: что дальше? Мнения экспертовСериал с увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного завершился. 8 февраля Владимир Зеленский уволил Залужного с должности главкома и на его место назначил генерала Александра Сырского
Политик-реваншист
Однако, с другой стороны, став политиком, отставной Залужный вполне может стать реваншистом. И для себя лично, и для тех сил, которые стоят за ним. Причем главным образом не в Украине, а за ее пределами, среди ее кураторов.
То есть Залужный может возглавить и обеспечить триумфальный возврат не только на свою прежнюю должность, но и подняться политическим рангом повыше – возглавить страну. То ли новым президентом, то ли новым начальником хунты, которая перехватит власть в случае полного провала у руля Украины команды Зеленского.
И не важно, как эти новые властители Украины будут называться – просто военной хунтой, комитетом общественного или национального спасения либо правительством народного доверия. Это все суть пустые словеса. Главное же в том, что Залужного, по слухам, западные кураторы действительно перевели на скамью запасных в некий шорт-лист или запасной лист ожидания соискателей руководящих должностей «нэньки», которую кураторы будут реанимировать для новых боев с целью «победы над Путиным».
И не зря же внутри Украины к популярности Залужного и к его политическим потенциям уже хотели и пытались примазаться «вечно вчерашние» -- не только уже упомянутый Порошенко, но и лидер «Батькивщины» вечно молодая и подтянутая во всех смыслах Юлия Тимошенко или отставной спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который явно засиделся в листе ожидания.
Все они всячески защищали Залужного и попутно швыряли жирную грязь на фалды пиджачишки фюрера Зеленского, попутно обвиняя его во всех грехах – от экономических неурядиц до провалов на фронтах СВО.
8 февраля, 20:47
В Офисе Зеленского назвали четыре причины, по которым сменили главкома ВСУ с Залужного на СырскогоВ Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали четыре причины, по которым произошла смена главкома ВСУ с Залужного на Сырского. Их сформулировал советник главы Офиса Михаил Подоляк
Козел отпущения
Это самая плохая ипостась для Залужного -- если окажется, что никто на него на Западе не ставит, а сам он – обыкновенное трусливое политическое существо, которое боится резких шагов. И не желает борьбы с Зеленским и его камарильей.
Век Украины может оказаться таким коротким, что Залужный может не успеть ее возглавить и всем покомандовать. И тем более – стать ее спасителем перехватив власть и предложив перемирие как условие спасения украинского государственности хоть на части украинской же территории.
У команды же Зеленского одна из актуальных задач – это поиск козла отпущения, на которого можно реально списать реальные же провалы во всем. И не просто списать, а сделать ответственным и примерно наказать. И начать с военного краха – повесить на Залужного срыв контрнаступа, сдачу Бахмута и Соледара, попутно припомнить причастность к Дебальцевскому котлу 2015 года, обвинить в катастрофе российского самолета Ил-76 и гибели 65 украинских военнопленных, пришить невыполнение приказов не только главковерха Зеленского, но и генералов из НАТО или Пентагона, о чем уже многие говорят.
А главное – в глазах западных кураторов и доброхотов-спонсоров сделать виноватым за разворовывание по серым схемам налево огромных массивов оружия и оснащения, присланного, чтобы «замочить Рашку». Момент очень выгодный – сейчас в Украине как раз работают западные контролеры, ревизоры и проверяющие, которым нужен «материал» для разборок и отчетов.
Для Залужного это однозначно скамья не запасных, а подсудимых, а оттуда – путь в небытие навсегда. Ну, до уже до российского плена и суда за верность бандеровщине, которая и подвигла генерала на преступления против человечности в рамках СВО. И у него с останется только одно утешение – в России на скамье подсудимых в клетке он может сидеть вместе с Зеленским.
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Вчера, 12:31
От Залужного – к Сырскому. О новом главнокомандующем ВСУНесмотря на все опасения относительно рисков отставки весьма популярного главкома Валерия Залужного, никаких особых последствий не было
Резюме
И если трезво смотреть на вещи, то для Залужного все три варианта развития его судьбы вполне возможны. Но и для Украины каждый вариант тоже будет означать определенное состояние – совершенно разную интенсивность как внутриполитической борьбы, так внешнюю активность. В том числе, и на фронте СВО.
И на мир остается только слабая надежда: когда российские войска принудят неонацистов и их фюреров к безоговорочной капитуляции. К этому, кажется, медленно все и идет.
 
ЭксклюзивУкраинаВалерий Залужный
 
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15:28Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в ответ на действия Киева
14:33Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ
14:03Лузер, реваншист, козел отпущения. Три ипостаси Залужного для Украины
13:47"Сначала подлечит здоровье": обозреватель раскрыл, чем теперь займется уволенный главком ВСУ Залужный
13:38Киев меняет тактику военных действий, делая ставку на диверсии - Затулин
13:10"План действий на 2024-й год": эксперт раскрыл, как Сырский будет решать невыполнимые задачи Зеленского
13:06Германию пугают беженцами и последними днями, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 февраля
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12:48Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS
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