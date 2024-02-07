https://ukraina.ru/20240207/1053139021.html

Каролина больше не королева. Украинка отказалась от титула "Мисс Япония"

Каролина больше не королева. Украинка отказалась от титула "Мисс Япония" - 07.02.2024 Украина.ру

Каролина больше не королева. Украинка отказалась от титула "Мисс Япония"

Каролина Сиино, уроженка Украины, которая стала первой в истории неяпонкой, победившей на конкурсе красоты "Мисс Япония", отказалась от своего титула – в результате расследования, которое провела японская пресса

2024-02-07T14:59

2024-02-07T14:59

2024-02-07T14:59

эксклюзив

украина

владимир зеленский

япония

конкурс красоты

скандал

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Успех украинской девушки стал для японского общества полной неожиданностью. Причем, с самого начала было понятно, что в данном случае речь идет не столько про красоту, сколько про политику.Каролина родилась на Украине, в Тернопольской области. Переехала в Японию в пятилетнем возрасте, после того, как ее мать Светлана – профессиональная топ-модель – развелась с мужем и сочеталась браком с японцем.Каролина взяла себе фамилию отчима и тоже сделала карьеру в модельном бизнесе. Она получила японский паспорт совсем недавно – в 2022 году. А ее бабушка, которая тоже приехала на берега Тихого океана, успела засветиться на политических демонстрациях с украинским флагом.Победа иностранки, которую практически ничего не связывало с Японией, вызвала у местных журналистов и блогеров понятное удивление.Однако это полностью соответствовало политическим задачам японского правительства, которое оказывает помощь Киеву под давлением Вашингтона. Не далее как в декабре Совет директоров Всемирного банка предоставил Украине кредит на сумму 1,2 миллиарда долларов, под официальные финансовые гарантии Токио."Организаторы и жюри конкурса, как сообщалось, хотели подчеркнуть свою приверженность более широким взглядам, культурному и этническому многообразию в стране. На их решение, надо полагать, оказали воздействие и события вокруг Украины", – написал журналист-японовед Василий Головнин.Победа Каролины Сиино должна была продвинуть в общественном сознании привлекательный образ Украины. Для того, чтобы японским политикам было проще объяснять, почему им приходится тратиться на поддержку Владимира Зеленского, несмотря на растущие социально-экономические проблемы внутри страны.Все уже ожидали, что непопулярный премьер Фумио Кисида устроит торжественную фотосессию с украино-японской моделью, демонстрируя нерушимый союз Говерлы и Фудзиямы. А потом то же самое проделает президент Украины, пригласив Каролину в Киев.Причем, в соцсетях шутили, что Зеленский может вооружиться по этому поводу бутафорской самурайской катаной.Однако простая и эффективная схема – классический пример применения "мягкой силы", давно опробованный на всевозможных мировых конкурсах, где чудесным образом побеждали представители Украины, – дала в Японии неожиданный сбой.Журналисты еженедельника "Сюкан бунсюн" решили повнимательнее присмотреться к "Мисс Японии" из Тернополя.Вскоре они выяснили, что в течение последних трех лет Каролина встречается с богатым, известным и женатым мужчиной, мастером сетевого пиара, которого называют "одним из самых ярких инфлюэнсеров японского интернета". Причем, многогранная деятельность этого человека включает в себя то, что деликатно называют "продвижением молодых талантов".В Японии сразу предположили, что этот влиятельный покровитель мог лоббировать свою тайную пассию на национальном конкурсе красоты.После многочисленных публикаций в газетах Каролина Сиино была вынуждена признать факт этой скандальной связи. После чего японская украинка принесла всем извинения и поспешила отказаться от только что приобретенного титула.Организаторы конкурса "Мисс Япония" приняли ее отставку и тоже извиняются перед соотечественниками.Как сообщает информационное агентство Kyodo News, в организационном комитете этого популярного шоу "серьезно задумались о своей ответственности за проблемы, вызванные результатами конкурса". А это означает, что избежать публичного расследования обстоятельств несостоявшейся перемоги, скорее всего, не получится.История аннулированной победы Каролины Сиино однозначно не добавит у японцев симпатий к далекой Украине.Напротив, в результате этого скандала жители Страны восходящего солнца смогли убедиться, что им повсюду назойливо подсовывают украинскую повестку, и зачастую делают это не самым благовидным путем. Хотя подобные действия прикрываются лозунгами борьбы за многообразие. Впрочем, такой оборот событий не станет откровением ни для кого жителей Японии, потому что они давно привыкли к закулисному мошенничеству местной элиты.Дальневосточное государство совсем недавно переживало очередной коррупционный скандал. Ведущие представители правящей Либерально-демократической партии были уличены в том, что они годами присваивали пожертвования избирателей.Это едва не привело к отставке целого ряда министров, а уровень поддержки японского правительства едва превышает сегодня двадцать процентов. В переводе на простые слова, такая статистика означает, что власти полностью отчуждены от народа.Драма украинки Каролины, которая так и не стала королевой в Японии, войдет в историю как еще одна попытка одурачить широкие народные массы. Которая на этот раз не увенчалась успехом.

https://ukraina.ru/20240107/1052569216.html

https://ukraina.ru/20231227/1052437443.html

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, япония, конкурс красоты, скандал