https://ukraina.ru/20240125/1052881215.html

Командир танковой роты с позывным "Хан" о том, как решил стать военным и попал в зону СВО на Украине

Командир танковой роты с позывным "Хан" о том, как решил стать военным и попал в зону СВО на Украине - 25.01.2024 Украина.ру

Командир танковой роты с позывным "Хан" о том, как решил стать военным и попал в зону СВО на Украине

После его окончания Казанского танкового училища я попал в 200-ю бригаду Северного флота, которая и сейчас - одна из лучших в Российской армии. Сейчас я командир второй танковой роты, у меня в подчинении несколько танков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"

2024-01-25T05:00

2024-01-25T05:00

2024-01-25T05:00

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Я кадровый потомственный военный, и сейчас я командир второй танковой роты, у меня несколько танков в подчинении. В 2021 году я поступил в Казанское танковое училище и, после его окончания попал в 200-ю бригаду Северного флота, рассказал Хан.В августе 2021 года, не догуляв неделю отпуска, я приехал в 200-ю бригаду. Там у меня был товарищ, который на тот момент был командиром роты. Он предложил заранее вернуться из отпуска и принять участие в учениях "Запад-2021", сообщил военный.Потом ушли в отпуск в составе батальона и после отпуска убыли в командировку. Мы привели технику к боевому применению и 24 февраля 2022 года зашли на территорию Украины, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240124/1052850996.html

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новости, россия, сво, танки, учения, украина, командование, батальон, училища, спецоперация, вс рф