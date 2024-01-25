Командир танковой роты с позывным "Хан" о том, как решил стать военным и попал в зону СВО на Украине
После его окончания Казанского танкового училища я попал в 200-ю бригаду Северного флота, которая и сейчас - одна из лучших в Российской армии. Сейчас я командир второй танковой роты, у меня в подчинении несколько танков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
Я кадровый потомственный военный, и сейчас я командир второй танковой роты, у меня несколько танков в подчинении. В 2021 году я поступил в Казанское танковое училище и, после его окончания попал в 200-ю бригаду Северного флота, рассказал Хан.
В августе 2021 года, не догуляв неделю отпуска, я приехал в 200-ю бригаду. Там у меня был товарищ, который на тот момент был командиром роты. Он предложил заранее вернуться из отпуска и принять участие в учениях "Запад-2021", сообщил военный.
"Я согласился, нужно было вникнуть в это. А на учениях — это самый лучший вариант. Уже на учениях я руководил своим взводом. После учений — перевод техники с летнего на зимний период. Прошёл учения обычные, стрельбу, вождение, тактику, инженерную подготовку", - подчеркнул офицер.
Потом ушли в отпуск в составе батальона и после отпуска убыли в командировку. Мы привели технику к боевому применению и 24 февраля 2022 года зашли на территорию Украины, резюмировал собеседник Украина.ру.
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