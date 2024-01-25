Командир танковой роты с позывным "Хан" о том, как решил стать военным и попал в зону СВО на Украине - 25.01.2024 Украина.ру
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Командир танковой роты с позывным "Хан" о том, как решил стать военным и попал в зону СВО на Украине
Командир танковой роты с позывным "Хан" о том, как решил стать военным и попал в зону СВО на Украине - 25.01.2024 Украина.ру
Командир танковой роты с позывным "Хан" о том, как решил стать военным и попал в зону СВО на Украине
После его окончания Казанского танкового училища я попал в 200-ю бригаду Северного флота, которая и сейчас - одна из лучших в Российской армии. Сейчас я командир второй танковой роты, у меня в подчинении несколько танков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
2024-01-25T05:00
2024-01-25T05:00
новости
россия
сво
танки
учения
украина
командование
батальон
училища
спецоперация
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Я кадровый потомственный военный, и сейчас я командир второй танковой роты, у меня несколько танков в подчинении. В 2021 году я поступил в Казанское танковое училище и, после его окончания попал в 200-ю бригаду Северного флота, рассказал Хан.В августе 2021 года, не догуляв неделю отпуска, я приехал в 200-ю бригаду. Там у меня был товарищ, который на тот момент был командиром роты. Он предложил заранее вернуться из отпуска и принять участие в учениях "Запад-2021", сообщил военный.Потом ушли в отпуск в составе батальона и после отпуска убыли в командировку. Мы привели технику к боевому применению и 24 февраля 2022 года зашли на территорию Украины, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052850996.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, сво, танки, учения, украина, командование, батальон, училища, спецоперация, вс рф
Новости, Россия, СВО, танки, Учения, Украина, командование, батальон, училища, Спецоперация, ВС РФ

Командир танковой роты с позывным "Хан" о том, как решил стать военным и попал в зону СВО на Украине

05:00 25.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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После его окончания Казанского танкового училища я попал в 200-ю бригаду Северного флота, которая и сейчас - одна из лучших в Российской армии. Сейчас я командир второй танковой роты, у меня в подчинении несколько танков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
Я кадровый потомственный военный, и сейчас я командир второй танковой роты, у меня несколько танков в подчинении. В 2021 году я поступил в Казанское танковое училище и, после его окончания попал в 200-ю бригаду Северного флота, рассказал Хан.
В августе 2021 года, не догуляв неделю отпуска, я приехал в 200-ю бригаду. Там у меня был товарищ, который на тот момент был командиром роты. Он предложил заранее вернуться из отпуска и принять участие в учениях "Запад-2021", сообщил военный.
"Я согласился, нужно было вникнуть в это. А на учениях — это самый лучший вариант. Уже на учениях я руководил своим взводом. После учений — перевод техники с летнего на зимний период. Прошёл учения обычные, стрельбу, вождение, тактику, инженерную подготовку", - подчеркнул офицер.
Потом ушли в отпуск в составе батальона и после отпуска убыли в командировку. Мы привели технику к боевому применению и 24 февраля 2022 года зашли на территорию Украины, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Сазонов интервью
Вчера, 04:14
Сергей Сазонов: Пока Киев мечтает о Воронеже и Ростове, ВСУ пересаживаются на лошадейВСУ с помощью террористических атак на мирное российское население будут пытаться переломить ситуацию на фронте. Для этого будут использованы малые диверсионные группы, в том числе в виде кавалерии, атаки дронов для атаки на российскую инфраструктуру, считает историк Гражданской войны в России Сергей Сазонов
 
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Заголовок открываемого материала
05:00Командир танковой роты с позывным "Хан" о том, как решил стать военным и попал в зону СВО на Украине
04:45"Я стал ценить свою жизнь": командир взвода рассказал, как война меняет приоритеты и отношение к людям
04:39Редкие и важные металлы. Почему "Росатому" передали национализированный Соликамский магниевый завод
04:30"Я верю не только в Бога": командир медицинского взвода о том, сколько весит душа и зачем бойцам обереги
04:15"В бою надеяться не на кого": военный медик раскрыл, почему ВСУ бьют по эвакуационным машинам с ранеными
04:14Станислав Крапивник: Пока ВСУ уничтожают сами себя, "взрослые дети" США "подготовились" воевать с Россией
04:03Губернатор-нацист и поквартирные облавы. Что происходит в Запорожье
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