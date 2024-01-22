https://ukraina.ru/20240122/1052812823.html

Сдерживание России кровью. Запад окончательно толкнул Украину на террор

Сдерживание России кровью. Запад окончательно толкнул Украину на террор - 22.01.2024 Украина.ру

Сдерживание России кровью. Запад окончательно толкнул Украину на террор

Понедельник, 22 января 2024 года, в Донецке объявлен днем траура. В память о погибших при обстреле территории города утром днем ранее. "Всего… погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона", — сообщил глава ДНР Денис Пушилин

2024-01-22T10:19

2024-01-22T10:19

2024-01-22T12:19

эксклюзив

донбасс

всу

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052813883_0:66:3041:1777_1920x0_80_0_0_50c272510953e89650ee92b8b892967b.jpg.webp

По его словам, 27 человек было убито на рынке в донецком микрорайоне Текстильщик, среди них двое подростков. Еще один человек погиб в Куйбышевском районе Донецка. Там боеприпас был сброшен с дрона и убил мужчину 1979 года рождения. Еще два человека получили ранения -- водитель ремонтной бригады и мужчина 1957 года рождения. Также были атакованы Никитовский и Калининский районы Горловки, там пострадали три мирных жителяЭто были чистой воды теракты. ВСУ били исключительно по мирным объектам, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и намерен рассказать на заседании Совета безопасности ООН, которое Москва запросила немедленно.По информации ТАСС, генсек ООН Антониу Гутерриш «решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел города Донецка». При этом генсек ООН, как подтвердил его офис, дежурно подчеркнул, что атаки на гражданских лиц и инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом.И это, собственно, все, что может сделать Россия в ответ на варварство украинской стороны, которая еще раз подтвердила – в войне против России Украина однозначно выбрала террор. Что на так называемых новых территория, что на «материковой» части. И сделал это Киев с подачи Запада, который поставил перед ним задачу – если уже и не нанести стратегическое поражение, то сдержать любой ценой. И неимоверной кровью принудить к переговорам, чтобы приостановить победное для Москвы развитие спецвоенной операции (СВО) и дать Западу время выполнить-таки заветы министра обороны Германии Бориса Писториуса – получить 5-7 лет для основательной подготовки к войне с Россией. По всем европейским фронтам и не только.То, что Украина использует террор, в принципе, не нуждается даже в особых доказательствах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в одном из шоу на российском телеканале перед вылетом российской делегации в ООН сказала, что все последние действия ВСУ не несут на себе характер военной необходимости.Во-первых, -- это подтверждено многократно! -- удары по Донецку были целенаправленно и сознательно нанесены по тем районам, где нет никаких военных объектов. То есть по рынкам, больницам и других объектам социального назначения, по улицам и площадям, по остановкам транспорта, где обычно и наблюдается естественное скопление мирных горожан.Во-вторых, -- и это немаловажно! – все удары ВСУ наносятся просто так, в отместку и в назидание. Для устрашения в тылу, а не в продолжение каких-то войсковых операций непосредственно на фронте. Как бы в продолжение боев на основных участках войны. Так в годы Второй мировой войны англосаксы (США и Великобритания) из антигитлеровской коалиции наносили удары по городам Германии (Дрезден, Берлин и т. д.) в то время, когда их войска и особенно Красная армия сражалась с гитлеровскими полчищами на полях сражения.А англосаксы в это время, повторяю, ковровыми бомбометаниями сжигали дотла и ровняли с землей немецкие города. Чтобы запугать и наказать немцев. И окончательно апробировать и закрепить свой фирменный и кровавый стиль, который потом проявился в война в Корее, во Вьетнаме с напалмом, в Ираке в войне с ИГИЛ*, в Сирии с правительством Башара Асада.Сейчас такая же война обкатывается Украиной в России. Но страшной справедливости ради следует признать, что с подачи и при попустительстве Запада такая тактика ВСУ применялась и раньше, в рамках АТО/ООС, которые Киев проводил, когда ЛДНР, а также Запорожская и Херсонская область еще были украинскими, а Киев пока не решался посягнуть на российские Белгородщину, Брянщину, Курскую или Воронежскую области. Сейчас все табу сняты.В-третьих, -- и это главное! – такая тактика:а) ободрена на Западе на самом высоком уровне. От Всемирного экономического форума (ВЭФ), который 15-19 января 2024 года превратили в западную трибуну по осуждению России для всего остального мира, особенно Глобального Юга;б) является подготовкой к дальнейшей войне с Россией после получения передышки в СВО и основательной подготовки своих ВПК для производства всего необходимого и смертоносного.Не зря же именно в рамках ВЭФ в Давосе, на «украинском завтраке», организованным самым соросятским олигархом Украины Виктором Пинчуком, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил: «США потратили 10% оборонного бюджета, чтобы уничтожить 50% российского вооружения без потерь своих солдат. Это просто отличный результат».И рассказал, что в Вашингтоне опять попытается убедить тамошних конгрессменов и сенаторов не прекращать военную помощь Киеву, который так отлично борется с Россией.А НАТО уже на этой неделе объявило о военных учениях Steadfast Defender-2024, крупнейших за последние десятилетия, самых масштабных со времен холодной войны. В них, как уже сообщила газета The Independent, примут участие около 90 тыс. человек. И как следует из заявлений представителей высшего командования НАТО, основная задача и цель учений — «показать, что Альянс может защитить всю свою территорию вплоть до границы с Россией».Как пишет The Independent, войска НАТО будут перебрасываться в Европу и перемещаться по ней до конца мая в рамках того, что она называет «сценарием имитации зарождающегося конфликта с противником, близким по силе». А согласно новым оборонным планам Альянса, его главными противниками являются Россия и террористические организации. «Учения покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные многодоменные операции в течение нескольких месяцев, на протяжении тысяч километров, от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы, и в любых условиях», -- пишут британские журналисты.А где у нас Россия граничит с НАТО? Она имеет сухопутную границу с шестью членами Альянса: с Финляндией, а также Норвегией, Латвией, Эстонией, Литвой и Польшей. И после присоединения Финляндии граница России - длина сухопутного участка, граничащего с НАТО, составляет 1091,7 км, общая — 1271,8 километров (включая речные и озерные). То есть фактически 49,5% от общей длины границы Россия-НАТО (2570 км).А чтобы Запад в НАТО был посмелее, генсек НАТО Йенс Столтенберг на ВЭФ в Давосе лгал о России и конфликте в Украине, что твой сивый мерин. Американская журналистка Натали Моррис в эфире шоу Redacted назвала этого незадачливого генсека «лгуном номер один в Давосе» и рассказала, что Столтенберг соврал, как минимум, трижды, когда говорил, что:- экономика России «страдает» в условиях западных санкций. При том, что российский ВВП по итогам 2023 года превзошел прогнозы западных аналитиков, показав рост на 3,5%;- потери России в ходе СВО якобы превосходят украинские. Натали напомнила, что средний возраст солдат ВСУ - 43 года, потому что молодые люди на Украине уже погибли. И Киеву даже приходится закрывать университеты, потому что мертвы те, кто мог бы их посещать;- достичь мира на Украине можно лишь новыми поставками оружия ВСУ. «Это такой идиотизм, что мне даже и объяснять не нужно, где здесь ложь. Никакого эффекта (от поставок оружия. – Авт.) мы до сих пор не увидели, а ведь спецоперация продолжается уже два года», -- заявила смелая журналистка. Повторяю – американская.Другие трезвомыслящие американцы тоже не щадили администрацию президента Джо Байдена, настаивающую на войне в Украине «до победы». Подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил журналистам, что если его страна не признает поражение в Украине, то ее ждет унижение мирового масштаба. Как пару лет назад в Афганистане, где «все прогнило изнутри, хотя снаружи выглядело неплохо» и чью судьбу Украина готовится повторить. Так как у Запада больше нет оружия и денег, чтобы поддерживать Киев, а у самой Украины нет людей.По мнению подполковника, признать поражение и согласиться на переговоры «куда менее страшно, чем упорно идти вперед и игнорировать реальность, чтобы потом оказаться разбитыми и униженными». «Единственное, что спасет Украину от разрушения, а США от позора на мировой арене, — это переговоры с Россией», -- уверен этот американец.А бывший разведчик ВС США Тони Шаффер вообще заявил, что Россия могла бы захватить всю Украину, если бы захотела этого, потому что обладает достаточным военным потенциалом для этого. По его словам, Россия уже фактически одержала победу, так как ВСУ не обладают возможностью перейти снова в наступление, а вот Россия может начать новое продвижение уже этой весной.Но неонацистский Киев с подачи Запада выбирает отказ от переговоров, войну и террор. Более того, пытается сплотить свои ряды и максимально ощетиниться. По инсайдерской информации украинских СМИ, фюрер украинского народа Владимир Зеленский решил окончательно уничтожить оппозицию себе и опираться исключительно на хунту верных и проверенных людей.Зеленский вроде бы принял решение уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, своего главного военно-политического конкурента, не предоставляя ему нового места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Вместе с Залужным «уйдут» начальника Генерального штаба Сергея Шаптало и командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева. И при этом всем им будут направлены уведомления о подозрении. В новые главкомы ВСУ пророчат нынешнего главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, которому убить сколь угодно людей – что раз плюнутьПараллельно глава МВД Игорь Клименко будет замещен на должности нынешним главой СБУ Василием Малюком, вернейшим Зеленскому человеком с лицом паталогического убийцы. Главой же СБУ, окончательно превращенной во внутренний карательный орган еще Малюком, станет Александр Поклад, известный в украинских верхах как «душитель» и «вешатель».Если это произойдет в Украине хотя бы на треть, что тогда понятно, что обкатывается. А именно – машина для войны на уничтожение. Себя и врагов, на которых ей будут указано. Без всяких демократических экивоков и признаков, которые сегодня еще есть для блезиру в западном обществе.В странах, которые назначены орудием для «борьбы за глобальную демократию», не должно быть сомнений, разночтений и противоположных мнений – только покорность и беспрекословное выполнение поставленных задач. Не зря же один из главных идеологов глобалистов и бессменный президент ВЭФ с 1971 года Клаус Шваб в беседе с создателем Google Сергеем Брином заявил, что выборы, в принципе уже и не нужны. Нигде. Потому что есть искусственный интеллект, который и так правильно предсказывает, кто победит, а значит, не надо тратить на демократические заморочки ни времени, ни средств, ни усилий.Подобный подход уже оплачен в войне в Украине. Тотальным террором и кровью в Белгороде накануне Нового года и вот сейчас в Донецке. Это факты уже, а не домыслы.*запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20231117/1051090194.html

https://ukraina.ru/20231019/1050300265.html

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

эксклюзив, донбасс, всу, обстрелы