https://ukraina.ru/20240117/1052737376.html
Не канадцы, а российская группа "Тату". Продюсер Евровидения удивлен предпочтениями украинцев
Не канадцы, а российская группа "Тату". Продюсер Евровидения удивлен предпочтениями украинцев - 17.01.2024 Украина.ру
Не канадцы, а российская группа "Тату". Продюсер Евровидения удивлен предпочтениями украинцев
Украинский пианист, композитор и музыкальный продюсер Дмитрий Шуров удивился тем, что украинцам российская музыка ближе, чем канадская. В комментарии телеграм-каналу "Культурна прачечна" он высказался о скандале с группой NAHABA – участницей украинского нацотбора на участие в Евровидение
2024-01-17T12:49
2024-01-17T12:49
2024-01-17T12:49
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Шуров не в первый раз становится продюсером Нацотбора, его голосованием выбирают граждане страны.На прошлой неделе группа NAHABA, один из участников которой – военнослужащий, попала в скандал из-за песни GLASSS, которую коллектив представил на отборе. СМИ и слушатели заметили явное сходство композиции с песней "Нас не догонят" российской группы "t.A.T.u", музыкантов обвинили в плагиате."Я удивлен такой безумной популярностью среди украинцев дуэта "Тату", пик которых был в 2001 году, и тем, что эта ассоциация возникает, когда они слышат женский вокал, пропущенный через автотюн и дисторшн. (…) Для меня Nahaba – продолжатели линии Crystal Castle и Prodigy, но они делают это по-своему, со своей собственной энергетикой и видением, которые слушатель или любит, или нет", - прокомментировал Шуров.Сами исполнители тоже поспешили назвать источником своего вдохновения канадскую электронную группу Crystal Castle, а в адрес украинцев, которые нашли сходство с "Тату", выразились оскорбительно.Шуров – джазовый пианист, автор музыкального проекта Pianoboy, а также бывший клавишник рок-группы "Океан Ельзи", Земфиры* и Esthetic Education.
https://ukraina.ru/20240116/1052722906.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, музыка, культура, евровидение, украина
Не канадцы, а российская группа "Тату". Продюсер Евровидения удивлен предпочтениями украинцев
Украинский пианист, композитор и музыкальный продюсер Дмитрий Шуров удивился тем, что украинцам российская музыка ближе, чем канадская. В комментарии телеграм-каналу "Культурна прачечна" он высказался о скандале с группой NAHABA – участницей украинского нацотбора на участие в Евровидение
Шуров не в первый раз становится продюсером Нацотбора, его голосованием выбирают граждане страны.
На прошлой неделе группа NAHABA, один из участников которой – военнослужащий, попала в скандал из-за песни GLASSS, которую коллектив представил на отборе. СМИ и слушатели заметили явное сходство композиции с песней "Нас не догонят" российской группы "t.A.T.u", музыкантов обвинили в плагиате.
"Я удивлен такой безумной популярностью среди украинцев дуэта "Тату", пик которых был в 2001 году, и тем, что эта ассоциация возникает, когда они слышат женский вокал, пропущенный через автотюн и дисторшн. (…) Для меня Nahaba – продолжатели линии Crystal Castle и Prodigy, но они делают это по-своему, со своей собственной энергетикой и видением, которые слушатель или любит, или нет", - прокомментировал Шуров.
Сами исполнители тоже поспешили назвать источником своего вдохновения канадскую электронную группу Crystal Castle, а в адрес украинцев, которые нашли сходство с "Тату", выразились оскорбительно.
Шуров – джазовый пианист, автор музыкального проекта Pianoboy, а также бывший клавишник рок-группы "Океан Ельзи", Земфиры* и Esthetic Education.