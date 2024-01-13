https://ukraina.ru/20240113/1052661360.html

"Не Украина и не Россия – серая зона". Что происходит в Харьковской области

"Не Украина и не Россия – серая зона". Что происходит в Харьковской области - 13.01.2024 Украина.ру

"Не Украина и не Россия – серая зона". Что происходит в Харьковской области

Осенью 2022-го года, в результате голосования на референдуме, четыре новых региона присоединились к России. Тем не менее, в зоне СВО осталась территория, контролируемая ВС РФ, но так и не ставшая Россией

2024-01-13T05:23

2024-01-13T05:23

2024-01-13T05:23

эксклюзив

харьковская область

украина

россия

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Новенькая медицинская "Буханка", подпрыгивая на дорожных ямах, медленно катится по видавшей виды и уже долго не видавшей ремонта дороге. В окно видно, как мимо нас проплывает большая бетонная стела. На ней уже оплывшими буквами написано "Харкiвска область". Сверху покосившиеся железные буквы поменьше, надпись "Дворiчансь…ий район". Буква "к" неведомо где утеряна.Вместе с медицинской бригадой мы въезжаем в Харьковскую область, и встречает она нас ни радостно, ни злобно – встречает она нас оглушительной тишиной. Лишь лязгают рессоры на "Буханке", лишь скрипит снег под колесами – а вокруг одна лишь тишина.В окно виден мост через маленькую речку-ручеек, что снова потечет здесь весной, когда снег сойдет. Мост сложился, не выдержав прямого попадания артиллерийского снаряда.В окно видно столбы, по которым когда-то тянулись высоковольтные провода. Теперь некоторые столбы повалены, а провода лежат на земле – и к этим проводам можно подойти без боязни, электричества в них точно нет.В окно видны дома – мы проезжаем мимо села Пески. И в этих домах нет следов жизни, из труб не курится дымок, и не орудуют лопатами перед воротами хозяева, расчищая заваливший их снег. Зато следов прилетов украинских снарядов – сколько хочешь, а сами дома слепо смотрят на проезжающую "Буханку" глазницами выбитых окон.Едешь – и даже не верится, что здесь, среди этой разрухи могут жить люди. И как только обретаешь абсолютную уверенность в этом – сразу же первый признак жизни. Домик ничем не примечательный, однако из трубы на крыше валит дым, и дорога перед воротами расчищена от снега.Люди здесь есть!Да, здесь, на небольшом клочке Харьковской области, который контролируется армией России, до сих пор живут люди. Однако условия, их окружающие, свидетельствуют не о жизни – о выживании! Как же так получилось?В 2022-м году в ходе стремительного продвижения армии России удалось освободить значительные территории Слобожанщины – до 20% Харьковской области. Под контроль России перешли города Купянск, Волчанск, Балаклея и Изюм.Прошло время – и мирная жизнь в городах и селах, на время прерванная боевыми действиями, стала налаживаться. Была создана военно-гражданская администрация региона, пенсионеры стали получать российские пенсии, предприятия снова заработали, открылись снова учебные заведения. Регион готовился к вхождению в состав России… но этого не произошло.Осенью 2022-го года ВС РФ были вынуждены отступить, отойти за реку Оскол. Несколько десятков тысяч жителей области эвакуировались в Россию. Украинские войска, разукрасившие свою технику нацистскими крестами, переправились через Оскол и рвались к Троицкому, Сватово, Кременной – но здесь их остановили русские солдаты. Остановили – а затем с тяжелыми боями начали выдавливать обратно.Так за спиной у российских войск оказался клочок Харьковской области. Тридцать пять сел, почти четыре тысячи человек – и все они оказались заложниками ситуации.Всего в двадцати километрах – Луганская Народная Республика. Всего лишь двадцать километров расстояние – а разница между территориями колоссальная.В ЛНР ударными темпами идут работы по восстановлению. Строители из России ремонтируют школы и больницы, реконструируют мосты, кладут невиданного в этих краях качества дороги, работает сотовая связь и интернет, в домах есть газ и тепло. Здесь – работают два магазина на тридцать пять сел, в домах нет электричества, практически отсутствует связь, а сама территория медленно приходит в запустение.Все потому, что ЛНР – уже Россия, а эта территория – еще нет.Мы въезжаем на территорию поселка Тополи – в нем, можно сказать, кипит жизнь. Из четырех тысяч жителей территории десятая часть живет именно здесь, в бывшем поселке железнодорожников, и в прилегающем к нему селе Николаевка. В Тополях есть магазин, работает местная администрация. Мимо нас проезжает трактор, расчищающий от снега дороги.Вот только и здесь жизнь – не сахар. Большинство жителей – люди если и не пожилого, то близкого к пожилому возраста. Вместо больницы или поликлиники – фельдшерский пункт, в который дважды в неделю приезжает бригада медиков от военно-гражданской администрации региона. Сегодня медики приехали – именно на их "Буханке" мы добирались сюда.Вместо школы – редкие и нерегулярные занятия по старым учебникам, которые проводят для оставшихся детей сотрудники администрации поселка в свободное время. Часть учебников – еще украинского образца.От всего, что мы видим, по коже пробирает мороз. Не тот, что от холода – хотя снаружи и правда довольно холодно. В голове настойчиво бьется мысль "Ну так же быть не должно!"– Ну а что вы хотели? – усмехается Николай Николаевич (имя изменено), крепкий седой дядька лет пятидесяти. – Здесь не Украина, не Россия. Здесь серая зона, мертвая земля!"Серая зона" - термин военный. Так обозначается "ничейная территория" между позициями двух сторон. Именно на ней и происходят обычно боестолкновения. Россия де-юре начинается на территории ЛНР. Украина – за Осколом. А между ними – контролируемая российскими войсками часть Харьковской области. Серая зона.Николай Николаевич – из местных. Он работает в администрации поселка, и его энергии хватает на десять молодых. На своей старенькой иномарке он ежедневно успевает побывать буквально в каждой точке окрестной территории.Николай Николаевич приглашает нас проехаться с ним. Ездит он быстро, но постоянно останавливается. Причина остановки всегда одна и та же – местные жители, неспешно бредущие по протоптанным тропинкам вдоль дороги, и с каждым из них этой седой дядька должен поговорить, узнать, не нуждается ли он в чем.Николай Николаевич знает в лицо и по имени-отчеству каждого, помнит досконально, о чем говорили в прошлый раз. Становится ясно, что во многом из-за кипучей энергии этого человека здесь, в поселке Тополи и его окрестностях еще теплится жизнь, и еще курится дымок над многими домами.У самого Николая Николаевича дома, к слову, нет. Больше нет – два украинских снаряда пробили крышу, снесли стены в добротной кирпичной хате.– Ну, ведь восстановят же Вам ее потом? – спрашиваю я.Николай Николаевич раздраженно машет рукой.- Поди знай… Будь мы Россия – оно, конечно, да, знаю, что в России восстанавливают. А пока нас не присоединят – будет разруха, никто нам ничем не обязан.Рядом с Тополями и Николаевкой расположился еще один населенный пункт – село Лиман Второй. Оно, расположенное на берегу реки Оскол, пострадало куда сильнее – украинская артиллерия раньше, когда было снарядов в достатке, била по нему каждый день. Людей в нем почти не осталось – но все же есть.Мы останавливаемся возле одного такого домика. В нем живет пара пенсионеров – Сергей Иванович и Анна Петровна (имена изменены). Николай Николаевич передает им несколько батонов свежего хлеба, привезенного утром в очередной партии гумпомощи.– Ну, как вы тут?Старики улыбаются. Не так им важен хлеб, как внимание. Сергей Иванович отвечает сдержанно, мол, все хорошо. Его супруга более словоохотлива:- Ой, цей ночью так собаки гавкалы! Мы вже спугались, что бандеры прийшлы! Хлопцы, вы мальчишкам вийсковим обязательно скажить, щоб не пускали их до нас!Анна Петровна, как и большинство местных жителей, как и Николай Николаевич, говорит на суржике, смеси русского и украинского. И для нее, как оказалось, окружающий кошмар – не самое худшее, что можно представить. Самый большой страх для нее, да и для всех, кто остался на территории области – приход украинских "освободителей", которые совсем рядом, буквально за рекой.Для русского уха украинские слова поддержки русской армии звучат дико – однако так, как эти старики, думают очень многие украинцы.Мы возвращаемся в Тополи, прощаемся с Николаем Николаевичем – он моментально прыгнул в свою машину и снова куда-то умчался, а мы сидим в фельдшерском пункте и пытаемся согреться возле гудящей печки-буржуйки. В соседней комнате продолжают работать медики, принимая местных стариков.Пусть и говорят местные жители не совсем на русском языке, пусть и в карманах носят паспорта синего цвета, пусть и пугаются камер, но все, кто остался на этом клочке земли за спиной у Армии России, – наши люди.Они крестят в спину русских солдат, отправляющихся на задание. Они вздрагивают при мысли о том, что в один момент могут вернуться "бандеры", и тогда их жизнь, и так не сильно простая, может превратиться в настоящий ад.Они ждут, когда они станут Россией не только по духу, но и по букве, и на их земле будет порядок. Они – наши люди.Можно ли оставить их в беде?

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Фёдор Громов

Фёдор Громов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

эксклюзив, харьковская область, украина, россия