https://ukraina.ru/20240104/1052546967.html

"Кровь, труд, слёзы и пот": какая страна, такой и Черчилль

"Кровь, труд, слёзы и пот": какая страна, такой и Черчилль - 04.01.2024 Украина.ру

"Кровь, труд, слёзы и пот": какая страна, такой и Черчилль

"Наш Черчилль" – так медиаобслуга президента-олигарха называла Петра Порошенко. Некоторое внешнее сходство действительно наличествует, хотя надо сказать, что высокий, широкоплечий красавец Порошенко больше похож на Черчилля чем сам Черчилль – маленький, пузатый, с вечной сигарой во рту. Но, конечно, имелось в виду не внешнее сходство

2024-01-04T08:21

2024-01-04T08:21

2024-01-04T08:21

великобритания

мир

война

черчилль

украина

вторая мировая война

кризис

владимир зеленский

россия

борис джонсон

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Разумеется, имелась в виду знаменитая речь сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля в Палате общин 13 мая 1940 года: "я вам предлагаю только кровь, труд, слёзы и пот". Черчилль возглавил Великобританию в начале Второй мировой войны и довёл её до победного конца.Точно так же и Порошенко возглавил Украину в начале войны и повёл её к великим целям – восстановлению территориальной целостности, вступлению в ЕС и НАТО. Ибо за это стоял Майдан (хотя, помнится, до Майдана вопросов относительно территориальной целостности не возникало…)Интересно, что никаких сверхусилий от нации для достижения этих целей не требовалось. Территориальная целостность восстанавливалась путём выполнения Минских соглашений, против членства Украины в ЕС Россия не выступала (более того, России было даже выгодно одновременное членство Украины в зонах свободной торговли ЕС и ЕврАзЭС – это предлагал Янукович, и за это его сбросили), ну а членство Украины в НАТО – невозможная миссия, поскольку против этого выступают США (причём тут полный двухпартийный консенсус).Так вот, если присмотреться с это точки зрения, то оказывается, что сходства между Порошенко и Черчиллем больше, чем кажется…Никому не приходил в голову вопрос – а зачем вообще Великобритания влезла в европейскую войнушку, вместо того, чтобы как та обезьяна смотреть на схватку двух тигров? А ведь влезла… Более того, русофоб и антикоммунист Черчилль даже СССР поддержал!Между тем, с военной точки зрения Британии внезапное немецкое вторжение не угрожало – в силу очевидных географических причин. В силу тех же причин не внезапное нападение не угрожало тоже – высадку вермахта в Великобритании потом проигрывали на картах неоднократно и получалась она только в том случае, если Королевский флот по какой-то причине соблюдал нейтралитет. Придумать эту причину в общем-то можно – всё же Ла-Манш, набитый минами, торпедными катерами и бомбардировщиками люфтваффе под завязку, был местом не самым уютным. Однако, у короля много кораблей, но, чёрт побери, только одна Британия!С идеологической точки зрения тоже проблем не виделось.Нацистская идеология не была неприемлема для Британии. Более того, Черчилль мог бы брать с Гитлера авторские за такие британские изобретения как расизм, концлагеря и геноцид.Некоторые опасения у крупного британского капитала мог бы вызвать антисемитизм Гитлера, но на тот момент об "окончательном решении еврейского вопроса" в форме геноцида речь ещё не шла – евреев ограничивали в правах, сегрегировали, но первым случаем полного уничтожения был, всё же, Бабий Яр. Причём там уничтожались не евреи вообще, а именно советские евреи – Гитлер полагал, что Советский Союз создан евреями и без их "тлетворного влияния" Россия будет соответствовать идеалам "цивилизованного мира".В то же время, у Гитлера не было особенных претензий к Великобритании. Он вообще не собирался с ней воевать, поскольку считал англичан "нордической расой". Французов он "нордической расой" не считал, но планов их уничтожения не строил и даже позволил сохранить, на время, национальную государственность.С политической точки зрения тоже собой необходимости влазить в конфликт не было.Союзнические обязательства? У Британии нет постоянных друзей, есть постоянные интересы. Польшу и Францию можно было бы кинуть так, как до этого кинули Чехословакию.Так зачем были "кровь, труд, слёзы и пот"?Черчилль думал не об англичанах, а о величии Британской империи. С одной стороны, война с Германией ей не грозила. С другой, неучастие в войне гарантировало уход на вторые роли.Империя была на вершине богатства, но не на вершине своей военной мощи. Британия всегда манипулировала своими европейскими союзниками, сталкивая их друг с другом, за счёт чего и сохраняя своё положение. Оказавшись один на один с европейским союзом Германского Рейха, пришлось бы договариваться. Вряд ли условия Гитлера были бы такими уж обременительными, но пришлось бы делиться… Просто потому, что Британия богаче. А это было бы началом конца.Как мы знаем, у Черчилля ничего не получилось. Великобритания в третий раз попала в условия континентальной блокады, с трудом выжила, ей пришлось делиться со США… Черчилль боролся до последнего. Операция "Немыслимое" должна была столкнуть лбом двух вчерашних союзников по коалиции СССР и США. Однако, проанализировав вероятный ход кампании Имперский генеральный штаб пришёл к выводу – в случае успеха придётся иметь дело не с добрым Гитлером, а со злым Сталиным…Потом Британия покатилась под уклон – утрата колониальной империи, вступление в ЕС… Нет, иногда она дёргалась – ядерная программа, Фолклендская война, в конце концов – Брекзит.В Западных СМИ принято писать, что Владимир Путин зациклен на идее восстановления СССР. Это не так. Вообще расширение Российской империи во все времена было скорее инстинктивным действием – идеологическая база под неё подгонялась уже постфактум (собственно, это относится ко всем империям).Классический пример – разделы Речи Посполитой. Государыню Екатерину Алексеевну полностью устраивала независимая Польша, которая была бы демпфером между Россией и Европой, и категорически не устраивали гордые шляхтичи в качестве подданных (была совершенно права – последующие 122 года шляхтичи доставляли России непрекращающуюся головную боль). И она, пожалуй, смогла бы уговорить Австрию и Пруссию. Но поляки не оставили ей ни единого шанса…А вот кто действительно озабочен восстановлением империи, так это Борис Джонсон. Он сполна воспользовался появившейся тенью шанса – на фоне деменции США и импотенции ЕС клоунада Джонсона выглядит проявлением молодости и энергичности. Особенно при молодом и энергичном короле Карле III (это ирония, хотя при Карле можно вытворять больше, чем можно было при Елизавете).Шанс восстановления влияния Юнион Джека, традиционно, состоял в манипулировании союзниками и втягиванием их в бесконечный конфликт. А тут как раз удачный конфликт подвалил…Порошенко не довёл страну по пути тягот и лишений во имя непонятно чего. На его место пришёл Владимир Зеленский, ставящий те же самые цели и обещающий пушки вместо масла, тотальную мобилизацию, бюджет, чуть меньше чем целиком состоящий из внешних заимствований и т.п.В 2022 году Зеленскому, так же, как и Порошенко был предоставлен уникальный шанс – Стамбульские соглашения (если верить Александру Лукашенко) были для Украины даже более выгодны, чем Минские.Но тут, как признался глава Офиса президента Ермак, приехал Джонсон и уговорил Зеленского поиграть в Черчилля. Гениальная, если задуматься, мысль – зачем быть Черчиллем самому, если можно поручить эту роль другому актёру? Джонсон ведь помнит, что Черчилля благодарные британцы попёрли сразу после победы… Зеленский, правда, тоже об этом помнит, но как актёр не мог отказаться от такой блестящей роли. Тем более, что роль "слуги народа" давно себя исчерпала.Пока что у Джонсона неплохо получается:- в Европе разгорается экономический кризис;- в США – политический (пока он обусловлен предвыборной кампанией, но потом Джонсон придумает что-то ещё);- кровь, труд, слёзы и пот приходятся на украинцев;- Зеленский стегает их кнутом и визжит, что всего этого мало.Пока нельзя сказать, что результатом всего этого становится усиление Британии, но мы многого не знаем, да и процесс далёк от завершения. Вот, например, бывшие британские колонии находятся в выигрыше от экономической блокады России – а это создаёт совсем иные возможности для диалога с ними, а также с Ираном и Китаем. Цинично? Но политика цинична по определению…P.S.: Под Джонсоном мы имеем в виду не столько самого толстого и лохматого журналиста, сколько стоящий за ним капиталы Сити и королевскую семью, которая, кажется, ничего не решает, но на самом-то деле очень даже решает…

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https://ukraina.ru/20201016/1029292012.html

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великобритания, мир, война, черчилль, украина, вторая мировая война, кризис, владимир зеленский, россия, борис джонсон, мнения