https://ukraina.ru/20220909/1038581313.html

Карл Третий – король, который похоронит монархию

Карл Третий – король, который похоронит монархию - 09.09.2022 Украина.ру

Карл Третий – король, который похоронит монархию

Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T12:18

2022-09-09T12:18

2022-09-09T12:18

эксклюзив

великобритания

монархия

елизавета ii

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Смерть королевы Елизаветы Второй, которая скоропостижно скончалась вскоре после утверждения нового премьер-министра Великобритании, сразу стала поводом для жестких политических шуток.Однако наследник Елизаветы тоже не может похвастаться в обществе большой популярностью. Бывший принц Чарльз вступил на престол почти автоматически – для этого достаточно согласия Тайного совета, который подтвердил, что сын королевы не является незаконнорожденным и недееспособным. Но вопрос в том, примет ли Британия нового короля, остается открытым. Особенно в свете личной биографии только что воцарившегося монарха.Сын королевы Елизаветы Второй и Филиппа, герцога Эдинбургского ждал своего часа дольше всех королевских наследников в долгой истории Британии, и сразу поставил несколько своеобразных рекордов. Он носил титул принца Уэльского с 1958 по 2022 год, и взошел на трон в возрасте 73 лет, став старейшим королём Британии на момент начала правления. Большинство британских королей до такой возрастной планки просто не доживали.Однако долгая жизнь не принесла принцу Чарльзу большой народной любви. Наследник престола не обладал ни выдающимися государственными способностями, ни харизмой, которая могла бы их компенсировать.Чопорный принц предпочитал вести закрытую частную жизнь, избегая попыток сблизиться с подднаными. Он получал в школе посредственные оценки, кое-как учился в Кембриджском университете, прошел курс обучения военного летчика, но предпочитал заниматься игрой в поло и охотой на лис – пока ее не запретили в Великобритании.В семидесятые Чарльз попробовал заняться политикой. Он стал появляться в Палате лордов, и даже посетил заседание британского правительства, хотя, согласно традиции, члены королевской семьи сотни лет не принимали участия в заседании кабинета. Однако это вызывало у профессиональных политиков недоумение и насмешку, и политическая карьера принца скоропостижно сошла на нет, по сути даже не начинаясь.После этого фиаско принц решил поискать себе место в Содружестве наций, которое образовалось на обломках разрушенной Британской империи. Он добивался назначения на пост генерал-губернатора Австралии, но это едва не привело к серьезной политической турбулентности. Потому что австралийцы не восприняли эту идею всерьез, и даже намекнули, что в этом случае они порвут связи с британской короной.Принцу начали намекать, что он должен сосредоточиться на решении главной задачи – обеспечить королевской семье будущего наследника. Но с этим тоже возникали проблемы. Сначала Чарльз сватался к своей троюродной сестре Аманде Натчбулл – внучке известного военного, вице-короля Индии Луиса Маунтбеттена. Однако потенциальная избранница не захотела связать свою жизнь со скучным, посредственным, а, по слухам, не очень-то верным принцем. Хотя это открывало для девушки прямую возможность стать королевой Великобритании.Такой демонстративный отказ был воспринят публикой довольно скандально, и больно ударил по имиджу наследного принца. Отвергнутый Чарльз стал ухаживать за Сарой, дочерью виконта Джона Спенсера, но уже вскоре переключился на ее младшую сестру Диану. И в 1981 года торжественно сочетался с ней браком в лондонском соборе Святого Павла.Этот брак восприняли в обществе с немалым энтузиазмом, потому что новая принцесса Уэльская обладала качествами, которых недоставало ее супругу. Она была красивой, обаятельной и живой, вела открытую публичную жизнь, приковывая к себе внимание всего мира. К тому же, принцесса Диана была первой настоящей англичанкой – а последние триста лет супругами наследника британского престола становились принцессы из иностранных династий.Диана быстро подарила мужу наследников – принца Уильяма, а затем принца Гарри. Казалось, что она способна поправить среди соотечественников давно пошатнувшуюся репутацию британского королевского дома. Однако наследный принц благополучно сумел разрушить намечающуюся идиллию. Вскоре после брака он возобновил давний роман с Камиллой Паркер-Боулз, вспыхнувший еще в начале семидесятых. К тому времени Камилла состояла в браке с офицером из королевского полка, который знал Чарльза и даже играл в поло в его команде.Это вызвало в Букингемском дворце огромный скандал. Однако, несмотря на давление и уговоры со стороны матери, принц наотрез отказался порвать отношения, компрометирующие всё королевское семейство. Как сообщали придворные сплетники, Чарльз назвал Камиллу настоящей любовью всей свой жизни, и сетовал на то, что не мог сочетаться с ней браком в молодости – по причине того, что молодая аристократка была тогда католичкой.Эта история поставила крест на браке с Дианой, которая тоже позволила себе несколько романов на стороне – хотя фактически она оформила развод с Чарльзом только в 1996 году. При этом, британцы были на стороне принцессы, называя ее "королевой людских сердец". А неожиданная гибель Дианы, которая разбилась на автомобиле вместе со своим новым бойфрендом Доди аль-Файедом, сыном египетского миллиардера, породило конспирологическиеслухи о том, что она якобы была убита спецслужбами в результате заговора с участием бывшего мужа.Непопулярность наследного принца, который впоследствии женился на сменившей вероисповедание Камилле Паркер-Боулз, достигла такого уровня, что в Великобритании активно заговорили о намерениях лишить его права наследования, в пользу старшего сына Уильяма, который является англичанином хотя бы на половину. Ведь сам Карл Третий в действительности является потомком двух немецко-датских династий.В последние годы британское общество предъявляет королевской семье все больше претензий, и эти счета растут. Среди прочего Виндзоров обвиняют в особо злостном уклонении от уплаты налогов, с перечислением средств на тайные счета в банках. Британцев раздражает сословная спесивость королевской семьи, а также то, что на ее содержание уходят огромные государственные бюджеты, не говоря уже о дворцах, землях и исторических ценностях, которые присвоило себе семейство венценосных политиков.Наконец, считается, что представители династии продолжают оказывать кулуарное влияние на политику. А значит, они тоже несут свою часть ответственности за разразившийся в стране кризис. Хотя понятно, что британская политика на украинском направлении не претерпи при очередном монархе никаких существенных изменений.Многие британские обозреватели убеждены, что новый король вскоре отречется от престола в пользу своего сына. В противном случае, его правление может поставить крест на институте британской монархии.Имя Карл вообще считается для нее несчастливым – королю Карлу Первому отрубили голову в ходе Английской революции, а его наследник Карл Второй передал трон сыну, которого тоже отстранили от власти революционеры. Все это считается недобрым предзнаменованием накануне нарастающих народных протестов. Причем, оба Карла были католиками, что негативно воспринимается среди британских националистов.Не исключено, что от монархии первыми откажутся австралийцы, которые когда-то не приняли британского принца. Согласно данным социологического опроса, 46% австралийцев желают, чтобы Австралия стала республикой, а 52% респондентов отказываются видеть своим королем Карла Третьего. И эти настроения не предвещают наследнику Елизаветы спокойного будущего.

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https://ukraina.ru/20210916/1032266945.html

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2022

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, великобритания, монархия, елизавета ii