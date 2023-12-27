https://ukraina.ru/20231227/1052438556.html

Не тряпка, а ганчірка! Зеленскому всё-таки нужен переводчик с русского на украинский

Не тряпка, а ганчірка! Зеленскому всё-таки нужен переводчик с русского на украинский - 27.12.2023 Украина.ру

Не тряпка, а ганчірка! Зеленскому всё-таки нужен переводчик с русского на украинский

Президент Украины больше не понимает русский язык. Как так получилось, непонятно. Но загадочным образом Владимир Зеленский забыл язык, на котором говорил предыдущие 45 лет

2023-12-27T16:14

2023-12-27T16:14

2023-12-27T17:06

эксклюзив

русский язык

украинский язык

владимир зеленский

украина

переводчики

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«Жизнь так изменилась, что мне переводят с русского», — так выразился Зеленский на своей последней пресс-конференции.Пассивный ЗеДавайте обратим внимание на саму конструкцию фразы. Президент употребляет пассивный залог. Он не при чём! Это жизнь так изменилась!Примерно то же самое он говорит про мобилизацию: «Они предложили мобилизовать 450–500 тысяч человек». Это не Зеленский! Он опять ни при чём. Они предложили."Нас не приглашают в НАТО, все эти сигналы – бред, это что-то неконкретное". То же самое. Не "мы" или "я" что-то делаем, а "нас" приглашают либо не приглашают. Пассивный залог, который в русском языке еще называется "страдательным".Это похоже на то, как говорят дети лет в пять: "чашка разбилась ". И при чём же тут мальчик Володя? Жизнь так сложилась...Переводчики с русскогоЗеленский демонстративно делает вид: он не понимает русский язык. И делает это уже не в первый раз.Особенно интересно было смотреть на общение Майи Санду, президента Молдавии, и Владимира Зеленского, на английском языке. Оба прекрасно, естественно, знают русский. Но лицемерно сделали вид, что им "удобнее" говорить на английском.Так же точно поступал и Пётр Порошенко. Как сообщили сотрудники российского МИДа, во время телефонных переговоров по "минским соглашениям" Порошенко переходил на английский.И это человек, который вырос в СССР и служил в Советской армии. Который, естественно, говорил всю жизнь на русском языке. Как и Владимир Зеленский, который шутил и говорил всю свою сознательную жизнь исключительно на русском.Но чего только не сделаешь, чтобы удержаться у власти.Это, конечно, требование Запада. Нужно постоянно подчёркивать национализм и "моноэтничность" Украины. Подталкивать народ к тому, чтобы отказаться от своего языка, культуры, национальности и "переписаться" в украинцев.На самом деле, получается полностью лицемерное общество, потерявшее любую идентичность. Довольно опасный социальный и лингвистический эксперимент ставит Запад на Украине.Ну и главный лицемер, конечно же, продолжает разговаривать на русском языке со своей Оленой, детьми, родителями, с офисом и подчинёнными. И только на публике переходит на украинский. Так сообщает его бывший советник Арестович*.Но он, конечно, продолжает путаться в словах. Ну, невозможно русскому, русскоязычному человеку до конца стать "лингвистическим украинцем", даже если давно стал политическим и очень стараешься "соответствовать".Это уже знаменитое с его последней пресс – конференции: "Я не тряпка!" Это новый мем, новая знаменитая фраза "не лоха".Не тряпка!Вот только нет слова "тряпка" в украинском языке. Есть "ганчірка" либо же "шматок". Даже иносказательно женские многочисленные одежды, "барахло", "тряпки" называют на украинском "ганчірья".Более того, этого слова нет вообще в украинском языке в том смысле, как его употребил Зеленский. "Тряпка", то есть слабовольный человек, без стержня – на украинском это будет "легкодуха людина" или, возможно, "легкодух". Словарь предлагает ещё слово "квач".Да, слово "тряпка" можно иногда услышать в разговоре, но это в той речи, которую на Украине называют "суржик" или "калька с русского языка" и старательно дают в школах многочисленные упражнения на эти "кальки".Кобзар или Кобзарь?Не будем сейчас полноценно касаться вопроса, как возник украинский язык, как он искусственно был создан и насколько на сегодня этот искусственный конструкт далеко ушёл от языка Тараса Шевченко. Но кое-что вспомним, чтобы понимать суть происходящего."Кобзарь" Тараса Шевченко считается образцом украинского духа и языка. А на деле он был ловко переписан "украинизаторами" ещё в 19 веке. И можно очень удивиться, если удастся увидеть издание "Кобзаря" прижизненное. Это текст, написанный почти на русском языке. По крайней мере, на очень похожем на русский.Поэтому это издание старательно прячут. Украинскую "Библию", "Кобзарь" Шевченко, в прижизненном, аутентичном виде найти совсем не просто. Даже сейчас, когда в интернете "есть всё".Кстати, даже название у Шевченко в прижизненных изданиях было с мягким знаком – "Кобзарь". А не "Кобзар", как потом переписали мошенники от литературы, создатели ополяченной версии малороссийского наречия, которую они и назвали "украинська мова".Но факт все-таки остается фактом. В том искусственном конструкторе, который теперь считается украинским языком, и которому старательно выучился лицемер Зеленский, "тряпки" нет.Немного о фонетикеКстати, вы заметили, как Зеленский постоянно старательно повторяет "шчо"? Не "что", как будет по-русски, Боже упаси. Не "шо", как принято говорить на востоке Украины, например, в Харькове. Где даже иногда говорят детям: не "шокай". То есть говори правильно по-русски: "что", а не "шо".Например, фраза "а что такое?" в Харькове будет звучать как "а шо акое?", с дважды проглоченным "т" и мягким, очень мягким "ш". И это – харьковский диалект русского языка! Это тоже, конечно, не подходит Зеленскому.Он употребляет именно вот это старательное "шчо", со звонким и отдельно выговариваемым "ч", как говорят во Львове.На Украине, кроме навязываемого всем искусственно созданного "украинского", есть несколько "домашних" диалектов: малороссийский русский, полтавский суржик, львовская наполовину польская "говирка" и так далее. Но президент выбирает, по крайней мере, фонетически, один. "Западенский" диалект, как называют его на Украине.Старательно продолжает подчёркивать: Украина вся должна стать моноэтничной, в "западенской" версии.Нет больше многонациональной, с разнообразными диалектами, богатой и фонетически, и лингвистически Украины. Всех пожрал искусственный, лицемерный и мрачный конструктор "мовы".Дайте им говорить по-русскиА помните 2014 год, эти чистые глаза, эти слова: "Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну."Да, это тоже Зеленский. Образца 2014 года.Сегодня он говорит совершенно другое. Но ему, конечно, уже всё равно.Сам Зеленский поспешно собирается на выход. Будет "шчокать" скоро в Майами, наверное. Но всё -таки какой невероятно лицемерный оказался этот проект "Владимир Зеленский". Впрочем, как и весь проект "Украина".*Внесен в список Росфинмониторинга как спонсор экстремизма и терроризма

https://ukraina.ru/20231220/1052273493.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, русский язык, украинский язык, владимир зеленский, украина, переводчики