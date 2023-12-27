https://ukraina.ru/20231227/1052423837.html

США сделают все, чтобы в 2024 году тема поддержки Киева сохранялась – Захарова

США сделают все, чтобы в 2024 году тема поддержки Киева сохранялась – Захарова - 27.12.2023 Украина.ру

США сделают все, чтобы в 2024 году тема поддержки Киева сохранялась – Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Вашингтон пойдёт на любые методы, чтобы тема поддержки Киева оставалась на плаву. О планах США по Украине на 2024 год она рассказала в эфире радио "Комсомольская правда"

2023-12-27T01:22

2023-12-27T01:22

2023-12-27T01:22

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Кроме того, Захарова убеждена, что представители Демократической партии США не смогут отказаться от поддержки Украины в период предвыборной гонки на президентских выборах в 2024 году.Вместе с тем, судьба самой страны, как и украинцев, Вашингтон не волнует. Соединенные Штаты на территории Украины проводят свою авантюру, добавила Захарова.

https://ukraina.ru/20231226/1052411097.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, евросоюз, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация