США сделают все, чтобы в 2024 году тема поддержки Киева сохранялась – Захарова
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Вашингтон пойдёт на любые методы, чтобы тема поддержки Киева оставалась на плаву. О планах США по Украине на 2024 год она рассказала в эфире радио "Комсомольская правда"
"Они будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву. Получится у них вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги – они будут это делать. Если не получится – они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам, для того чтобы показывать активность на этом направлении", – сказала она, отвечая на вопрос, продолжат ли США финансировать Украину в следующем году.
Кроме того, Захарова убеждена, что представители Демократической партии США не смогут отказаться от поддержки Украины в период предвыборной гонки на президентских выборах в 2024 году.
"Любые методы пойдут в ход, любые, и безусловно будет большое информационно-политическое шоу бесконечное, потому что иначе им надо будет признавать, что этот проект у них рассыпался, а для демократов, для тех, кто сейчас идёт на предвыборный цикл, это смерти подобно", – подчеркнула спикер российского МИДа.
Вместе с тем, судьба самой страны, как и украинцев, Вашингтон не волнует. Соединенные Штаты на территории Украины проводят свою авантюру, добавила Захарова.