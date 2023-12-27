США сделают все, чтобы в 2024 году тема поддержки Киева сохранялась – Захарова - 27.12.2023 Украина.ру
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США сделают все, чтобы в 2024 году тема поддержки Киева сохранялась – Захарова
США сделают все, чтобы в 2024 году тема поддержки Киева сохранялась – Захарова - 27.12.2023 Украина.ру
США сделают все, чтобы в 2024 году тема поддержки Киева сохранялась – Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Вашингтон пойдёт на любые методы, чтобы тема поддержки Киева оставалась на плаву. О планах США по Украине на 2024 год она рассказала в эфире радио "Комсомольская правда"
2023-12-27T01:22
2023-12-27T01:22
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Кроме того, Захарова убеждена, что представители Демократической партии США не смогут отказаться от поддержки Украины в период предвыборной гонки на президентских выборах в 2024 году.Вместе с тем, судьба самой страны, как и украинцев, Вашингтон не волнует. Соединенные Штаты на территории Украины проводят свою авантюру, добавила Захарова.
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новости, украина, сша, евросоюз, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, США, Евросоюз, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО, Спецоперация

США сделают все, чтобы в 2024 году тема поддержки Киева сохранялась – Захарова

01:22 27.12.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Вашингтон пойдёт на любые методы, чтобы тема поддержки Киева оставалась на плаву. О планах США по Украине на 2024 год она рассказала в эфире радио "Комсомольская правда"

"Они будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву. Получится у них вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги – они будут это делать. Если не получится они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам, для того чтобы показывать активность на этом направлении", – сказала она, отвечая на вопрос, продолжат ли США финансировать Украину в следующем году.

Кроме того, Захарова убеждена, что представители Демократической партии США не смогут отказаться от поддержки Украины в период предвыборной гонки на президентских выборах в 2024 году.
"Любые методы пойдут в ход, любые, и безусловно будет большое информационно-политическое шоу бесконечное, потому что иначе им надо будет признавать, что этот проект у них рассыпался, а для демократов, для тех, кто сейчас идёт на предвыборный цикл, это смерти подобно", – подчеркнула спикер российского МИДа.
Вместе с тем, судьба самой страны, как и украинцев, Вашингтон не волнует. Соединенные Штаты на территории Украины проводят свою авантюру, добавила Захарова.
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01:44ЕС готовит план помощи Киеву в обход блокировок Венгрии – FT
01:22США сделают все, чтобы в 2024 году тема поддержки Киева сохранялась – Захарова
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